【2024】これを買っとけば間違いない！100時間遊べる絶対にオススメSteam99選！

全世界にユーザーを抱え、莫大なゲーム数を誇るプラットフォーム「Steam」。ゲームを買おうにも、どんなゲームを選べばいいか分からない人、本当にハマるゲームを探している人のために、実際に評価が高く、今もなお売れ続けている名作ゲームをまとめました。これを見れば、絶対に100時間以上遊べるゲームが見つかるはず(※本特集に掲載している価格は、2024年3月時点の税込み価格です)

併せて読みたい!オススメ記事 【2024】ゲーミングPCオススメ9選!人気ゲーム別の推奨モデルを紹介! 【2024】お手軽で遊び応えもたっぷり!PCで遊べる基本プレイ無料ゲーム10選!【2024】PS5オススメタイトル50選!2月発売の新作から名作までタイトルをチェック!

■ジャンル一覧アドベンチャーパズル格闘MMORPGシミュレーションローグライクアクションルーターシューターPVP(対人)COOP(協力)FPSバトルロイヤルアクションnewRPGサバイバルストラテジーオープンワールドnewホラーインディスポーツ

Steamだけじゃない!おすすめPCゲーム

BLUE PROTOCOL

(C)2019 Bandai Namco Online Inc. (C)2019 Bandai Namco Studios Inc.

バンダイナムコオンラインとバンダイナムコスタジオの共同プロジェクトチーム「PROJECT SKY BLUE」による、オンラインアクションRPG。

「BLUE PROTOCOL(ブループロトコル)」はこちらから

放置少女 for ブラウザ

C4 Connect Inc.

劇場アニメに入り込んだような圧倒的グラフィック表現で紡がれる世界と、オンラインゲームの特性を活かした共闘を軸としたマルチプレイアクションを突き詰めたゲーム性とを融合させた、完全新作のオリジナルタイトルだ。ジャンル:アクションRPG配信日:2023/6/14価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)メーカー:株式会社バンダイナムコスタジオ、株式会社バンダイナムコオンラインジャンル:RPG配信日:2022/4/13価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

5周年を迎えたスマートフォンアプリ放置少女がブラウザ版が登場。放置少女は「放置すれば強くなる」というシステムで、開いていない間もレベルアップやアイテム回収を行うことによりキャラが強くなります。面倒な操作は一切なし、ちょっとした空き時間に気楽にプレイすることができます。

「放置少女 for ブラウザ」はこちらから

黒い砂漠

(c) Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved

ジャンル:MMORPG配信日:2015/5/8価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

世界150か国、1700万人以上のプレイヤーが遊ぶ大作MMORPG。古代文明を築いた「黒い石」が数多く眠る土地、「黒い砂漠」を巡って2つの大国が戦争をくり返す世界を舞台に、プレイヤーは「黒い砂漠」にまつわる古代文明の真実に迫っていきます。本作はオープンワールドとなっており、メインストーリーを進めるだけでなく、探検や冒険、釣りや料理に採集といったさまざまなコンテンツを、プレイヤーが気ままに楽しむことができます。

「黒い砂漠」PC版はこちらから

暇つぶしにぴったり!パズルゲーム

Inscryption

Copyright 2021 Daniel Mullins Games Ltd. All Rights Reserved.

発売日:2021/10/20ジャンル:パズル価格: 2,050円メーカー:Devolver Digital

不気味で奇妙な世界を舞台にした、ローグライト要素も入ったカードゲームです。プレイヤーは、不気味な森の中で何者かによって監禁され謎のカードゲームをプレイさせられるというストーリー。カードには、攻撃力や防御力をはじめ、さまざまな効果があり、その組み合わせによって毎回ランダムな戦略を立てます。ゲーム内の戦闘はカードゲーム、ストーリーの進行はホラーゲームといった感じでゲームが進んでいきます。

このゲームの魅力は何と言っても、緻密に作りこまれた世界観とカードゲームの奥深さ。ストーリーには謎が多く、プレイヤーは不気味な敵に遭遇しながら、不気味な世界からの脱出を目指します。ランダムな要素が多いため何度遊んでも楽しめますし、ステージによってホラーゲームやすごろく、脱出ゲームの要素もあるため、カードゲームやボードゲームが好きな人には特におすすめです。

「Inscryption」Steamページ

さまざまな技で相手を倒せ!格闘ゲーム

ストリートファイター6

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

発売日:2023/6/2ジャンル:対戦格闘価格:7,990円メーカー:カプコン

大人気格闘ゲームストリートファイターシリーズ最新作。本作は、シングルプレイで戦闘を基礎から学びながら楽しめるストーリーモードの「ワールドツアー」、アーケードやトレーニング、ランクマッチなどの対戦メインのゲームモードを遊ぶことができる「ファイティンググラウンド」、プレイヤー同士が集まり、楽しくコミュニケーションできる場「バトルハブ」の3つで構成されています。

ストーリーモードではゲーム内キャラクターが戦闘の基礎から教えてくれるので格ゲー初心者でも十分に楽しめる内容となっています。バトルハブでは、チャットやエモートなどのコミュニケーションはもちろん、ほかのプレイヤーの対戦を観戦することも可能。格ゲーファンはもちろん、これから格ゲーを始めたいという方にもおすすめのゲームです。

「ストリートファイター6」Steamページ

さまざまな体験を積み、謎解きや冒険を繰り広げ行こう!アドベンチャーゲーム

Refind Self 性格診断ゲーム

(C) 2023 Lizardry.

発売日:2023/11/14ジャンル:アドベンチャー価格:920円メーカー:Lizardry.

⇒買い逃しはない?Steam新作ゲーム12月オススメ3選!王道RPGから性格診断アドベンチャーまで

「Refind Self 性格診断ゲーム」は、そのタイトルにもあるとおり、ゲームを遊ぶことで自分の性格を診断できるという作品です。本作は2D横スクロールで描かれるアクションアドベンチャーゲームを遊ぶことで最終的に性格が診断されるというもので、かなり斬新なシステムとなっています。落ちているアイテムを拾ったり、キャラクターと会話したり、選択肢を選んだり、アイテムを購入したりなど、ゲーム中にとった行動のすべてによって最終的に性格が診断されるという仕組みなので、あまり深く考えすぎず、自分の気持ちのおもむくままにゲーム内の世界を探索し、さまざまなアクションを行っていくのが吉。画面左上に表示されているハートマークの中身がたまっていき、100%になると、全23種類の性格の中から性格診断結果が発表されます。

「Refind Self 性格診断ゲーム」Steamページ

As Dusk Falls

引用元:Steamストアページ

© 2020 Microsoft.All rights reserved.

発売日: 2022/7/20ジャンル: アドベンチャー、COOP、クロスプラットフォーム価格:3,490円メーカー:INTERIOR NIGHT

きっかけは1998年にアリゾナ州の小さな町で起こった強盗事件。30年にわたる2つの家族の人生をドラマのように体験することができるというゲームです。毒親がテーマになっていて、親の過ちがもたらした試練を乗り越え、愛する者を守り、耐え抜こうともがき続ける 2つの家族の生き様が描かれています。最大8人までの協力プレイにも対応しているので友達と相談しながらストーリーを楽しむこともできます。

「As Dusk Falls」Steamページ

Stray

引用元:Steamストアページ

© 2022 BlueTwelve Studio Ltd. Published by Annapurna Interactive under exclusive license. All rights reserved.

発売日: 2022/7/20ジャンル:アドベンチャー価格:3,500円メーカー:BlueTwelve Studio

フランス南部を拠点にゲームを制作する、少数精鋭のクリエイター集団、BlueTwelve Studioが開発した”猫が主人公”のアドベンチャーゲームです。主人公は家族からはぐれ、見知らぬ世界に迷い込んでしまった一匹の野良猫。荒れ果てた近未来の世界で“何者か”に導かれながら不思議な冒険が始まります。猫の挙動がとてもリアルに作り込まれているので、猫好きは癒されること間違いなし!

「Stray」Steamページ

ドキドキ文芸部プラス!

引用元:Steamストアページ

© 2021 Team Salvato & Serenity Forge. All Rights Reserved.

発売日:2021/7/1ジャンル:アドベンチャー価格:1,520円メーカー:Serenity Forge

とある学校で文芸部に所属することになった主人公と、4人の女子部員の交流をテーマにしたサイコホラーアドベンチャー。詩と恋愛を通して物語が進んでいきます。詩に使う言葉や選択肢の選び方で物語は細かく分岐していき、最初は王道の恋愛ものだった雰囲気が、徐々に不穏な方向へと流れていくのが特徴です。「プラス」版である本作には、新コンテンツとして6話のサイドストーリーが収録されています。

「Doki Doki Literature Club Plus!」Steamページ

It Takes Two

引用元:Steamストアページ

© 2021 Hazelight Studios AB. All Rights Reserved. IT TAKES TWO is a trademark of Hazelight Studios AB. EA and the EA logo are trademarks of Electronic Arts Inc.

発売日:2021/3/26ジャンル:アドベンチャー価格:4,300円メーカー:エレクトロニック・アーツ

2021年の最高のゲームとして「Game of the Year」に輝いたアドベンチャーゲーム。2人プレイを前提にしており、プレイヤーはカップルのコーディとメイを操作し、不思議な世界を冒険しながら多彩な困難に立ち向かいます。「Game of the Year」だけでなく、本作は「Best Family」、「Best Multiplayer」も受賞しており、大いに話題になりました。

「It Takes Two」Steamページ

Sherlock Holmes Chapter One

引用元:Steamストアページ

© 2021. Frogwares Ireland Ltd. All rights reserved. “Sherlock Holmes” is a registered trademark of Frogwares Ireland Ltd. All rights reserved.

発売日:2021/11/16ジャンル:アドベンチャー価格:5,600円メーカー:Frogwares

作家コナン・ドイルが生んだ名探偵、シャーロック・ホームズを主人公にしたオープンワールドアドベンチャー。母の死の謎を解き明かすため故郷へ戻ったシャーロックは、さまざまな事件を通してその真実と向き合うことになります。本作は証拠品集めや証言の聴取、資料の捜索や化学薬品による現場捜査など、多彩な謎解きができるのが魅力。本作はオープンワールドであり、ストーリーに関わるもの以外にも多くの事件があちこちで発生するなど、ボリュームもたっぷりです。

「Sherlock Holmes Chapter One」Steamページ

Core Keeper

引用元:Steamストアページ

© 2021 Pugstorm. All rights reserved. Developed by Pugstorm. Published by Sold Out Sales and Marketing Limited trading as 'Fireshine Games'. All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are being used under license.

発売日:2022/3/8ジャンル:アドベンチャー価格:1,320円メーカー:Fireshine Games

特定の目的がなく、自由度の高い世界で気ままに遊べるサンドボックスタイプのゲーム。古代の洞窟で目を覚ましたプレイヤーは、基地や装備などさまざまな物を作成して、ふりかかる脅威に立ち向かいます。ラスボスを目指すもよし、装備を充実させるもよし、本作をどのように遊ぶかは、プレイヤー次第です。

「Core Keeper」Steamページ

みんなで仲良く冒険の旅!MMORPG

New World

引用元:Steamストアページ

© 2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

発売日: 2021/9/29

ジャンル:MMORPG、オープンワールド、PVP

価格:4,200円

メーカー:Amazon Games

Amazon Gamesが開発&運営するMMO RPG「New World」は、大航海時代を思わせる世界をモチーフにしたファンタジー世界。友達と協力して挑むダンジョンや、20vs20の大規模なPVPバトルを楽しめます。大手動画配信サイトTwitchでは同時視聴者数90万人超も記録するなど、大人気のMMORPGです。

⇒ゲームレビューはこちら

「New World」Steamページ

Fallout 76

引用元:Steamストアページ

Fallout® 76 Wastelanders © 2020 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. Bethesda, Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, ZeniMax, Pip-Boy, Vault-Tec and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. and/or other countries. Fallout, Vault Boy and related logos are trademarks or registered trademarks of Bethesda Softworks LLC in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. Persistent broadband internet connection required. Acceptance of end user license agreement, Terms of Service, and Privacy Policy, and account registration required to play. Product may be discontinued, and content modified, disabled, suspended or removed, at any time. Product requires installation of application software. See Terms of Service, Privacy Policy and additional details at bethesda.net.

