¡Ö¤¦¤ï¡¢Ì®¥¢¥ê¤Ê¤Î¡©¡×¤È´ª°ã¤¤¤ò¾·¤¯ÃËÀ¤Ø¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¡Ö²¶¤Î¤³¤È¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢ÃËÀ¤«¤é¶¯µ¤¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼õ¤±¤Æ¸ÍÏÇ¤Ã¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡ÖË«¤á¸ÀÍÕ¡×¤Î»È¤¤Êý¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ452Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¡Ø¤¦¤ï¡¢Ì®¥¢¥ê¤Ê¤Î¡©¡Ù¤È´ª°ã¤¤¤ò¾·¤¯ÃËÀ¤Ø¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛÍÄºÅ·¤Ë¤µ¤»¤ë¡Ö¡û¡û·¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ï¤¸¤á¤Æ¡ª¡×
¡Ö¡ØÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤³¤È¤¬ÃËÀ¤Î¼«Âº¿´¤ò»É·ã¤·¤Æ¡¢´ª°ã¤¤¤ò¾·¤¯¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£µ¤¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡ÖÄÁ¤·¤¤¡×¡ÖÌÇÂ¿¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¿§µ¤¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬°ÂÁ´¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£²¡Û½÷¿´¤ò»É·ã¤·¤¿¤È´ª°ã¤¤¤¹¤ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃË¤Î»Ò¤Ê¤ó¤À¤Í¡×
¡ÖËÍ¤Î¡Ø¥Ô¥å¥¢¤Ê¾¯Ç¯¤Ã¤Ý¤µ¡Ù¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤ÆÃË»ÒÅªÍ×ÁÇ¤òË«¤á¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢Áê¼ê¤ò¤¤¤¤µ¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¼«°Õ¼±²á¾ê¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÃËÀ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¥Ð¥«¤À¤Ê¡¼¡×¡Ö¥¬¥¤À¤Í¡¼¡×¤Ê¤É¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤¿¸À¤¤Êý¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¥Ç¡¼¥È¤ÎÍ¶¤¤¤À¤ÈÁá¤È¤Á¤ê¤µ¤ì¤ë¡Ö¥°¥ë¥á¤Ç¤¹¤è¤Í¡¼¡£¤¤¤¤¤ªÅ¹¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ö°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤Î¿©ÄÌ¤Ö¤ê¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥È¤Î¤ª¤Í¤À¤ê¤À¤ÈÁá¤È¤Á¤ê¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Öº£ÅÙ¡¢Í§Ã£¤È¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤¹¤ì¤Ð¡¢Ì®¥Ê¥·¤ò¶¯Ä´¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡ÛÊú¤«¤ì¤¿¤¤¤Î¡©¤È¸í²ò¤µ¤ì¤ë¡Ö¤¹¤´¤¤¶ÚÆù¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¡Ö¡Ø¥»¥¯¥·¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤âÆ±Á³¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤ËÆùÂÎÈþ¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¡ÖÀÅªÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²ò¼á¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤éÎ©ÇÉ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¸¤Þ¤¸¤ÈÄ¯¤á¤ë¤Î¤Ï¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×Àë¸À¤À¤È³Î¿®¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¤Î¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö¡Ø¤½¤¦»×¤¦¤Ê¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¡¢ÌäÅúÌµÍÑ¤ÇÌ®¥¢¥ê¤ò³Î¿®¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£ÊÑ¤Ë´ª¤°¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤ã¤Í¡¼¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆ»Ñ¤À¤±¤òË«¤á¤ë¸À¤¤Êý¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡ÛÎø¿ÍÎ©¸õÊä¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ë¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤ÎÈà½÷¤Ï¹¬¤»¤À¤í¤¦¤Ê¡×
¡Ö¡Ø¤Ä¤Þ¤êÈà½÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤ÎÎø¿Í¤òÁ¢¤à¤è¤¦¤Ê¥»¥ê¥Õ¤â¡¢¡Ö¤½¤ì¤È¤Ê¤¯¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¹µ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£·¡ÛÁêÀ¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¡×
¡Ö²¶¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤¤¤Î¡©¤È¤Ì¤«´î¤Ó¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¡ÖÈà½÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Àë¸À¡×¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸í²ò¤òÈò¤±¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤Ç½÷Í§Ã£¤È¤¤¤ë¤È¤¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡ÖÍ§Ã£¡×¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡ÛÃËÀ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¡ÖÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¹û¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Ç¤·¤ç¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Íê¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ÃËÀ¤ËÌ¯¤Ê¼«¿®¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¼ê½õ¤±¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Î¼Ò¸ò¼Îá¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤ËÎ±¤á¤ë¤Î¤¬ÌµÆñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û±ó²ó¤·¤Ê¹ðÇò¤À¤È¸í²ò¤µ¤ì¤ë¡Ö¡û¡û¤Ê¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¡×
¡Ö¤Ä¤Þ¤êÁ´Éô¹¥¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤Î°ìÉôÊ¬¤òË«¤á¤¿¤À¤±¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢°¦¤Î¹ðÇò¤ÈÆ±¤¸°ÕÌ£¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¡×¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¸í²ò¤ò¾·¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÃË¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Ë«¤á¤é¤ìÂÑÀ¤Î¤Ê¤¤ÃËÀ¤ò¸í²ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£È¿ÂÐ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢º£²ó½Ð¤Æ¤¤¿Ë«¤á¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Ì®¥¢¥ê¤ÎÃËÀ¤Ë¤½¤ì¤È¤Ê¤¯¹¥°Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤Ë»È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2014Ç¯4·î26Æü¤«¤é5·î3Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×452Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡ÖÃË¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Ë«¤á¤é¤ìÂÑÀ¤Î¤Ê¤¤ÃËÀ¤ò¸í²ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£È¿ÂÐ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢º£²ó½Ð¤Æ¤¤¿Ë«¤á¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Ì®¥¢¥ê¤ÎÃËÀ¤Ë¤½¤ì¤È¤Ê¤¯¹¥°Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤Ë»È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë
