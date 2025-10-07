デートでミニスカートをはくときの注意点９パターン
男性から好まれるミニスカート。しかし、気になるのはミニスカートをはいて街に出た時の視線は気になるもの。では一体、実際にミニスカートをはく場合には、どのようなことに注意すれば良いのでしょうか。そこで今回は、「デートでミニスカートをはくときの注意点９パターン」を紹介します。
【１】「風」を察知すること。
吹き上がり風によって、パンツが見えてしまう可能性があります。風の予兆を感じましょう。
【２】転ばないように前を向いて歩くこと。
転んでしまった場合、パンツスタイルと異なり、擦りむき、血を流すリスクが増大します。
【３】ミニスカートを履く女性が少なくとも、気にしないこと。
自信を持つことで、よりいっそう足をキレイに見せることができるでしょう。
【４】持ち物を落とさないように注意すること。
モノを取るためにしゃがむことで、パンツが見えるリスクが高まります。
【５】自転車は乗らないこと。
男性にとって、ペダルを漕ぐ度にサービスタイムとなります。
【６】ガードレールをまたがないこと。
パンツが丸見えになります。
【７】エスカレーターの乗りはじめから、後ろをガードすること。
エスカレーターに乗っている途中でガードした場合、真後ろにいる男性が、「お、俺、、、見てないし！ホントに。」と慌ててしまいます。
【８】座るときはハンドバッグを乗せること。
バッグを乗せて、パンチラを徹底的に防ぎましょう。
【９】足を閉じて座ること。
真正面にいる人は目のやり場に困ります。基本的な動作と言えるでしょう。
ミニスカートを履く上で、ほかにはどのような注意点があるでしょうか。みなさんの意見をお待ちしております。