発売日: 2020/4/14ジャンル:RPG、MMORPG、ダークコメディ価格:4,800円(返金対象外)メーカー:Bethesda Game Studios

核戦争後の終末のアメリカを描いた大人気RPGシリーズのMMORPGです。舞台は、アメリカの建国300周年を記念して建てられた核シェルター「Vault76」。主人公がVault76に入った1年後、アメリカ最後の戦争が勃発してしまいます。さらに、舞台は25年後。主人公がVault76から出るところからゲームが始まります。

スピンオフ作品ですが、過去作をまったく遊んでいなくても大丈夫。Falloutシリーズ初のマルチプレイということで、プレイヤー同士の交流や、貿易が大変活発なのが魅力です。フレンドと一緒にストーリーを進めることも可能なので、ひとりでも複数人でも楽しめます。

「Fallout 76」Steamページ

FINAL FANTASY XIV

引用元:Steamストアページ

© 2010 - 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

発売日: 2014/2/18ジャンル:RPG、MMORPG価格:ファイナルファンタジーXIV スターターパック 2,420円(返金対象外)メーカー:Square Enix

ファイナルファンタジーシリーズのMMORPG。壮大な「エオルゼア」という世界を舞台に、世界中のプレイヤーとオンラインで冒険することができます。冒険以外にも、アイテムの製作や、チョコボの育成などさまざまな要素があり、遊び方は自由自在! おなじみの召喚獣やモーグリ、飛空挺、そして仲間たちが待つ新たなFFの世界に旅立ちましょう 。Steamレビューにも書かれているように、非常にコンテンツ量が多いため、この1タイトルだけで100時間どころか1000時間以上遊んでいるプレイヤーも。初心者は経験値ボーナスがもらえるなど、先輩プレイヤーに追い付きやすいよう設計されているので、今から始めても安心です。 間違いなく名作ゲームです。

「FINAL FANTASY XIV」Steamページ

Last Oasis

引用元:Steamストアページ

発売日:2020/3/27ジャンル:サバイバルゲーム、アクション、PVP、RPG価格:2,730円メーカー:Donkey Crew

ウォーカーで世界を旅しよう!オアシスを求めて可動式の基地で旅するMMORPGです。現在、アーリーアクセス中(開発中)のゲームでありながら、探索はもちろん、建築やPvPの戦闘が楽しめます。

彫刻家・テオヤンセンのストランドビーストに触発されたという、風力で動く木製の機械ウォーカー。ウォーカーは、移動、輸送、収穫、戦闘ができる可動式の基地です。プレイヤーは、消えていく太陽の先を進むために、氷で凍結されてきた東の地平線に現れる新しい領域を探さなければなりません。水の源を見つけ、凶暴な生き物を狩り、海賊をかわし、ビタミンを醸造し、隠れた歩行技術を発見し、世界の残された資源を使って、生き残りましょう

「Last Oasis」ゲームSteamページ

戦略から運転体験、育成まで!シミュレーション

Sun Haven

Copyright © 2021 Pixel Sprout Studios - All Rights Reserved.

発売日:2023/3/11ジャンル:シミュレーション価格: 2,570円メーカー:Pixel Sprout Studios

スローライフ系農場シミュレーションゲームです。プレイヤーは自分の農場を作り上げ、土地を開墾し、作物を育てたり、動物を飼育して農場運営をしていきます。また、農場の施設を建設したり、製品を作ったりすることも可能。さらに、近隣の町に出かけて、商品を売ったり、町の人たちと交流を深めたりすることもできます。おすすめポイントは、自由度の高さと、かわいらしいグラフィック。ゲームで癒されたい人や農場シミュレーションゲームが好きな人におすすめです。

「Sun Haven」Steamページ

PowerWash Simulator

引用元:Steamストアページ

FuturLabLimited PowerWashSimulatorR Copyright FuturLab Limited 2021. All Rights Reserved.

発売日: 2022/7/15ジャンル:シミュレーション、COOP価格:2,970円メーカー:FuturLab

名前のとおり、ひたすら高圧洗浄をするシミュレーションゲームです。ドロドロになってしまった車や建物を高圧洗浄機でピカピカに清掃することができます。「掃除好きだけどもう家に掃除するものがない」ゲーマーや、「掃除をしたいけど自分の手は汚したくない」というゲーマーにピッタリのゲームです。協力プレイにも対応しているので友達と一緒に掃除することもできますよ。

「PowerWash Simulator」Steamページ

House Flipper

引用元:Steamストアページ

Copyright © 2021 Frozen District. All rights reserved

発売日: 2018/5/17ジャンル:シミュレーション、サンドボックス価格:2,570円メーカー:Empyrean

今流行りの「リノベーション」を題材にしたシミュレーションゲームです。主人公はワンマンの便利屋&リノベーション業者。最初は、依頼者の家を掃除したり、壁を塗り替えたり、便利屋としての仕事をこなし、お金を貯めます。お金が貯まったら廃墟となった建物を購入し、掃除や修理を行って住める状態までリフォームしたら新たな持ち主へ売りに出しましょう。

「House Flippe」Steamページ

Cookie Clicker

引用元:Steamストアページ

Cookie Clicker™ © Orteil,2021 - DashNet

発売日: 2021/9/2ジャンル:シミュレーション、放置価格:520円メーカー:Orteil, DashNet

もともとは2013年にWeb上でリリースされたブラウザーゲームで、日本でも爆発的に大流行した、知る人ぞ知るゲームです。はじめは画面に現れるクッキーをクリックするごとに1枚だけ焼くことができますが、ゲームを進めていくと、なにもしなくてもクッキーが焼けるようになります。寝ている間にクッキーを大量生産し、それを販売して新たな設備を購入してさらに大量生産するという、ちょっと変わったゲームです。

「Cookie Clicker」Steamページ

プレイするたびダンジョンが生成!ローグライクアクション

Hades(ハデス)

引用元:Steamストアページ

発売日:2020/9/17ジャンル:ローグライクアクション、アクション、インディーズ価格:2,570円メーカー:Supergiant Games

ギリシア神話をモチーフに作られたローグライクアクションゲームです。ローグライクゲームとは、プレイするたびにマップやダンジョンが新たに生成されるゲームのこと。遊ぶたびにステージが変化し、ハラハラドキドキの戦闘を楽しめます。 現在、日本語未対応ですが、今年12月にNintendo Switchで日本語版が発売されるので、そのタイミングでPC版も日本語対応する可能性があります。さらに、HadesのDiscordサーバーでは有志の方々による和訳作業も進行中とのことです。

「Hades(ハデス)」Steamページ

レベルをあげてキャラクターを強化!ルーターシューターゲーム

Destiny 2

引用元:Steamストアページ

© 2019 Bungie, Inc. All rights reserved.Destiny, the Destiny Logo, Bungie and the Bungie Logo are among the trademarks of Bungie, Inc.

発売日:2019/10/1ジャンル:ルーターシューター価格:基本無料(課金あり)メーカー:Bungie

プレイヤーは、悪が迫る太陽系で人類最後の都市を守護するガーディアンとなり、悪に立ち向かいます。PVPとPVE(COOP)に対応しているので、友達と一緒に協力してクエストやミッションをクリアしたり、マルチプレイでハイスピードなバトルを楽しんだりすることが可能。何千もの武器や何百万もの選択肢の中から、何を選ぶのかによって勝敗が変わります。自分だけのスタイルを確立し、唯一無二の冒険を楽しみましょう。

「Destiny 2」Steamページ

対人バトルを楽しむ!PVPゲーム

Hell Let Loose

引用元:Steamストアページ

Hell Let Loose © 2019 Black Matter PTY. Published under licence by Team17 Digital Limited. Team17 is a trademark or registered trademark of Team17 Digital Limited. All other trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners.

発売日: 2021/7/28ジャンル:FPS、PVP価格:4,100円メーカー:Black Matter Pty Ltd

第二次世界大戦を舞台にしたハードコアなFPSゲームです。ゲーム内では歩兵・戦車・大砲が登場。キルカメラなし、アイアンスコープのみの緊張感あふれる戦闘を体験できます。実際の偵察画像や衛星データをモデルにした9種類以上のマップを舞台に、最大100人のプレイヤーで遊ぶPVPモードは白熱すること間違いなし。

部隊行動が重要な要素になるゲームなので、積極的にVCを使うユーザーが多いんだとか。遊びながら英会話まで学べちゃうかも!

Hell Let Loose楽天市場で見る Amazon.co.jpで見る

「House Flippe」Steamページ

Among Us

引用元:Steamストアページ

© 2015-2021, Innersloth LLC. All rights reserved. Innersloth, the Innersloth logo, Among Us, the Among Us logo and the crewmate character are trademarks of Innersloth LLC. Maximum Games™ and the Maximum Games™ logo are trademarks of Maximum Games, Inc. All trademarks are the property of their respective owners. The physical versions are published in Republic of Korea and Japan by H2 Interactive Co., Ltd.

発売日:2018/11/17ジャンル:PVP価格:520円メーカー:Innersloth

オンラインで4〜15人が一緒に遊べる人狼ゲームです。プレイヤー(村人)は、宇宙船の出発準備をするクルーとなり、ほかのクルーたちと協力しながら全タスクをクリアするか、狼を見つければ勝利。対してインポスター(狼)は、破壊工作をして船を壊すか、クルーを全員殺すと勝利します。友達とボイスチャットをしながら盛り上がりたいという方におススメのゲームです。クロスプレイにも対応しているので、PC、android、iOS間で遊ぶこともできます。

「Among Us」Steamページ

DARK SOULS III

引用元:Steamストアページ

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2016 FromSoftware, Inc.

発売日:2016/4/12ジャンル:剣劇、アクションRPG、PVP価格:5,940円メーカー:FromSoftware, Inc.

