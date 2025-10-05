½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¡Ö¤ª¤´¤ë¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Î¤«¤ï¤¤¤¤È¿±þ£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
ÃËÀ¤Ï¡Ö¤ª¤´¤ë¤è¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ª¤´¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥ï¥ê¥«¥ó¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÃËÀ¤Ë¹¥°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ø¥ª¥È¥á¥¹¥´¥ì¥ó¡Ù¤Î½÷ÀÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢¡Ö½é¥Ç¡¼¥È¤ÇÃËÀ¤Ë¡Ø¤³¤³¤Ï¤ª¤´¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö¤³¤Î¤´²¸¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÃËÀ¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤¤¤¹¤®¤¯¤é¤¤¤¬ÌÌÇò¤¤¡Ä¤Ï¤º¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¦¥±¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤ó¤ÊÂç¤²¤µ¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÃËÀ¤¬¾Ð¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¶Ä¡¹¤·¤¤É½¸½¤òÁª¤Ö¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡Û¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾¯¤·ÃúÇ«¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë
¡ÖÉáÃÊ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ãç¤¬¤¤¤¤ÃËÀ¤Û¤É¤¢¤¨¤Æ·É¸ì¤Ç´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤«¤·¤³¤Þ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ËÃËÀ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¡û¡û·¯¤ÈÏÃ¤»¤ë¤À¤±¤ÇËþÂ¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤´é¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢ÃËÀ¤Ë¹¥°Õ¤òÅÁ¤¨¤ë
¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤À¤«¤é¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Æó¿Í¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë´î¤Ó¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃËÀ¤ò¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÃËÀ¤Ë¤ª¤´¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤ªÎé¤È¤È¤â¤ËÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¿´¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÅ¹¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¤ªÅ¹Áª¤Ó¤Î¥»¥ó¥¹¤òË«¤á¤ë
¡Ö¤¤Ã¤È´î¤Ð¤»¤è¤¦¤ÈÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Å¹¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ªÅ¹¤òË«¤á¤ì¤Ð¡¢ÃËÀ¤Î¥»¥ó¥¹¤òË«¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÅ¹¡×¤ä¡Ö¹âµé¤ÊÅ¹¡×¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¤é¡¢ºÇ½é¤«¤é¤Ï¤·¤ã¤¤¤ÀÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡¡¤Ç¤âµëÎÁÆüÁ°¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÃËÀ¤Î¤ªºâÉÛ»ö¾ð¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë
¡Ö¤â¤ÎÊ¬¤«¤ê¤Î¤¤¤¤½÷¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤Î²û¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ë½÷À¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤ä¼ã¼ê¼Ò²ñ¿Í¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤µ¤¸¯¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¤ï¡¼¡ª¡¡ÃËÁ°¡ª¡¡¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÃËÀ¤òË«¤á¤Á¤®¤ë
¡ÖÌÜ°ìÇÕË«¤á¤ì¤Ð¡¢¤ª¤´¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤òË«¤á¤ì¤Ð¡¢¼¡¤âµ¤Ê¬¤è¤¯¤´¤Á¤½¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÃË¤é¤·¤µ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÃËÀ¤Ê¤é¼«Âº¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¥ï¥ê¥«¥ó¤Ç¤¤¤¤¤è¡¼¡£°¤¤¤è¡¼¡×¤ÈºâÉÛ¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó½Ð¤·¤Æ¤ß¤»¤ë
¡Ö¡Ø¤ª¤´¤é¤»¤ÆÅöÁ³¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤ë½÷¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»ÙÊ§¤¦ÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡Ö¤ª¤´¤é¤ì´·¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷¡×¤È¸í²ò¤µ¤ì¤º¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤¬»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¿´¤ò¤³¤á¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¤¸¤ã¡¢º£ÅÙ¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ï»ä¤¬¤ª¤´¤ë¤Í¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë
¡Ö¡Ø¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¼¡¤Ï¤ª¤´¤ë¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢²ñ¤¦¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÁÇÄ¾¤Ë¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢¤ª¤´¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤é¼«Á³¤Ë¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¤¨¡ª¡¡¤¤¤¤¤Î¡©¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥ï¥ó¥ª¥¯¥¿¡¼¥Ö¹â¤¤À¼¤Ç´î¤Ö
