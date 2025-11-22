同僚女性にモテなそうと判断される「アフター５の予定」９パターン
仕事が終わった後の行動は千差万別。ですが、アフター５の過ごし方によっては「モテないなー」と女子からげんなりされてしまうこともあるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「同僚から『モテない男だなー』とガッカリされるアフター５の予定」をご紹介します。
【１】仕事がたまっているわけでもないのに職場に残る
「仕事しかすることがないってことだよね」（２０代女性）など、不要な残業が続くと「仕事が趣味の面白みのない男」と感じる女性もいるようです。ただし、忙しい同僚の手伝いを買って出たりすれば、同じ残業でも好感度が上がるでしょう。
【２】一人でゲームセンターやカラオケに行く
「本気っぽくて怖い。友達と行けば楽しいのに」（２０代女性）など、一人でカラオケやゲームセンターに通い詰める男性の姿に、悲哀を感じる女性もいるようです。もちろん、「一人カラオケ」「一人ゲーセン」の楽しさもあるでしょうが、たまには友達を誘って賑やかに過ごしてもいいでしょう。
【３】一人で泥酔するほど深酒をする
「一人でそんなに酔う！？ アル中みたいでイヤ」（２０代女性）など、一人で深酒をすることに引いてしまう女性もいるようです。体を壊したり、翌朝の仕事に響くほど飲み過ぎなければ、飲酒自体は問題がないので、飲み会に参加したり、宅飲みパーティを企画したりしてはいかがでしょうか。
【４】キャバクラなど夜のお店に通い詰める
「お金払わないと女子と話せないなんてかわいそう（苦笑）」（２０代女性）など、擬似恋愛の場である夜のお店は、女性からあまり評判がよくないようです。お金の無駄遣いと感じる女性も多いので、「接待でたまに行く」程度の発言にとどめたほうが無難でしょう。
【５】モテなさそうな男同士で飲んでいる
「男同士で楽しそうにしてると『当分彼女できないなー』って思っちゃう」（２０代女性）など、女性に縁のなさそうな男性同士だけでつるんでいると、楽しそうな反面、恋愛はご無沙汰だと思われてしまうようです。たまにはそのメンバーで、合コンなどに参加してはいかがでしょうか。
【６】家で深夜までゲームをしている
「いい大人なのに、他にすることないわけ？」（２０代女性）など、ゲームに対して「子どもっぽい趣味である」という感じる女性も多いようです。とはいえ、ゲーム好きな女性も多いので、相手がゲーマーなら「一緒にゲームしない？」とお誘いしてみてもいいでしょう。
【７】連日パチンコに明け暮れている
「ギャンブルばっかりしてるなんて、友達もいないんだね」（２０代女性）など、ギャンブルにマイナスイメージを持っている女性の意見は非常に辛口です。彼女どころか友達もいない寂しい男だと思われる危険もあるので、「暇つぶしにたまにすることもある」程度の表現をしたほうが賢明でしょう。
【８】晩ごはんは必ず母親の手料理を食べる
「マザコン？ 友達と食事したりしないの？」（２０代女性）など、毎晩母親の手料理を食べていることがわかると、即マザコン判定されてしまうようです。それ自体は少しも悪いことではありませんが、まわりには知られないようにしたほうがいいかもしれません。
【９】毎日職場から家へ直行する
「リア充じゃないにもホドがある。遊びなよ！」（２０代女性）など、あまりに何の予定もないと、生活にハリのないつまらない男だと思われてしまうようです。熱中している趣味など、早く家に帰ってしたいことがあるなら、もう少しアピールしたほうがいいでしょう。
ほかにも「モテない男のアフター５の過ごし方」に関するエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