「ダークソウル系(高難易度のRPG)」という言葉が生まれるほど、クリアが難しいことで有名な大人気剣劇アクションRPGです。ボスだけでなく雑魚敵も強いので、回避やパリィ(武器で敵の攻撃を弾く)を駆使しなければ、あっという間に殺されてしまいます。ゲームをクリアする頃には、剣劇アクションが上達していること間違いなし。剣劇アクションを極めたいという方にはおすすめのゲームです。もちろん協力プレイや対人戦にも対応しているので長く遊べるゲームになっています。

「DARK SOULS III」Steamページ

MORDHAU

引用元:Steamストアページ

発売日:2019/4/30ジャンル:アクション価格:3,090円メーカー:Triternion

中世を舞台にした近接アクションゲームです。PVP(プレイヤーの操作するキャラクター同士が対戦)ゲームというと、銃を使って戦うFPSゲームが主流ですが、こちらのゲームは剣戟アクションをPVPで遊べます。AIと戦うCOOP(協力プレイ)モードがあるので、近接アクションに慣れていない人でも大丈夫。さらに、今流行りのバトル・ロワイアルモードも実装されているので、剣戟アクションゲームマニアにはたまらないゲームでしょう。

「MORDHAU」ゲームSteamページ

友達と協力プレイが楽しむ!COOPゲーム

Back 4 Blood

引用元:Steamストアページ

BACK 4 BLOOD™ © Turtle Rock Studios, Inc. All Rights Reserved. BACK 4 BLOOD™ and the BACK 4 BLOOD™ logo are the trademarks and/or registered trademarks of Slamfire, Inc. throughout the world. Turtle Rock Studios® and the Turtle Rock Studios® logo are the trademarks and/or registered trademarks of Turtle Rock Studios, Inc. throughout the world. Published by WB Games Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.(s20)

発売日: 2021/10/13ジャンル:COOP、アクション、FPS価格:8,580円メーカー:Turtle Rock Studios

「Left 4 Dead」シリーズの制作陣が贈るスリリングな協力型FPSゲームです。本作は特に難易度が高いと評判で、「難易度ビギナークリアまではチュートリアル」とやゆされるほど。最大の特徴は、ゾンビの湧く場所や量がAIによって調整されているという点です。サクサク進んでいるプレイヤーには、より高難易度な展開になるため、毎回新鮮な協力プレイを楽しむことができます。協力プレイでは最大4人で、PVPモードでは4 vs 4の最大8人で遊ぶことができます。

「Back 4 Blood」Steamページ

ボーダーランズ3

引用元:Steamストアページ (c) 2019 Gearbox. Published and distributed by 2K. Gearbox and Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are registered trademarks, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. AMD, the AMD Arrow Logo, Ryzen, Radeon, and combinations thereof are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

発売日:2020/3/13ジャンル:COOP(協力)ゲーム、アクション、FPS価格:7,980円メーカー:Gearbox Software

膨大な数の新武器と破天荒でスリル満点の冒険を楽しもう! 「シュータールーター」の元祖「ボーダーランズ」シリーズの最新作です。

プレイヤーは、新しい4人組ヴォルトハンターのひとりとして新たな世界に乗りこみます。ソロまたは友達と協力して敵に立ち向かい、大量の戦利品を集め、銀河一冷酷なカルト集団のリーダーから故郷を救いましょう。最大4人のオンライン協力プレイにも対応しているので、レベルやミッションの進行状況に関わらず、いつでも友達と遊ぶことができます。

「ボーダーランズ3」ゲームSteamページ

カッコいい武器で大興奮! FPS

⇒オススメ記事【2023】大作から新作まで! オススメFPSゲーム25選!

Call of Duty: Modern Warfare III

© 2023 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY WARZONEおよびMODERN WARFAREはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他全ての商標と製品名はその所有者に帰属します。

発売日:2023/11/10ジャンル:FPS価格:9,800円(税込)メーカー:Activision Publishing, Inc.

FPSの世界的タイトルである「Call of Duty」シリーズの最新作。プライス大尉率いるタスクフォース141と、超国家主義派で宿敵のマカロフによる戦いが描かれるキャンペーンモードを始め、チームデスマッチやドミネーションといった多彩なルールで対人戦が楽しめるマルチプレイ、さらにシリーズ初となるオープンワールドで描かれるゾンビモードを収録。シリーズ最大規模のボリュームになっている。

本作では、前作「Call of Duty: Modern Warfare II」に実装されていたすべての各種コンテンツを引き継ぐことが可能。お気に入りや使い込んだ武器などを引き継げるため、前作のプレイヤーにとっては非常にうれしい仕様となっている。

「Call of Duty: Modern Warfare III」Steamページへ

Ready or Not

使用元:Steamストアページ

Ready or Not © Void Interactive Ltd

発売日: 2021/12/18価格:4,400円メーカー:VOID Interactive

SWAT部隊となってテロリストや犯罪者を鎮圧するというタクティカルFPSゲームです。普通の戦争ゲームとは違い、基本的には敵を殺さず、逮捕していくというゲームになっています。また、状況によって狙撃チームや交渉人などの支援要請を行うことも可能です。

さらに本ゲームでは、弾道の貫通、跳ね返り、ケブラーとプレートの動力学、さらには弾丸の膨張や運動量まで正確に再現しています。そのため、リアル志向なFPSゲームが好きという方には特にオススメのゲームになっています。

「Ready or Not」Steamページ

GTFO

使用元:Steamストアページ

© 2021 10 Chambers AB. All Rights Reserved.

"GTFO" is a registered trademark or trademark of 10 Chambers AB in various territories worldwide. Any use by third parties is authorized by license.

発売日:2021/12/17ジャンル:COOP、FPS価格:3,990円メーカー:10 Chambers

4人で協力してクリアを目指すホラーFPSゲーム。GTFOはハードコアゲーマー向けに作られているため、難易度が非常に高いのが特徴です。クリアするためには“ステルス”が重要なカギとなっており、光、物音、振動に気を使いながら立ち回らないといけません。さらに、普通に銃を使っているとすぐに弾切れになってしまうため、残弾数にも注意が必要です。普通のFPSゲームでは満足できないという方にオススメのゲームです。フレンドとチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

「GTFO」ゲームSteamページ

Insurgency: Sandstorm

引用元:Steamストアページ

(c)2018 New World Interactive and Focus Home Interactive. Insurgency: Sandstorm is developed by New World Interactive and published by Focus Home Interactive. Insurgency: Sandstorm and its logo are trademarks or registered trademarks of New World Interactive. All other trademarks or registered trademarks belong to their respective owners. All rights reserved.

発売日: 2018/12/13ジャンル: FPS、シューティング、COOP、PVP価格:3,480円メーカー:New World Interactive

テロリスト側と米兵側に分かれて戦うFPS。前作「Insurgency」に引き続き、撃たれるとほぼ即死というドキドキハラハラなFPSで、現代戦好きにはたまらないゲームとなっています。モードは、対AIのCOOPモードと対人戦のPVPモードがあり、COOPは最大8人。PVPは最大14人vs14人の計28人が参加します。

「Insurgency: Sandstorm」はこちらから

Half-Life: Alyx

引用元:Steamストアページ

発売日: 2020/3/24ジャンル: VR、FPS、シューター、ホラー価格:6,290円メーカー:Valve

ValveのHalf-LifeシリーズのVRバージョンで、「Half-Life」と「Half-Life 2」の合間が舞台のVRシューターです。地球上で最も優秀な科学者である主人公アリックス・バンスと、主人公の父であるイーライ・バンス博士のコンビは、人類を滅亡から救う唯一の希望。秘密裏に科学活動を続け、残忍なエイリアンや、コンバインに立ち向かうというストーリーです。

「Half-Life: Alyx」Steamページ

Black Mesa

引用元:Steamストアページ

発売日: 2020/3/6ジャンル:FPS、アクション、PVP価格:1,980円メーカー:Crowbar Collective

Black Mesaは、Valve Softwareの名作FPS「Half-Life」を、同作のファンがValve Softwareの公認を得て作り直したリメイク版です。本ゲームでは、オリジナル版にはない新しいステージも大量に追加され、ファンにはたまらない内容になっています。日本語はサポートされていませんが、有志が作った日本語化ファイルが配布されているので問題ありません。

「Black Mesa」ゲームSteamページ

DOOM Eternal

引用元:Steamストアページ

(c) 2020 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. Bethesda, Bethesda Softworks, ZeniMax and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. and/or other countries. DOOM, id, id Software and related logos are registered trademarks or trademarks of id Software LLC in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.

発売日:2020/3/20ジャンル:FPS、アクション、PVP価格:8,618円メーカー:id Software

数々の賞に輝いた2016年の大ヒット作「DOOM」の続編です。帰還したドゥームスレイヤーの眼前に広がるのは、デーモンに侵略された地球だった……。プレイヤーは、ドゥームスレイヤーとなり、地獄からの脅威を打ち破るべく、長く過酷な任務を完遂させなければなりません。

次元を超えた怒涛のFPSバトルを実現するという本作では、ゲームエンジンに「idTech 7」を採用。さらに、戦闘シーンではMick Gordonの最新楽曲が流れます。そしてなんと本作では、2対1のマルチプレイモードが登場。完全武装したドゥームスレイヤー1人vsプレイヤーが操作するデーモン2体という内訳だ。複数人vsソロという非対称型のPvP(Player vs Player)。ソロでもマルチでも楽しめるので100時間以上遊べること間違いなし。

「DOOM Eternal」ゲームSteamページ

Halo: The Master Chief Collection

引用元:Steamストアページ

(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved. Halo: The Master Chief Collection is a trademark of Microsoft Corporation.

発売日: 2019/12/4ジャンル:FPS価格:4,212円メーカー:343 Industries, Splash Damage, Ruffian Games, Bungie

名作FPSゲーム「HALO」シリーズの過去6作品がひとつのパッケージになって帰ってきました。本ゲームは、Halo: Reach、Halo: Combat Evolved Anniversary、Halo 2: Anniversary、Halo 3、Halo 3: ODSTキャンペーンと Halo 4 を遊ぶことができ、現在、合計 68 のキャンペーンやミッションを楽しむことができます。

「Halo: The Master Chief Collection」Steamページ

Counter-Strike: Global Offensive

引用元:Steamストアページ

(C) 2018 Valve Corporation

発売日:2012/08/22ジャンル:FPS価格:1,650円メーカー:Valve

Valve(Steam)から発売された、特殊部隊とテロリストに分かれて遊ぶカジュアルなFPSゲームです。特殊部隊側は、MAPごとに用意されている「人質を救出」や、「爆弾の起爆装置を解除」などの命令を遂行すると勝ち。テロリスト側は、特殊部隊を全滅させたり、爆弾を爆破させれば勝ち。大会なども頻繁に開催されており、ワールドワイドで大人気の名作ゲームです。なお、オンライン対戦プレイを行う場合は1,650円ですが、オフラインモードは無料。試してみたい人は、オフラインから始めてみては?

「Counter-Strike: Global Offensive」Steamページ

レインボーシックス シージ

引用元:Steamストアページ

(c)2015 Ubisoft Entertainmen

発売日:2015/12/02ジャンル:FPS価格:2,592円メーカー:Ubisoft

タイトルにあるように、人気作家・トム・クランシー原作の小説が舞台のFPSゲームです。壁や天井を破壊し攻撃をしかけるアタッカーと、罠をしかけたり、壁を補強し防衛をするディフェンダーに分かれて遊びます。



すべて室内の超近接戦となるため、少しでも音を立てると敵に気付かれ、命を奪われるかもしれません。緊張感あふれる、とてもシリアスなゲームです。オペレーター(キャラクター)にはそれぞれ、回復ができる、敵を拷問して敵チームの居場所を聞き出せるなどの特殊能力が備わっているため、どの能力をどう生かせばいいか、いろいろと戦略を立てる必要があります。この戦略会議だけでも、小一時間、暇を潰せちゃいます。

「Tom Clancy's Rainbow Six Siege」Steamページ

ドン勝目指してハラハラドキドキ! バトルロイヤルゲーム

NARAKA: BLADEPOINT

引用元:Steamストアページ

©2021 Hangzhou 24 Entertainment Network Technology Co.Ltd.All Rights Reserved

発売日: 2021/8/12ジャンル:バトロワ、剣戟、PVP価格:2,200円メーカー:24 Entertainment

中国のデベロッパー「24 Entertainment」が手がける剣戟(けんげき)アクションのバトロワです。モルス島という孤島を舞台に、60名のプレイヤーが最後のひとりになるまで戦い続けます。マップ内の建物や、キャラクターの装飾は東洋をモチーフにしていて、日本の甲冑なども登場します。アクションにも定評があるので剣戟好きの方には特におススメのゲームです。

「NARAKA: BLADEPOINT」Steamページ

エーペックスレジェンズ

引用元:Steamストアページ

© 2021 Electronic Arts Inc.