¡Ö¤Ö¤ê¤Ã»Ò¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤è¤ê¹â¤¤¥È¡¼¥ó¤Ç¤ªÎé¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢ÃËÀ¤Ë¤è¤êÂç¤¤Ê´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ±»þ¤ËºÇ¹â¤Î¾Ð¤ß¤òÅº¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö½é¥Ç¡¼¥È¤ÇÃËÀ¤Ë¡Ø¤³¤³¤Ï¤ª¤´¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë
¡Ú£±¡Û¡Ö¤³¤Î¤´²¸¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÃËÀ¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤¤¤¹¤®¤¯¤é¤¤¤¬ÌÌÇò¤¤¡Ä¤Ï¤º¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¦¥±¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤ó¤ÊÂç¤²¤µ¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÃËÀ¤¬¾Ð¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¶Ä¡¹¤·¤¤É½¸½¤òÁª¤Ö¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉáÃÊ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ãç¤¬¤¤¤¤ÃËÀ¤Û¤É¤¢¤¨¤Æ·É¸ì¤Ç´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤«¤·¤³¤Þ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ËÃËÀ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¡û¡û·¯¤ÈÏÃ¤»¤ë¤À¤±¤ÇËþÂ¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤´é¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢ÃËÀ¤Ë¹¥°Õ¤òÅÁ¤¨¤ë
¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤À¤«¤é¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Æó¿Í¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë´î¤Ó¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃËÀ¤ò¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÃËÀ¤Ë¤ª¤´¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤ªÎé¤È¤È¤â¤ËÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¿´¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÅ¹¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¤ªÅ¹Áª¤Ó¤Î¥»¥ó¥¹¤òË«¤á¤ë
¡Ö¤¤Ã¤È´î¤Ð¤»¤è¤¦¤ÈÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Å¹¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ªÅ¹¤òË«¤á¤ì¤Ð¡¢ÃËÀ¤Î¥»¥ó¥¹¤òË«¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÅ¹¡×¤ä¡Ö¹âµé¤ÊÅ¹¡×¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¤é¡¢ºÇ½é¤«¤é¤Ï¤·¤ã¤¤¤ÀÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡¡¤Ç¤âµëÎÁÆüÁ°¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÃËÀ¤Î¤ªºâÉÛ»ö¾ð¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë
¡Ö¤â¤ÎÊ¬¤«¤ê¤Î¤¤¤¤½÷¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤Î²û¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ë½÷À¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤ä¼ã¼ê¼Ò²ñ¿Í¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤µ¤¸¯¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¤ï¡¼¡ª¡¡ÃËÁ°¡ª¡¡¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÃËÀ¤òË«¤á¤Á¤®¤ë
¡ÖÌÜ°ìÇÕË«¤á¤ì¤Ð¡¢¤ª¤´¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤òË«¤á¤ì¤Ð¡¢¼¡¤âµ¤Ê¬¤è¤¯¤´¤Á¤½¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÃË¤é¤·¤µ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÃËÀ¤Ê¤é¼«Âº¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¥ï¥ê¥«¥ó¤Ç¤¤¤¤¤è¡¼¡£°¤¤¤è¡¼¡×¤ÈºâÉÛ¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó½Ð¤·¤Æ¤ß¤»¤ë
¡Ö¡Ø¤ª¤´¤é¤»¤ÆÅöÁ³¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤ë½÷¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»ÙÊ§¤¦ÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡Ö¤ª¤´¤é¤ì´·¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷¡×¤È¸í²ò¤µ¤ì¤º¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤¬»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¿´¤ò¤³¤á¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¤¸¤ã¡¢º£ÅÙ¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ï»ä¤¬¤ª¤´¤ë¤Í¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë
¡Ö¡Ø¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¼¡¤Ï¤ª¤´¤ë¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢²ñ¤¦¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÁÇÄ¾¤Ë¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢¤ª¤´¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤é¼«Á³¤Ë¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¤¨¡ª¡¡¤¤¤¤¤Î¡©¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥ï¥ó¥ª¥¯¥¿¡¼¥Ö¹â¤¤À¼¤Ç´î¤Ö
¡Ö¤Ö¤ê¤Ã»Ò¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤è¤ê¹â¤¤¥È¡¼¥ó¤Ç¤ªÎé¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢ÃËÀ¤Ë¤è¤êÂç¤¤Ê´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ±»þ¤ËºÇ¹â¤Î¾Ð¤ß¤òÅº¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö½é¥Ç¡¼¥È¤ÇÃËÀ¤Ë¡Ø¤³¤³¤Ï¤ª¤´¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë