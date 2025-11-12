その場にいない女性のことを「キレイ」と褒める男性心理９パターン
目の前の男性が自分以外の女性をほめていると、なぜか寂しいような複雑な気持ちになるものです。では男性はどのような意味をもって、わざわざ他の女性の話題を出してくるのでしょうか。今回は『スゴレン』の男性読者の意見を参考に、「その場にいない女性のことを『あの子キレイだよね』と言ってくる男性心理９パターン」を紹介します。
【１】自分について、その女性が何か言っていなかったか聞き出したいから
「俺の話題出てないかな、と♪」（２０代男性）など、男性にとっては「美女が自分の話をしていたら教えて！」というサインのようです。「いい人だって伝えておくね」などと男性の恋に協力してあげると、その優しさに「最高の女友達！」と感激する男性は多いでしょう。
【２】その女性を見習って、きれいになってほしいから
「彼女が気を抜かないように」（３０代男性）など、彼氏がほかの女性をほめる場合、男性が「俺の彼女も同じようにキレイでいてほしい」という願望が隠れた発言のようです。男性の言葉にムッとしないで、「自慢の彼女になれるよう頑張る」などと伝えると惚れ直してくれるかもしれません。
【３】女性の友人を褒めることで、自分に対して良い印象を抱いてほしいから
「“女性に優しい”アピール（笑）」（１０代男性）など、好きな女性の身近な人を褒めることで「付き合ったらみんなと仲良くしてくれそう」と思われることを男性が期待するケースです。「○○くんて私の友達とも気が合いそう！」など伝えると男性に告白する勇気を与えられるかもしれません。
【４】その女性に彼氏がいるか聞きたいから
「本気で狙う前にフリーなのか知っておきたい」（３０代男性）など、ほめた女性の恋愛状況を知りたいがために話題にするケースです。相手の女性がフリーの場合は「○○くんみたいな人好きそう」など、男性の背中を押してあげると良き相談相手として頼られるでしょう。
【５】何の他意もなく、純粋にキレイだと思ったから
「ただ思ったことを言ってみただけ」（２０代男性）など、本能の赴くまま口にしただけのパターンです。「○○くんてああいう子がタイプなんだね」などと言ってみると「キミのほうがタイプだよ」と嬉しい弁解をしてくれるかもしれません。
【６】共通の話題がそれしかなく、話題作りを探していたから
「とりあえず、のネタにしやすくて…」（２０代男性）など、男性にとっては「差し支えない話」くらいのようです。「○○ちゃんはモテてうらやましいなぁ」などいじけてみると「きみだってかわいいよ」などと思わずキュンとする反応があるかもしれません。
【７】別の女性を褒める事で嫉妬して欲しいから
「俺のことどう思ってるか知りたい」（２０代男性）など、女性の気を惹きたいがために、わざと他の女性を褒める男性は多いようです。好きな男性から言われた場合、強がって平静を装うより、あからさまにプンプン怒ってみるほうが男性は「俺のこと好きなんだ」と安心するでしょう。
【８】性格を含め、女性の目にはどのように映っているのか聞きたいから
「どんな子か知りたい」（３０代男性）など、どんな女性かさぐりを入れたくて話題に出しくるパターンです。気になる男性に問われた場合は「いい子だったら好きになっちゃうの？」など悲しげに言ってみると「もしかして俺のこと好きかも」とドキっとするかもしれません。
【９】そのキレイな子がタイプで紹介してほしいから
「合コンをセッティングしてほしい！」（２０代男性）など、キレイな彼女と引き合わせてくれることを期待する男性もいるようです。彼氏がいない場合は「じゃあ私にも誰か紹介して」など交換条件を出してみると男性も素敵な友人を紹介してくれるかもしれません。
ほかにも、その場にいない女性のことを話題にする男性心理はありますでしょうか。みなさまのご意見をお待ちしております。（富岡由郁子）
【１】自分について、その女性が何か言っていなかったか聞き出したいから
「俺の話題出てないかな、と♪」（２０代男性）など、男性にとっては「美女が自分の話をしていたら教えて！」というサインのようです。「いい人だって伝えておくね」などと男性の恋に協力してあげると、その優しさに「最高の女友達！」と感激する男性は多いでしょう。
「彼女が気を抜かないように」（３０代男性）など、彼氏がほかの女性をほめる場合、男性が「俺の彼女も同じようにキレイでいてほしい」という願望が隠れた発言のようです。男性の言葉にムッとしないで、「自慢の彼女になれるよう頑張る」などと伝えると惚れ直してくれるかもしれません。
【３】女性の友人を褒めることで、自分に対して良い印象を抱いてほしいから
「“女性に優しい”アピール（笑）」（１０代男性）など、好きな女性の身近な人を褒めることで「付き合ったらみんなと仲良くしてくれそう」と思われることを男性が期待するケースです。「○○くんて私の友達とも気が合いそう！」など伝えると男性に告白する勇気を与えられるかもしれません。
【４】その女性に彼氏がいるか聞きたいから
「本気で狙う前にフリーなのか知っておきたい」（３０代男性）など、ほめた女性の恋愛状況を知りたいがために話題にするケースです。相手の女性がフリーの場合は「○○くんみたいな人好きそう」など、男性の背中を押してあげると良き相談相手として頼られるでしょう。
【５】何の他意もなく、純粋にキレイだと思ったから
「ただ思ったことを言ってみただけ」（２０代男性）など、本能の赴くまま口にしただけのパターンです。「○○くんてああいう子がタイプなんだね」などと言ってみると「キミのほうがタイプだよ」と嬉しい弁解をしてくれるかもしれません。
【６】共通の話題がそれしかなく、話題作りを探していたから
「とりあえず、のネタにしやすくて…」（２０代男性）など、男性にとっては「差し支えない話」くらいのようです。「○○ちゃんはモテてうらやましいなぁ」などいじけてみると「きみだってかわいいよ」などと思わずキュンとする反応があるかもしれません。
【７】別の女性を褒める事で嫉妬して欲しいから
「俺のことどう思ってるか知りたい」（２０代男性）など、女性の気を惹きたいがために、わざと他の女性を褒める男性は多いようです。好きな男性から言われた場合、強がって平静を装うより、あからさまにプンプン怒ってみるほうが男性は「俺のこと好きなんだ」と安心するでしょう。
【８】性格を含め、女性の目にはどのように映っているのか聞きたいから
「どんな子か知りたい」（３０代男性）など、どんな女性かさぐりを入れたくて話題に出しくるパターンです。気になる男性に問われた場合は「いい子だったら好きになっちゃうの？」など悲しげに言ってみると「もしかして俺のこと好きかも」とドキっとするかもしれません。
【９】そのキレイな子がタイプで紹介してほしいから
「合コンをセッティングしてほしい！」（２０代男性）など、キレイな彼女と引き合わせてくれることを期待する男性もいるようです。彼氏がいない場合は「じゃあ私にも誰か紹介して」など交換条件を出してみると男性も素敵な友人を紹介してくれるかもしれません。
ほかにも、その場にいない女性のことを話題にする男性心理はありますでしょうか。みなさまのご意見をお待ちしております。（富岡由郁子）