発売日: 2020/11/5ジャンル: 無料、バトロワ、PVP価格:無料メーカー:Respawn Entertainment

タイタンフォールシリーズの開発を手がけたRespawn Entertainmentによる、基本プレイ無料のバトルロイヤルゲーム。本作の舞台も、タイタンフォールの世界が採用されています。プレイヤーは、さまざまなアビリティを持った個性豊かなレジェンドを操り、最後のひとりを目指します。ひとりでのプレイも可能ですが、最大3人のチーム戦にも対応。最大参加人数が60人ということもあり、1ゲームあたりのプレイ時間が短く抑えられるため、気軽に遊ぶことができます。

初心者でも大丈夫!「APEX Legends」ダウンロードから攻略まで徹底ガイド!

「エーペックスレジェンズ」Steamページ

Fall Guys: Ultimate Knockout

引用元:Steamストアページ

Copyright 2019 Mediatonic. All Rights Reserved.

発売日: 2020/8/4ジャンル:バトルロイヤル、PVP、パーティーゲーム価格:2,050円メーカー:Mediatonic

最大60人で遊べる大規模オンライン・パーティーゲーム。障害物を乗り越えてゴールを目指すレース系や3チームに分かれて卵を取り合うチーム戦など様ざまな種目に参加し、最後のひとりになるまで競い合います。ゲームはランダムに決められ、最大3人のフレンドと一緒に参加することも可能。レース系のゲームでフレンドがうしろのほうにいる場合は、フレンドがゴールできるようにほかのプレイヤーの進路妨害をして足止めをします。遊べば遊ぶほど、かわいいスキンがもらえますよ。

「Fall Guys: Ultimate Knockout」Steamページ

Ring of Elysium

引用元:Steamストアページ

発売日:2018/9/19ジャンル:バトルロイヤル、MMO価格:基本プレイ無料(課金あり)メーカー:Tencent Games

こちらは、無料のバトルロイヤルゲームです。まだアーリーアクセス(開発中)ということなのですが、キャラメイクがとてもキレイと話題になり、人気に火が付きました。今までの現代戦バトルロイヤルゲームと比べると、スキンに若干の近未来要素が追加されているのが大きな特徴。システムの評判もよく、細かなアップデートが頻繁に行われているので、ユーザーからの期待も厚いゲームです。現在、雪山と南国のMAPが用意されていますが、今後もMAPは追加される予定です。

「Ring of Elysium」Steamページ

ストレス発散!アクションゲーム

IGNISTONE

(C) 2023 MONO ENTERTAINMENT

発売日:2023/10/2ジャンル:アクション価格:990円メーカー:MONO ENTERTAINMENT

⇒買い逃しはない?Steam新作ゲーム12月オススメ3選!王道RPGから性格診断アドベンチャーまで

本作は、小さくてキュートな「マメ族」たちが暮らす村が舞台のアクションRPGです。プレイヤーの目的は、ダンジョンに現れる敵とのバトルを勝ち進みながら、ダンジョンの100階までたどり着くこと。アクションは「攻撃」と「防御」と「必殺技」の3つのみで、片手のみでプレイすることも可能。敵が繰り出す攻撃を防御しつつ、攻撃を与えて相手のHPを削って倒すというのがバトルの基本の流れとなりますが、ここで重要となるのが「防御」。敵の攻撃に対して、ちょうどよいタイミングで防御をすると「ジャスガ」ことジャストガードが発生! 通常の防御ではダメージを30%カットなのですが、ジャストガードなら100%ダメージをカットすることができ、さらに敵を一定時間行動不能状態にすることもできます。バトルごとにほどよい緊張感を楽しめて、やみつきになってしまうこと請け合いのゲーム体験が楽しめます。

「IGNISTONE」Steamページへ

メイド・オブ・ザ・デッド

©qureate

レビューはこちら

発売日:2024/3/1ジャンル:アクションシューティング価格:ダウンロード版2,780円(税込)メーカー:qureate

qureateが手掛ける新作ゲーム「メイド・オブ・ザ・デッド」は、武装したメイドを操作して街中にあふれかえるゾンビを殲滅し、アキバに平和を取り戻すことが目的の全方位アクションシューティングゲームだ。爽快感と中毒性の高いサバイバル型のアクションシューティングに、ちょっとえっちな要素の数々がからみ、まさにB級ホラー映画の世界のような独自の面白さが完成されている。

「メイド・オブ・ザ・デッド」Steamページへ

ラチェット&クランク パラレル・トラブル

c2023 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed and created by Insomniac Games, Inc. PC version by Nixxes Software BV.Ratchet & Clank and Ratchet & Clank Rift Apart are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment LLC.Insomniac Games is a trademark of Insomniac Games, Inc.

発売日:2023年7月27日ジャンル:アクションメーカー:PlayStation PC LLC価格:7,590円

PS2からPS4まで19年間に渡って愛されている人気アクション「ラチェット&クランクシリーズ」PC版!17作品目となる本作では、ロンバックス族のラチェットとロボットの相棒クランクが、さまざまな次元を移動しながら悪のロボット:ドクター・ネファリウスの野望に立ち向かい、大冒険を繰り広げる。ド派手な武器をぶっ放し、圧倒的なスピード感で展開するステージなど爽快感抜群のゲーム性が魅力。またゲーム内の振動や爆発の衝撃は、ワイヤレスコントローラーを通じて体感できる。

「ラチェット&クランク パラレル・トラブル」Steamはこちらから

ソニック スーパースターズ

©2022 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries. LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2023 The LEGO Group.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)はデジタル版の販売のみ発売日:2023/10/17ジャンル:アクション価格:6,589円(税込)メーカー:セガ

「音速のハリネズミ」ことソニック・ザ・ヘッジホッグが登場するハイスピードアクション「ソニック」シリーズの最新作。3Dで表現された新しい横スクロールアクションで、プレイヤーはソニックを始め、テイルスやエミー、ナックルズといったおなじみのキャラクターたちを操作し、さまざまなステージを高速で駆け抜けていく。

本作では「カオスエメラルド」を手に入れるごとに新たな能力が解放される。分身して敵を倒したり、滝を登ったり空中をダッシュしたりと、そのバリエーションは豊富。カオスエメラルド次第でステージの攻略方法も広がっていくのが特徴だ。

「ソニック スーパースターズ」Steamページ

サブノーティカ

© 2018-2021 Unknown Worlds Entertainment, Inc. SUBNAUTICA, BELOW ZERO and UNKNOWNWORLDS and the logos and designs associated therewith are trademarks of Unknown Worlds Entertainment, Inc. The SUBNAUTICA, BELOW ZERO and UNKNOWNWORLDS trademarks are Registered in the U.S. Patent and Trademark Office and in other jurisdictions. All Rights Reserved.

発売日: 2018/1/23ジャンル:アクションアドベンチャー価格:3,500円メーカー:Unknown Worlds Entertainment

海洋世界を舞台にしたサバイバルゲーム。プレイヤーは、宇宙船が墜落した海洋惑星で、生き残るために資源を集め、装備を作り、生態系と戦いながら惑星脱出に奮闘します。おすすめポイントは、美しい海洋世界、広大なマップでの探索、そして不思議で危険な海洋生物たちの存在です。

プレイヤーは、海底洞窟や海中火山など、さまざまな場所を探索しながら、サバイバルに必要な物資を収集し、自分の拠点を作ります。また、大型の建物はもちろん潜水艦の設計や改良など、多彩なクラフト要素や自由度の高さも魅力のひとつです。サバイバルゲームが好きな人にはもちろん、美しい風景を楽しみたい人や、海洋生物に興味がある人にもおすすめです。

「サブノーティカ」Steamページ

Cult of the Lamb

Copyright Massive Monster 2022. All Rights Reserved.

発売日:2022/8/12ジャンル: アクションアドベンチャー価格:2,570円メーカー:Devolver Digital

プレイヤーがカリスマ的な指導者となって宗教団体を運営するゲームです。おすすめなのはとにかくユニークな世界観と独特なグラフィック、そして育成要素。戦闘では、ローグライト的な要素が取り入れられており、一度倒されるとゲームオーバーになるため、毎回スリルが味わえます。集めた信徒に教団の教えを刷り込んで育成し、仕事を与え、教団を強化していきます。なお、教団の思想や教えは自由に選べるため、プレイヤー次第でいろんな宗教を作ることができる点もユニークです。

「Cult of the Lamb」Steamページ

ゴッド・オブ・ウォー

© 2018, 2021 Sony Interactive Entertainment LLC. God of War is a registered trademark or trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies.

発売日:2022年1月15日価格:4,900円メーカー:Santa Monica Studio

北欧神話をモチーフにしたアクションゲームです。2005年から続くゴッド・オブ・ウォーシリーズの8作品目ですが、新規プレイヤーを意識して作られています。主人公の過去を知らない息子目線も描かれているので、シリーズを遊んだことがない方でも楽しめるようになっています。神々や怪物がいる過酷な世界を舞台に繰り広げられる大迫力の爽快アクションは、必見です。

戦闘アクションやグラフィックも一新されているので、よい意味で別ゲーと称されるほど。PC版ではフレームレート上限なし+4K画質で遊ぶことができちゃいます。ちなみに「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク」PC 版の発売は未定ですが、続編である「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク」との 2 部構成であるとアナウンスされています。

⇒「ゴッド・オブ・ウォー」レビューはこちら

「ゴッド・オブ・ウォー」Steamページへ

Warhammer 40,000: Darktide

Warhammer 40,000: Darktide © Copyright Games Workshop Limited 2022. Darktide, the Darktide logo, GW, Games Workshop, Space Marine, 40K, Warhammer, Warhammer 40,000, 40,000, the ‘Aquila’ Double-headed Eagle logo, and all associated logos, illustrations, images, names, creatures, races, vehicles, locations, weapons, characters, and the distinctive likeness thereof, are either ® or TM, and/or © Games Workshop Limited, variably registered around the world, and used under licence. All rights reserved to their respective owners.

発売日:2022/12/1価格:5,200円メーカー:Fatshark

イギリス発祥の有名なテーブルトークRPGシリーズ「Warhammer(ウォーハンマー)」を元にした最大4人で遊べる協力型FPSゲームです。ゲームタイトルにもあるように西暦40000年の世界が舞台になっているので不思議な力を持った超能力者や未来的な施設などが登場します。

暗殺や調査などいろんなミッションがあり、道中では大量の敵が襲ってきます。無事、ゲームをクリアすると武器やお金がもらえて、そのお金でさらに武器を買うことができます。ゲーム内で登場する武器は70種類以上。それぞれ6種類のレアリティがあり、リロード速度増加などのランダムなパークが付くこともあるんだとか。オンラインマッチングも活発なのでフレンドとはもちろん、野良でも楽しめるゲームになっています。

「Warhammer 40,000: Darktide」Steamページへ

Sniper Elite 5

引用元:Steamストアページ

Copyright © 2022 Rebellion The Rebellion name and logo, the Sniper Elite name and logo and the Sniper Elite Eagle are trademarks of Rebellion and may be registered trademarks in certain countries.

