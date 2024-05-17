¿çÌ²Ãæ¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
¡¡Æ°Êª¤Ç¤¢¤ë»ä¤¿¤Á¥Ò¥È¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êµÙÂ©¤¹¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤ª»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤äÂ¾°¦¤Ê¤¤»¨ÃÌ¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢¤â¤Á¤í¤óµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÆü¤ÎÈè¤ì¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ë¤Ï ¤ä¤Ï¤ê¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ç¤Ï¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¦¡¦¡¦
¿ÈÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ö¤³¤à¤éÊÖ¤ê¡×¤ÏÂÎ¤«¤é¤Î´í¸±¿®¹æ
¡¡¤Þ¤º¡¢ÌÜ³Ð¤á¤Æ¤¤¤ë»þ¤è¤ê¤â¸ÆµÛ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤â²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤êÍ¾·×¤Ê¶ÛÄ¥¤¬²ò¤±¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ÆâÂ¡¤Î¡ÄÆÃ¤Ë¾Ã²½´ï·Ï¤ÎÆ¯¤¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È±ÉÍÜ¤òµÛ¼ý¤·¡¢ÉÔÉ¬Í×¤ÊÏ·ÇÑÊª¤òÇÓ½Ð¤¹¤ëºî¶È¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
±ÉÍÜÁÇ¤ä»ÀÁÇ¡¦Ï·ÇÑÊª¤Ï·ì±Õ¤ä¥ê¥ó¥Ñ±Õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´¿È¤Ø±¿¤Ð¤ì¤¿¤êÂÎ³°¤ØÇÓ½Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎ±Õ¤Î½Û´Ä¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤ÎÇ¾¤Ë¤Ï¿À·ÐºÙË¦¤¬¤¢¤ê¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÆÀ¤¿»É·ã¤ä¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂÛ»ù¤Î»þ¤Ëºî¤é¤ì¤ëÇ¾ºÙË¦¤Î¿ô¤Ï¡¢ÂçÇ¾¤À¤±¤ÇÌó140²¯¡Á160²¯¸Ä¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤¬»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥·¥Ê¥×¥¹¤¬·Ò¤¬¤ê¡¢¾ðÊó¤ÎÅÁÃ£¤äµ²±¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Êµ¡Ç½¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ°Íý¤Ï¿çÌ²»þ¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÆýÍÄ»ù´ü¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿çÌ²¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡©
Â¾¤Ë¤â¡¢¿çÌ²¤Ï»ä¤¿¤Á¤ËÍÍ¡¹¤Ê¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¿²¤ë»Ò¤Ï°é¤Ä
ÀÎ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¿çÌ²»þ¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹»þ¤ËÆÃ¤ËÊ¬ÈçÎÌ¤òÁý¤¹¤È¸À¤ï¤ì¤ëÀ®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤È¤È¤â¤Ë¶ÚÆù¤¬ÃÐ¤à¤³¤È¤Ç±ÉÍÜ¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¡¢¹ü¤ÎÀ®Ä¹¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃÎÇ½¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¸ú²Ì
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤â¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¤³¤ì¤ÏÀè¤Û¤É¤â½ñ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÎ±Õ½Û´Ä¤¬À°¤¤¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿ÈÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤ëÌó60Ãû¸Ä¤ÎºÙË¦¤Ø¿·Á¯¤Ê±ÉÍÜ¤ä»ÀÁÇ¤¬¹Ô¤ÅÏ¤ë¤³¤È¤Ç³èÀ²½¤ò¤Ï¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢ÈèÏ«²óÉü¤äÌÈ±ÖÎÏup¡¢ÆâÉô´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¹±¾ïÀ(¥Û¥á¥ª¥¹¥¿¥·¥¹)¤Ê¤É¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¤â¿´¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¿çÌ²¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ì²¤ë»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÇÆ±ÍÍ¤Î¸ú²Ì¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆü¤Î½Ð¤È¤È¤â¤ËÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¡¢ÆüÊë¤ì¤È¤È¤â¤Ë¿ÈÂÎ¤òµÙ¤á¤ë¡×
¤³¤Î¥ê¥º¥à¤¬ËÜÍè¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿ÈÂÎ¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½Âå¤Ç¤ÏÃëÌë¤¬µÕÅ¾¤·¤¿¿¦¶È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
ÌÀ¤ë¤¤»þ´Ö¤Ë¿çÌ²¤ò¤È¤ë¾ì¹ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢
¡üÉô²°¤Ê¤É´Ä¶¤ò°Å¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡ü¥¢¥¤¥Ô¥í¡¼¤Ê¤É¤Ç¸÷¤ò¼×¤ë¡£
¡üÌÜ¸µ¤ò²¹¤á¡¢Æ¬Éô¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤ë¡£
¡üÌ²¤ë´ÖºÝ¤Þ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ËÜ¤Ê¤É¤ÇÌÜ¤òÈè¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤É¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
ºÇ¸å¤Ë¡£
µ¯¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï ¤ª»Å»ö¤äÊÙ¶¯¡¦¿©»ö¤Ë±¿Æ°¤Ê¤É¤·¤Ã¤«¤ê³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¢ö
Âç¿Í¤È»Ò¤É¤â¡¦ÆýÍÄ»ù¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤á¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
[Ê¸¡§DIETA(ËãÉÛ½½ÈÖ¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´¡¦ÌÜ¹õ¡¦Î©Àî)¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°]
¢¨·ò¹¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢±¿Æ°Åù¤ÎÊýË¡¡¢¥á¥½¥Ã¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢É¬¤º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë»ö¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£