発売日: 2022/5/26ジャンル:アクション、アドベンチャー、PVP価格:5,150円メーカー: Rebellion

1944年のフランスを舞台に、リアル志向のスナイピングプレイが楽しめるゲームです。実際に存在するロケーションを、細部に至るまで忠実に再現。超一流スナイパーである主人公のカールはフランスのレジスタンスと密かに合流し、ナチスの巨大秘密プログラムを止めるべく奮闘します。さらにPVPやCOOPモードもあるので、ストーリーをクリアした後も長く遊べるゲームになっています。

「Sniper Elite 5」Steamページ

モンスターハンターライズ

使用元:Steamストアページ

©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.

発売日: 2022/1/13価格:5,990円メーカー:カプコン

2004年に発売されて以来、世界中で愛されている“狩り”をテーマにしたアクションゲーム「モンスターハンター」シリーズの最新作です。本作では、オトモアイルーに加えて「オトモガルク」が新しく追加されました。ガルクは、アイルーのように狩りをサポートしてくれるのはもちろん、プレイヤーを背中に乗せてフィールド内を走りまわることもできます。

さらに、指定した方向へと飛び移ることができる「翔蟲(かけりむし)」や、暴れるモンスターを操ることができる「操竜(そうりゅう)」など、新しく追加されたアクションも必見です。

Steam版では、4Kまで選択可能な高解像度やフレームレート上限変更など、PCゲーム環境に合わせたカスタマイズにも対応しています。

「モンスターハンターライズ」Steamページ

Ori and the Will of the Wisps

引用元:Steamストアページ

© 2020 Microsoft. All rights reserved.

発売日: 2020/3/11ジャンル: 2Dゲーム、アクション、アドベンチャー価格:3,132円メーカー:Moon Studios GmbH

「Ori and the Blind Forest」の続編で、親子フクロウの切ないストーリーと、目を見張るほど美しいグラフィックが話題の2D アクションアドベンチャーゲームです。主人公は、英雄になる運命を背負った親なき子の小さな精霊「オリ」。幻想的で広大な世界を舞台に、オリの新たな旅が始まります。前作「Ori and the Blind Forest」と合わせてプレイしてはいかがでしょうか。

「Ori and the Will of the Wisps」Steamページ

Ghostrunner(ゴーストランナー)

引用元:Steamストアページ

All product names, logos, brands, and registered trademarks are property of their respective owners. 505 Games and the 505 Games logo are registered trademarks of 505 Games SpA. All rights reserved.

発売日: 2020/10/28ジャンル:アクション、サイバーパンク、FPS価格:3,980円(税込)メーカー:One More Level, 3D Realms, Slipgate Ironworks

1人称視点のアクションゲームです。舞台は、文明崩壊後の世界とサイエンスフィクションの融合をテーマにした、独創的な巨大建造物。プレイヤーは最先端のブレードファイターとなり、人類最後の避難所となったダーマタワーを駆け上がります。最下層から頂点まで上り詰め、キーマスターに復讐を果たさなければなりません。人類の存亡をかけた最終決戦が、今始まります。刀を使った電光石火の高速アクションは必見です。

「Ghostrunner」Steamページ



ゲームの王道といえばRPG

GRANBLUE FANTASY: Relink

© Cygames, Inc.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/PC(Steam)発売日:2024/2/1ジャンル:アクションRPG価格:8,778円(税込)メーカー:サイゲームス

スマートフォン向けRPGとして高い人気を誇る「グランブルーファンタジー」の空の世界を舞台とする、新作アクションRPG。「ゼーガ・グランデ」という未知の空域にて、主人公たちの新たな物語が描かれる。原作の美麗なグラフィックを3DCGで再現しているほか、キャラクターたちがさまざまなアビリティを使ったり、強大な「星晶獣」が登場したりするバトルが、3Dになったことでより派手になっている点も特徴だ。

「GRANBLUE FANTASY: Relink」Steamへ

ペルソナ3 リロード

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

対応プラットフォーム:PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass/PC(Windows、Steam)発売日:2024/2/2ジャンル:RPG価格:9,680円(税込)メーカー:アトラス

2006年発売の「ペルソナ3」をベースにした、約18年越しのリメイク作品。ある理由から、港区にある人工島ポートアイランドの月光館学院高等部に編入することになった主人公は、そこで起こった事件を機に「ペルソナ」の力に目覚める。ペルソナの力を持つ者たちが集まる「特別課外活動部」の一員として、主人公は午前0時に存在する「影時間」や、そこに住む怪物「シャドウ」の謎に迫っていく。

敵の弱点を突くともう一度行動できる「1MORE」や、学生として1年を過ごすという「ペルソナ」シリーズのシステムは健在。本作ではそれらに加えて、リメイクにあたって4K画質や60FPSに対応。キャラクターの2Dイラストや3Dモデル、背景のデザインから各種項目まで、あらゆる部分が刷新されているのも特徴だ。

「ペルソナ3 リロード」Steamへ

SOULVARS

(C) 2023 ginolabo, SUCCESS Corp.

発売日:2023/6/19ジャンル:RPG価格:1,980円メーカー:ginolabo, SUCCESS Corp

⇒中毒性の高いバトルとハードボイルドな世界観にシビれる! 美麗ドットグラフィックのデッキ構築RPG「SOULVARS」プレイレビュー

「SOULVARS」は、「魂のデッキビルドRPG」というジャンル名が掲げられたタイトルです。ダンジョンを探索し、敵と遭遇するとカードバトル風の戦闘が発生。「ソウルビット」と呼ばれる手札を用いて、その中から選んで毎ターン、アクションを行います。ソウルビットは、装備品に紐づいているため、何を装備するかというのが、カードゲームにおける「デッキ構築」の要素となっているのです。アーツと呼ばれる技を発動するために手札を温存するか、それとも手札を消費して次のターンの行動力を増やすか……という悩ましい思考をじっくりと楽しむことができる点が大きな魅力。ハイクオリティなドットグラフィックと、ライトノベルや深夜アニメが好きな方に深く刺さりそうなSFでハードボイルドなストーリーも特徴です。

「SOULVARS」Steamページ

ペルソナ5 タクティカ

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

発売日:2023/11/17ジャンル:シミュレーションRPG価格:7,920円(税込)メーカー:アトラス

「オタカラ」を盗み出すことでターゲットを改心させる「心の怪盗団」の活躍を描いた「ペルソナ5」のスピンオフ。怪盗団のたまり場でもある喫茶店ルブランでくつろいでいた面々は、あるとき不可思議な世界に迷い込んでしまう。そこで主人公のジョーカーや仲間たちは、「革命家エル」を名乗る謎の少女と出会うのだった……。

オリジナルのターン制バトルから一転、本作は仲間との連携をより重視したシミュレーションRPGへと変化。戦略が勝敗のカギを握るものの、相手の弱点を突くともう一度行動できる「1MORE」や、敵全員を一斉に攻撃する「総攻撃」など、「ペルソナ5」のシステムも引き継がれている。

「ペルソナ5 タクティカ」Steamページ

STAR OCEAN THE SECOND STORY R

© 1998, 2023 SQUARE ENIX Original version developed by tri-Ace Inc.

発売日:2023/11/3ジャンル:RPG価格:6,578円(税込)メーカー:スクウェア・エニックス

1998年に発売されたRPG「スターオーシャン セカンドストーリー」のリメイク作品。銀河連邦の青年将校、クロード・C・ケニーは、謎のドームにあった装置に触れた瞬間、どこか遠くの世界へ飛ばされてしまう。そこで少女のレナ・ランフォードを救ったことで、物語は大きく動き出す。

リメイクに合わせて、本作はさまざまな要素が現代向けにパワーアップ。フィールドや街、ダンジョンといったマップを刷新したほか、全イベントはオリジナル版の声優によるフルボイス収録に。さらに「スターオーシャン」シリーズで多くのイラストを手がけた梶本ユキヒロさんがキャラクターイラストを新たに描き下ろし。さらにBGMは、オリジナル版を担当した桜庭統さんの手によってすべてリメイクされている。

「STAR OCEAN THE SECOND STORY R」Steamページ

Limbus Company

Copyright © 2021 - PROJECT MOON. All Rights Reserved

発売日:2023/02/27ジャンル:RPG アクション価格:基本プレイ無料(アイテム課金)メーカー:ProjectMoon

サイバーパンク的な雰囲気が濃厚なアクションRPGゲーム。プレイヤーは、Limbus Companyという企業が支配する荒廃した世界で、ストリート・エージェントとして活躍します。最大の魅力はサイバーパンクな世界観、多様なキャラクターカスタマイズ、そしてスキルや装備の組み合わせで、多彩な戦闘が楽しめるアクション要素です。

ゲーム中には、多くのクエストやミッションがあり、プレイヤーはそれをこなすことでストーリーを進めていきます。また、キャラクターカスタマイズにも力が入っており、さまざまな装備や能力を自由に組み合わせて、自分だけのキャラクターを作り上げることが可能。サイバーパンクやアクションRPGが好きな人におすすめです。

「Limbus Company」Steamページ

ペルソナ5 ザ・ロイヤル

©ATLUS. ©SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. ATLUS, the ATLUS logo and PERSONA 5 ROYAL are registered trademarks or trademarks of ATLUS Co., Ltd. or its affiliates. SEGA and the SEGA logo are registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION or its affiliates. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.

発売日:2022/10/21ジャンル:RPG価格:7,678円メーカー:ATLUS

2019年にPS4向けに発売された「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」のリマスター版。グラフィックが最適化され、過去に発売されたダウンロードコンテンツをほぼ搭載してSteam向けに帰ってきました。ペルソナシリーズはナンバリングタイトルにはなっているものの、主人公やストーリーが違うので途中から遊んでも楽しめるのが特徴です。本作の主人公は、春から東京の高校に転入した高校2年生の少年。ある事件をきっけかにペルソナ使いとして覚醒。昼は普通の高校生として高校生活を送りつつ、夜は生徒を虐げる教師や盗作上等のクリエイターなど、腐った大人たちを改心させて平和な世界を取り戻すべく、心を盗む怪盗となって暗躍します。

「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」Steamページ

OMORI

引用元:Steamストアページ

(C) OMOCAT, LLC.

発売日:2020/12/25ジャンル:RPG価格:1,980円メーカー:OMOCAT, LLC

「引きこもり」をテーマにしたホラーRPG。プレイヤーは主人公のオモリを操作しつつ、友達のオーブリー、ケル、ヒロと協力してバジルを探す旅に出かけます。色鉛筆で書いたかのような温かみのある雰囲気と、精神状態を表した不気味な世界観が特徴の本作。発売当時は英語のみでしたが、後のアップデートで日本語にも対応しました。

「OMORI」Steamページ

SCARLET NEXUS

引用元:Steamストアページ

SCARLET NEXUS™ & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

発売日:2021/6/25価格:9,020円(税込)メーカー:BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

舞台となるのは脳とテクノロジーが発達した近未来世界。主人公は自身の超“脳”力である念力を駆使し、仲間とともに人間の脳を食らう生命体「怪異」と戦わなければなりません。2人の主人公双方の視点からストーリーを楽しめるのが特徴。武器と超脳力を自在に操るハイスピ―トかつダイナミックなアクションも必見です。

「SCARLET NEXUS」Steamページ

NieR Replicant ver.1.22474487139...

引用元:Steamストアページ

© 2010, 2021 SQUARE ENIX CO.

発売日:2021/4/24価格:8,580円メーカー:Square Enix開発会社:Toylogic Inc.

本ゲームは、2010年に発売された「NieR Replicant」をベースにしたバージョンアップ作品で、2017年発売の「NieR:Automata」の世界が形成されることとなった始まりの物語が描かれます。

ベースとなる「NieR Replicant」は、主人公のニーアと妹ヨナの兄妹愛を描いたアクションRPGゲームです。本作では、グラフィックを一新し、新エピソードやフルボイス化、新たなコスチュームと武器が追加されています。

原作をまだプレイしたことがないという人や、NieRシリーズをプレイしたことがないという人にもおススメのゲームです。

「NieR Replicant ver.1.22474487139...」Steamページ

仁王2 Complete Edition

引用元:Steamストアページ

©2020 - 2021 KOEI TECMO GAMES CO.

発売日:2021/2/5価格:6,380円メーカー:KOEI TECMO GAMES CO.、LTD.

「仁王2」の有料DLC3部作がセットになった完全版です。本作は、前作「仁王」よりも過去の話になるので、前作をプレイしていなくてもしっかり楽しめます。妖怪と人間の混血で、妖怪の力を持つ「半妖」である主人公が、魑魅魍魎の跋扈する戦国時代を舞台に死闘を繰り広げるダーク戦国アクションRPGです。

「仁王2 Complete Edition」Steamページ

ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S

c 2017, 2020 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

不気味な姿形で襲いかかる邪悪な妖怪たちはもちろんのこと、主人公の繰り出す「妖怪技」など多くの新要素が加わり、前作よりもさらに進化した「戦国死にゲー」を楽しめます。ハクスラ(ストーリーよりも戦闘メインのゲーム)好きには特におススメのRPGです。発売日: Steam版 2020/12/5、その他2020/12/4ジャンル: RPG、パーティ−制、ドラゴン、3D価格:5,478円メーカー:スクウェア・エニックス

シリーズ全世界累計出荷数・ダウンロード数600万本を突破した、「ドラゴンクエスト」シリーズ11番目の本編作品です。

主人公であるプレイヤーが16歳の誕生日をむかえる日。村のしきたりである成人の儀を行うため、幼なじみのエマとともに神の岩へと向かいました。とある出来事がきっかけで、自らが伝説の「勇者」の生まれ変わりであることを知ることになります。「勇者」とは何なのか。その答えを求めて、あなたは故郷を離れ、未知の世界への冒険が始まります。

さらに、行動に制限をつけて冒険やバトルに挑戦できる「しばりプレイ」も可能。なかには「町の人にウソをつかれる」というものもあるんだとか。

「ドラゴンクエストXI」Steamページ



Baldur's Gate 3(バルダーズ ゲート3)

引用元:Steamストアページ

(C) 2019 Wizards of the Coast. All rights reserved. Baldur's Gate, Dungeons & Dragons, and their respective logos are registered trademarks of Wizards of the Coast LLC. (C) 2019 Larian Studios. All rights reserved. Larian Studios is a registered trademark within the Larian Studios Group entities

発売日: 2020/10/7ジャンル:RPG、TRPG、COOP価格:6,990円メーカー:Larian Studios

ファンタジーRPG「バルダーズ・ゲート」の最新作です。本シリーズは、1998年に1作目が発売されて以来、数多くの賞を受賞。謎や陰謀にあふれた冒険が楽しめることから、今でも根強い人気を誇るシリーズです。

「Baldur's Gate 3」Steamページ

Mount & Blade II: Bannerlord

引用元:Steamストアページ

前作「Baldur's Gate II: Shadows of Amn」から約20年越しとなる今作では、D&DのTRPG第5版ルール(ダンジョンズ&ドラゴンズというテーブルトークRPGのルールのひとつ)をベースにした、伝統的なRPGになっているんだとか。最大4人でパーティーを組む協力プレイにも対応しています。発売日: 2020/3/30ジャンル:RPG、オープンワールド、中世、ストラテジー価格:5,480円メーカー:TaleWorlds Entertainment

トルコのデベロッパー「TaleWorlds Entertainment」が開発している中世ストラテジー・アクションRPGです。前作「Mount & Blade: Warband」では、自由度の高いシングルプレイヤーモードが人気でしたが、今作はこれに加え、マルチ対戦にも対応しました。マルチプレイヤーモードでは、最大120人vs120人の大規模戦争も可能。AIの兵隊を引き連れてプレイヤー同士で戦うキャプテンモードや、プレイヤーだけで戦うチームデスマッチモードがあります。MODにも対応しているので拡張性が高く、前作同様、長く遊べそうなゲームになっています。

「Mount & Blade II: Bannerlord」Steamページ

Kenshi



引用元:Steamストアページ

PhysX Technology provided under license from NVIDIA Corporation. © 2002-2011 NVIDIA Corporation. All rights reserved.

発売日:2018/12/06ジャンル:RPG価格:3,500円メーカー:Lo-Fi Games

ゲームのストーリーより、オープンワールド内の探索がメインなパーティーベースRPGです。成り果てはさまざまあり、商人、盗賊、反乱分子、農民、奴隷、果ては人食い人種の食糖まで。どういう結末を迎えるかは、全てプレイヤーの選択次第。奴隷商人たちに売り飛ばされて鉱山で強制労働させられるという漫画のような展開も……。

また、戦闘で脚を負傷するとパーティー全体の移動速度が下がったり、腕に大けがを負ったら損傷部分を切断して義肢を装着したりするなど、細かいところまでとてもリアルに作り込まれているのもこのゲームの特徴です。

「Kenshi」Steamページ

Path of Exile

引用元:Steamストアページ

(c) 2006 - 2019 Grinding Gear Games Ltd.

発売日:2013/10/24ジャンル:RPG価格:基本プレイ無料(課金あり)メーカー:Grinding Gear Games

筋金入りのゲーマーが開発したという、オンラインアクションRPG。舞台は、幻想世界にある暗い大陸。主人公は亡命者となり、敵に復讐を果たすため、冒険に出ます。多彩なアクションや強力なアイテム、キャラクターのカスタマイズを駆使して、戦いながらゲームを進めていきます。ストーリークリア後のエンドコンテンツも非常に充実していると評判で、やり込み要素が非常に多いのが特徴です。

「Path of Exile」Steamページ

スターデューバレー

引用元:Steamストアページ

(c) 2016-2018 ConcernedApe LLC

発売日:2016/2/27ジャンル:RPG価格:1,480円メーカー:ConcernedApe

舞台は「スターデュー バレー」という名の谷。かつては、町の中心部として栄えていた公民館は、今や荒れ放題。そんなとき、主人公は祖父から古い農場を受け継ぎます。使い古された道具と、少しのお金を手に、自給自足で生き抜く術を学び、草木の生え茂る土地を繁栄させましょう!あなたのがんばり次第で、「スターデュー バレー」を元の元気な谷に戻せるかもしれません。このゲームの特徴は、グラフィックがドット絵になっていて、レトロな雰囲気が楽しめるというところ。BGMもかわいらしく、遊んでいていやされること間違いなし。NPCにプレゼントを贈って友好度を上げたり、結婚もできたりと、奥が深いゲームになっています。フレンドと一緒に遊ぶこともできるので、協力しながら自由気ままな農場ライフを楽しめます。

「Stardew Valley」Steamページ

個性豊かなゲームが勢ぞろいインディーゲーム

インディーズゲーム一覧はこちら

Ravenous Devils

(C) 2022 Bad Vices Games

発売日:2022/4/30ジャンル:シミュレーション、インディーズ価格:520円メーカー:Bad Vices Games

“ホラークッキングシミュレーター”という、一風変わったジャンル名が付けられた作品。本作の主人公は、パーシバルとヒルドレッドという夫婦。大金持ちになることを夢見て、とある街へと引っ越してきた彼らは、もともと有名な床屋の所有地だったという新居にて、店を新装開店します。その店とは、パーシバルが取り仕切る「服飾店兼仕立て屋」と、ヒルドレッドが切り盛りする「パブレストラン」。2人がそれぞれ別の店を、ひとつの建物の中で開くということで、これだけ聞けば働き者の夫婦の経営物語といったところですが、彼らには大きな秘密があったのです……。恐怖の夫婦の“激ヤバ”ショップ経営を体験してみよう!

「Ravenous Devils」レビューはこちら

「Ravenous Devils」Steamページ

Dorfromantik

(C) 2022 Toukana Interactive

発売日:2022/4/28ジャンル:パズル価格:1,420円メーカー:Toukana Interactive

タイルを配置して村の風景を作り出していく、ひとりプレイ用のパズルゲームです。リアルタッチの美麗さではなく、絵本を思わせるような素朴な味わいのグラフィックは、見ているだけでほっこりしてしまいます。遊び方はとてもシンプル。平地や森林、住宅地、そして線路や川など、さまざまな地形が描かれた六角形のタイルをくるくる回して適切に配置し、村を広げていくというのが基本的なルールです。パズル好きの方にはもちろん、箱庭ゲームが好きな方やアナログボードゲームが好きな方にもぜひ遊んでいただきたいオススメのタイトルです。

「Dorfromantik」レビューはこちら

「Dorfromantik」Steamページ

いのちのつかいかた

(C) 2022 Daraneko Games

発売日:2022/4/28ジャンル:パズル価格:1,420円メーカー:だらねこげーむず/Daraneko Games

ゲームブック風マルチエンディングRPGです。カッコよくもある独特なタッチで描かれたこのウサギは、何を隠そう、本作の主人公です。主人公のみならず本作に登場するキャラクターの多くは擬人化された動物たちとなっており、絵本やアニメ映画のような雰囲気が醸し出されています。

ゲームブックやTRPGをほうふつとさせるシステムの数々に、緊張感のあるバトルや重厚なストーリーがからみ合い、ほかに類を見ない個性的な作品となっている「いのちのつかいかた」。本記事を書いている時点では、本作は早期アクセスゲームとなっているため、正式リリース時にはさらなる追加要素やパワーアップが期待できます。RPGやアドベンチャーが好きな方、そしてもちろんゲームブックやTRPGのファンの方はぜひぜひチェックしてみてください。

「いのちのつかいかた」レビューはこちら

「いのちのつかいかた」Steamページ

仮想異世界にトリップ!VRゲーム

VR機器を検索する楽天市場で見る Amazon.co.jpで見る

Beat Saber

引用元:Steamストアページ

©2019 Beat Games. All Rights Reserved.

発売日:2019/5/22ジャンル:VR リズム価格:3,090円メーカー:Beat Games

両手に持ったサーベルを使い、飛んでくるビートをリズムよく切っていくVR専用リズムゲーム。ポップやロック調、テクノ系など多彩な曲が収録されており、なかには「リンキンパーク」などの世界的なアーティストが提供するものも含まれています。難易度はEASYからEXPERT+までの全5段階。初心者から上級者まで楽しめるよう配慮されているのもポイントです。

「Beat Saber」Steamページ

ゲームの世界で自給自足!サバイバルゲーム

Don't Starve Together

© All Rights Reserved Klei Entertainment 2023

発売日:2016/4/22ジャンル:サバイバル価格:1,480円メーカー:Klei Entertainment

野生の世界で生き残るためのサバイバルゲームです。プレイヤーは野生の世界で生き延びるために資源を集め、食料を確保し、天候や環境の変化や危険な敵など、さまざまな危険から身を守らねばなりません。

最大の魅力は、協力プレイが可能なこと。友達と一緒に苦難を乗り越えながら生き残る達成感を味わえるでしょう。探索や冒険をするうちにさまざまな発見があるかもしれません。また、多彩なキャラクター設定やストーリーも魅力のひとつ。サバイバルゲームや友達との協力プレイが好きな人におすすめです。

「Don't Starve Together」Steamページ

Project Zomboid

引用元:Steamストアページ

Project Zomboid | Copyright c The Indie Stone 2022. All Rights Reserved. Site by Redwire

発売日: 2013/11/8ジャンル:サバイバル、COOP価格:2,050円メーカー:The Indie Stone

ゾンビがはびこる世界で生き残るというサバイバルゲームです。生き残るためには喉の渇きや空腹、精神状態も管理しなければなりません。建築はもちろん、廃墟に入ってアイテムを漁ったり、魚釣りをしたり、養殖したりなど、やり込み要素もたくさんあります。協力プレイにも対応しているので、友達と一緒に遊ぶこともできます。さらにローカルでは、画面を4分割して遊ぶこともできます。

「Project Zomboid」Steamページ

Raft

用元:Steamストアページ

© 2020 Redbeet Interactive AB

発売日: 2022/6/21ジャンル:サバイバル、COOP価格:1,980円メーカー:Redbeet Interactive

あなたの使命は、最後まで生き残ること!海で遭難してしまった主人公が漂流物を集めてイカダを作り、イカダ上に家を作ったり、菜園を作ったりして広大な海を冒険するサバイバルゲームです。MAP内にはいろんな無人島があり、ストーリーを進めることも可能。協力プレイにも対応しているので友達とのんびりスローライフを楽しむこともできます。

「Raft」Steamページ

V Rising

引用元:Steamストアページ

©2022 Stunlock Studios AB. All rights reserved. V Rising ® is a registered trademark of Stunlock Studios AB.

発売日: 2022/5/17ジャンル:サバイバル、PVP、COOP、オープンワールド価格:2,050円メーカー:Stunlock Studios

ヴァンパイア世界を舞台にしたサバイバルゲームです。生き延びるためには、近くの集落で人間の血を狩らなければなりません。もちろん太陽の光も浴びてはいけません。ソロプレイはもちろん、PVPやCOOPにも対応していて、PVPサーバーではヴァンパイア仲間と最強のお城を建設し、魔術を駆使した白熱バトルを楽しむことができます。

「V Rising」Steamページ

Dinkum

引用元:Steamストアページ

発売日: 2022/7/14ジャンル:サバイバル、街づくり価格:2,050円メーカー:James Bendon

“動物と暮らす”某スローライフゲームそっくりのゲームです。本家のほうはPCでは遊べないので諦めた方も多いのではないでしょうか? こちらのゲームは、オーストラリアを舞台に、狩猟・採掘・釣り・農業などを楽しめちゃいます。灼熱の砂漠やユーカリの森を探索し、資源を集めて街を発展させましょう。

「Dinkum」Steamページ

Valheim

引用元:Steamストアページ

発売日: 2021/2/2ジャンル: サバイバル、オープンワールド、COOP、PVP価格:2,050円メーカー:Iron Gate AB

舞台は、心がなごむほど平和な北欧神話の世界「Valheim」。プレイヤーは、資源を集めて武器やアーマー、バイキングの要塞、前哨(ぜんしょう)基地を作ります。北欧神話のバイキング文化にインスパイアされて作られたゲームのため、実際のバイキング達のように船を作り冒険に出ることもできちゃいます。最大10人の協力プレイに対応しているので、フレンドと遊べば楽しいこと間違いなし。3〜5人の協力プレイが推奨されていますが、サバイバルゲームに慣れている人なら十分ひとりでも楽しめます。

「Valheim」Steamページ

Unturned

引用元:Steamストアページ

発売日: 2017/7/8ジャンル:ゾンビ、サバイバル価格:基本無料(課金あり)メーカー:Smartly Dressed Games

ゾンビウイルスが蔓延した世界で生き残るサバイバルゲーム。クラフト要素はもちろん、作物を育てたり、NPCとトレードしたりすることも可能です。PVPとPVEどちらにも対応しているので、ほかのプレイヤーと争ったり、ほかのプレイヤーと手を組んで一緒に拠点を作ったりして楽しめます。MODも充実しているので拡張性も高く、間違いなく100時間以上遊べるゲームです。

「Unturned」Steamページ

Conan Exiles

引用元:Steamストアページ

(c)2020 Funcom Oslo A/S (“Funcom”). All rights reserved.(c) 2020 Conan Properties International LLC ("CPI"). CONAN, CONAN THE BARBARIAN, HYBORIA, and/or ROBERT E. HOWARD and related logos, characters, names, and distinctive likenesses thereof are trademarks or registered trademarks of CPI and/or Robert E. Howard LLC. All Rights Reserved. Funcom and Funcom Logo ™ & (c) Funcom Oslo A/S.

発売日:2018/5/8ジャンル:サバイバルゲーム、オープンワールド、RPG、COOP、PVP価格:4,200円メーカー:Funcom

英雄コナンの世界で生き延びるオンライン・サバイバルゲームです。ソロのほかにPvE(Player vs Enemy)サーバーとPvPサーバーが選択でき、PvEサーバーでは、友達と一緒に探索をしたり、拠点を建設したり、ストーリーを進めることが可能。PVPサーバーでは、クランvsクランの大規模な戦闘を楽しむことができます。

ストーリーとは別の要素として、本作では人間のNPCを奴隷にすることができます。NPCを鈍器で殴って気絶させ、ロープでぐるぐる巻きにし、拠点まで連れ帰り、一定時間重労働をさせ続けると自分の奴隷になるというユニークなシステム。NPCには、錬金工や鍛冶屋などさまざまな種類と3段階のレベルが存在していて、奴隷にすることでそれぞれの職種に就かせることができます。

また、探索要素やストーリーもちゃんと作りこまれているので、RPGとしてもしっかり楽しめます。さらに本作では、MAPのいたるところに隠しレシピが隠されていて、その数も莫大。なかにはいるものからいらないものまでさまざまありますが、隠し方がバラエティに富んでいてとても面白いゲーム内容となっています。

「Conan Exiles」ゲームSteamページ

The Long Dark

引用元:Steamストアページ

The Long Dark (R) (c) 2012-2020 Hinterland Studio Inc. "The Long Dark", "Hinterland" and the Fox Logo are registered trademarks or trademarks of Hinterland Studio Inc. All rights reserved.

発売日:2017/8/01ジャンル:サバイバル シミュレーション価格:3,090円メーカー:Hinterland Studio Inc.

雪山で遭難し、何日生き残れるかを楽しむサバイバルゲームです。狼の遠吠えや、雪の上を歩く音、プレイヤーの震える声、お湯が沸く音など、リアルなサウンドで臨場感が楽しめる究極の雰囲気ゲームです。暖かい部屋でヘッドセットをしながら楽しむのは格別。ほかのサバイバルゲームと比べると難易度が非常に高く、温度管理や空腹管理がとてもシビアなので、細かい配慮が必要。その分、生存日数が増えていく喜びも大きいため、サバイバルゲームが好きな方なら絶対に楽しめるはずです。

「The Long Dark」ゲームSteamページ

Space Engineers

引用元:Steamストアページ

Space Engineers(r) and VRAGE™ are trademarks of KEEN SWH LTD.

発売日:2019/3/01ジャンル:アクションアドベンチャー サバイバル価格:2,050円メーカー:Keen Software House

ひと言でいうと、宇宙版「マインクラフト」。宇宙でサバイバルできるサンドボックスゲームです。ソロプレイはもちろん、友達と一緒に遊ぶこともできます(最大16人)。宇宙空間にさまざまな建設が可能なのですが、なんと宇宙船や宇宙ステーションなども建造することができます。SFファンには間違いなくおすすめのゲームです。なお、ゲーム自体は日本語に対応していませんが、有志の方が日本語化ファイルを配布してくれているので、英語がわからなくても心配ありません。

「Space Engineers」ゲームSteamページ

戦略を練る時間もいとおしい!ストラテジーゲーム

ロック・オブ・エイジ:メイク&ブレイク

引用元:Steamストアページ

©2019-2020 ACE Team Software. All Rights Reserved. Published by Modus Games™. Modus Games™ and the Modus™ logo are trademarks of Modus Games, LLC. All rights reserved. All other trademarks or registered trademarks belong to their respective owners.

発売日: 2020/7/21ジャンル:ストラテジー、タワーディフェンス、アクション価格:3,090円メーカー:ACE Team, Giant Monkey Robot

自分のステージを作り、みんなのステージを破壊しよう! 最大4人(ローカルは最大2人)で遊べるタワーディフェンス&アクションゲームです。誰が一番早く敵の砦を破壊するのかを競ったり、最強の砦を考察したりと戦略的要素の強いゲームですが、巨大な顔面岩が転がるというカオスな1面も。ゲーム内には、有名な世界的建造物や歴史上の人物なども登場。楽しく遊びながら世界史を学びましょう!

「ロック・オブ・エイジ:メイク&ブレイク」Steamページ

Stellaris

引用元:Steamストアページ

発売日:2016/5/10ジャンル:ストラテジー価格:3,980円メーカー:Paradox Development Studio

壮大かつ変幻自在な宇宙を探索しよう! さまざまな星を巡り、銀河探索する大規模ストラテジーゲームです。プレイヤーは、科学調査船を派遣して調査や探索を行いつつ、新たに発見した惑星に宇宙船製造ステーションを建設し、銀河帝国を作り上げることができます。Steamストア内のレビュアーを見ると、1000時間プレイヤーがごろごろ。間違いなく100時間以上遊べるスルメゲーです。

「Stellaris」ゲームSteamページ

Factorio

引用元:Steamストアページ

© 2015 - 2019 Wube Software - all rights reserved

発売日:2016/2/26ジャンル:ストラテジー価格:3,000円メーカー:Wube Software LTD.

無限に広がる2D世界に、工場を建設するストラテジーゲームです。主人公は、宇宙船の事故により、危険生物が住む未開の惑星に不時着してしまいます。この惑星から脱出するためには、脱出装置を作る環境を整えなければなりません。脱出装置を作るには、莫大な量の資材が必要になります。もちろん、普通に集めたのでは何年もの月日を要します。そのため主人公は、早急な脱出をかけて、資材を集める工場を建設しなければなりません。

このゲームは、どちらかといえば上級者向き。最初は何を作るにも、作り方や材料を調べ、ちゃんと動かない場合は、その原因を考え続けなければなりません。今後の工場ラインの展開をしっかり予測しながら建築していくことも必要で、かなり頭と時間を使います。しっかりとした戦略を組み、コツコツとひたむきに頑張れる人は、楽しめるでしょう。

画像を見るとわかるように、その気になれば、とんでもない規模の設備が作れてしまいます。それだけやり込み要素が多く、何時間でも遊べてしまうスルメゲーとも言えるでしょう。

「Factorio」Steamページ

自由すぎる オープンワールドゲーム

ドラゴンズドグマ 2

©CAPCOM

発売日:2024/3/22ジャンル:オープンワールドアクション価格:8,990円(税込)メーカー:カプコン

シリーズで累計840万本以上を売り上げた「ドラゴンズドグマ」シリーズの最新作。人の王国であるヴェルムントと、獣人の国のバタルという2つの大国が存在する王道ファンタジーの世界を舞台に、プレイヤーは竜を討つ使命を帯びた「覚者」として各地を旅していく。本作に登場する人々はそれぞれの動機や目的を持ち、魔物は生態や習性を帯びて、この世界に息づいており、物理演算で制御されたオブジェクトや最新のゲームハードで描かれる写実的なグラフィックも相まって、本当にそこに存在するかのように思えるリアリティの高さが特徴。

もうひとつの特徴は「ポーン」。覚者であるプレイヤーの従者のような存在で、プレイヤーの探索や戦闘を助けてくれる。彼らはAIで動いており、状況に応じて動き方をみずから判断。プレイヤーと冒険をともにしていくうち、さまざまなことを学習し成長していきます。他のプレイヤーが育てたポーンをサポートポーンとして借りることができ、1人プレイなのに誰かとプレイしているような感覚を味わえる事も醍醐味!

「ドラゴンズドグマ 2」Steamページへ

ホグワーツ・レガシー

HOGWARTS LEGACY software © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)

発売日:2023/2/11ジャンル:オープンワールド・アクションRPG価格:8,778円メーカー: WB Games

ハリー・ポッターシリーズの世界を舞台にしたアクションRPGです。プレイヤーは転入生としてホグワーツ魔法魔術学校の5年生として通い始め、自分だけの魔法使いを作成し、魔法学校の授業を受けつつ、仲間とともに冒険をします。

最大の魅力は何と言っても、美麗なグラフィックで完全再現されたホグワーツを探索できるところ。ほかにも、豊富なクエストや隠し要素の謎を解いたり、魔法を使った革新的な戦闘を体験したり、物を移動させたりなどもできます。

ハリー・ポッターシリーズのファンはもちろん、アクションRPGが好きな人や魔法の世界に触れたい人にも魅力的なゲームです。

「ホグワーツ・レガシー」Steamページ

Sea of Thieves

引用元:Steamストアページ

(C) 2021 Microsoft. All rights reserved.

発売日: 2020/6/3ジャンル:オープンワールド、COOP、PVP価格:4,200円メーカー:Rare Ltd

自由気ままに海賊の暮らしを楽しめるオープンワールドのアクションアドベンチャーゲームです。クエストを受注するもよし、友達と一緒に協力プレイをするもよし、PVPモードで白熱したバトルを楽しむのもよしという、自由度の高さが最大の魅力。最近ではディズニーの映画「パイレーツオブカリビアン」とのコラボストーリーも追加されました。

「Sea of Thieves」Steamページ

Elden Ring

引用元:Steamストアページ

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.

発売日: 2022/2/25ジャンル:RPG、オープンワールド価格:9,240円メーカー:FromSoftware Inc.

大人気アクションゲーム「ダークソウル」シリーズを手がけ、世界中でファンが多い日本のゲームメーカー“フロム・ソフトウェア”と、全世界で人気を博した、ドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」(Game of Thrones)の原作者である“ジョージ・R・R・マーティン”がタッグを組んだPvP(対人対戦)対応のRPGゲームです。

前作「SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE」で定評のあった剣戟のおもしろさ、手応えなどは残しつつ、RPG部分に重点を置いているとのこと。プレイヤーは、自分だけのキャラクターをカスタマイズし、さまざまな武器や魔法で戦術的工夫をしながら戦います。ストーリーは、マーティン氏が書き下ろした神話がベースになっているんだとか。フロムファンだけではなく、GOTファンも楽しめる内容になっています。

Elden Ring楽天市場で見る Amazon.co.jpで見る

「Elden Ring」Steamページ

Dying Light 2 Stay Human

使用元: Dying Light 2 © Techland S.A. Published and developed by Techland S.A. All other trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners. All rights reserved.

発売日:2022/2/5価格:8,770円メーカー:Techland

オープンワールド型ホラーゲーム「Dying Light」の最新作です。主人公のエイデン・カルドウェルは、ウイルスが蔓延した世界の生存者です。行方不明になった妹ミアを探していて、彼女がいるかもしれないという情報をもとに、舞台となる崩壊寸前の町「シティ」へ向かいます。プレイヤーは、戦闘スキルを磨き上げ、新たな味方を集めて世界を再建しなければなりません。今作では、ストーリー中にさまざまな選択肢があり、プレイヤー自身の好きな選択によってストーリーが変わっていくとのこと。協力プレイは最大4人まで可能で、ほかのプレイヤーのゲームに参加すると、自分とは違う選択のストーリーを楽しむこともできます。

「Dying Light 2 Stay Human」購入ページ

Horizon Zero Dawn Complete Edition

引用元:Steamストアページ

発売日: 2020/8/7ジャンル:アドベンチャー、オープンワールド、RPG、アクション価格:4,900円メーカー:Guerrilla

舞台は、文明が滅び、機械の恐竜達が支配する未来。追放者として生まれた若きハンターが、全人類を脅かす存在に立ち向かうというストーリーのオープンワールドアクションRPGです。機械×恐竜というSFファンにはたまらない世界観も魅力のひとつ。Steamレビューでは「アクション性が高く、ストーリーがよい」といった声が多く、ストーリーとアクションどちらも楽しみたい方には特におすすめです。

「Horizon Zero Dawn Complete Edition」購入ページ

The Outer Worlds(アウター ワールド)

引用元:Steamストアページ

(C) 2019 Obsidian Entertainment, Inc. Obsidian Entertainment and the Obsidian Entertainment logo are trademarks or registered trademarks of Obsidian Entertainment, Inc. The Outer Worlds and The Outer Worlds logos are trademarks or registered trademarks of Obsidian Entertainment, Inc. Private Division and the Private Division logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved.

発売日: 2020/10/23ジャンル:オープンワールド、アクションRPG、探検、FPS価格:7,489円(税込)メーカー:Obsidian Entertainment

スチームパンクな世界観に、アメコミ風のグラフィック。どこか「Fallout」を感じさせる最新ゲーム「The Outer Worlds」ですが、それも当然。なんと、開発元である「Obsidian Entertainment」のレオナルド・ボヤ―スキー氏は、初代「Fallout」のアートディレクターで、Falloutシリーズではおなじみのキャラクター「ヴォルトボーイ」の生みの親なんだとか。

舞台は銀河の最果てにあるコロニー。「Halcyon」へ向かう船でコールドスリープから目覚めたプレイヤーは、コロニーの破壊をもくろむ巨大な陰謀に巻き込まれます。ゲーム内で行うさまざまな選択によって変わるというストーリーは必見。何度でも楽しめます。

「The Outer Worlds」購入ページ



Cyberpunk 2077(サイバーパンク2077)

引用元:Steamストアページ

CD PROJEKT(R) , Cyberpunk(R), Cyberpunk 2077(R) are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. (C) CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are theproperty of their respective owners.

発売日: 2020/12/10ジャンル:オープンワールド、RPG、サイバーパンク価格:8,778円(税込)メーカー:CD PROJEKT RED

こちらのゲームは、サイバーパンクをコンセプトに作られていて、摩天楼ひしめく未来の巨大都市「ナイトシティ」が舞台。謎めいたインプラントを追うことになった主人公“V(ヴィー)”を操るオープンワールド・アクションRPGです。

「Cyberpunk 2077」購入ページ



本当に怖いホラーゲーム

Sons Of The Forest

Copyright Endnight Games. All Rights Reserved.

発売日:2023/2/24ジャンル:サバイバルホラー価格:3,400円メーカー Endnight Games

大人気ホラーゲーム「The Forest」の続編です。プレイヤーは航空機事故で孤立した森の中で生き残るために、NPCの仲間とともに資源を集めて拠点を作り、敵対生物と戦いながら探索し、脱出の手がかりを探さなければなりません。ストーリーの進行に合わせて明かされていく謎や秘密は必見。昼夜のサイクルと天候システムによる環境の変化、豊富なクラフト要素、そして不気味な未知の生物との戦闘が魅力のサバイバルホラーゲームとなっています。

また、協力プレイに対応しているので友達と一緒にプレイ可能。ホラーゲームが好きな人やサバイバルゲームが好きな人におすすめの作品です。

「Sons Of The Forest」Steamページ

Five Nights at Freddy's: Security Breach

引用元:Steamストアページ

© 2021 Scott Cawthon. Five Nights at Freddy's; Five Nights at Freddy's: Security Breach and related logos are registered trademarks or trademarks of Scott Cawthon in the United States and/or other countries. All Rights Reserved.

発売日:2021/12/17価格:4,100円メーカー:Steel Wool Studios

アニマトロニクス(機械人形)に襲撃される施設の夜間警備員として5日間生き残るという大人気のホラーゲーム「Five Nights at Freddy's」シリーズの最新作です。シリーズ9作目となる本作では、「Fazbear’s Mega Pizzaplex」というショッピングモールの中にひと晩閉じ込められた少年、グレゴリーとしてプレイします。本シリーズのメインキャラであるクマのフレディの助けを借りながら、ショッピングモールに隠された秘密を明らかにし、夜明けまで生き残らなければなりません。

「Five Nights at Freddy's: Security Breach」購入ページ

Phasmophobia(ファスモフォビア)

引用元:Steamストアページ

発売日: 2020/9/19ジャンル:ホラー、協力プレイ、マルチプレイヤー価格:1,420円(税込)メーカー:Kinetic Games

1人称視点で幽霊退治を体験できるVR対応のホラーゲームです。プレイヤーは、超常現象に現れる幽霊の特徴を分析して幽霊の種類を特定し、それぞれの幽霊にあった撃退方法(塩を投げるなど)を行って退治しなければなりません。

ゲーム内では、10種類以上の幽霊が登場します。それぞれの幽霊には名前があり、ドアや壁などに指紋を残しちゃう幽霊や、ノートを見つけるとついつい落書きしたくなっちゃう幽霊など、ユニークな特徴があります。

最大4人の協力プレイにも対応しているので、季節外れの肝試しをフレンドと一緒に楽しむことも可能。クロスプレイにも対応しているので、1人がVRでプレイし、ほかの3人は通常通りのプレイで一緒に遊ぶこともできます。

「Phasmophobia」購入ページ



Dead by Daylight



引用元:ストアページ

(c) 2015-2018 Behaviour Interactive Inc. All rights reserved. Developed by Behaviour Interactive Inc. and published by Starbreeze Publishing AB. BEHAVIOUR(r), DEAD BY DAYLIGHT(r) and their respective logos are registered trademarks of Behaviour Interactive Inc. All other trademarks are properties of their respective owners.

発売日:2016/6/14ジャンル:ホラー、COOP価格:1,980円メーカー:Behaviour Digital Inc.

目が覚めると、そこは深い森の中。しかも、殺人鬼が潜む森だった・・・。



散歩中やランニング中に森に迷い込んでしまい、殺人鬼に捕まってしまった生存者たちは、発電機を修理し、脱出ゲートに電源を入れなければ逃げられません。いっぽう、殺人鬼は、生存者たちに逃げられる前に、捕まえて生贄にしなければなりません。生存者4人に対し、殺人鬼1人で戦う命がけの鬼ごっこです。ホラーなのにオンライン対戦という新しいジャンルを開拓したゲームであり、発売当初から大人気です。ハラハラドキドキしたい方は、これで決まり!

「Dead by Daylight」購入ページ

熱くなれる!スポーツゲーム

EA SPORTS FIFA 23

©2022 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS, and the EA SPORTS logo are trademarks of Electronic Arts Inc. Official FIFA licensed product.© FIFA and FIFA's Official Licensed Product Logo are copyrights and/or trademarks of FIFA.All rights reserved.Manufactured under license by Electronic Arts Inc.

発売日:2022/10/1ジャンル:スポーツ価格:9,700円メーカー:エレクトロニック・アーツ

世界中で愛されるサッカーゲーム「FIFA」の最新作。プレイヤーは、自分だけのドリームチームを編成し、世界のトップクラブや代表チームと対戦していきます。おすすめポイントは、FIFAワールドカップ2023を追体験できるワールドカップモードが搭載されているところ。FIFAワールドカップの演出やユニフォーム、トロフィーも完全に再現されており、実際のFIFAワールドカップの結果を途中からプレイし、歴史を塗り替えることも可能です。なお、EAとFIFAがタッグを組むのは今作が最後とのこと。次回作からはFIFAの名前が消え「EA Sports FC」という名前になることがアナウンスされています。

「EA SPORTS FIFA 23」Steamページ