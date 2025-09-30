映画館で男性にされるとイラッとする行動９パターン
デートの定番といえば、映画鑑賞。彼女だけでなく、意中の女性も誘いやすい、最も初級的なデートのひとつです。しかし、定番のデートだからこそ、女性の男性に対するチェックの目が厳しくなっているかもしれません。そこで、映画デートにおいて、女性は男性のどんな態度に不快感を示すのか、調査してみました。
【１】エンドロールが流れた瞬間に席を立ち、帰ろうとする。
「良い映画だったから、エンドロールを観て余韻に浸りたい」（２０代女性）、「最後におまけ映像があるかもしれないのに・・・」（２０代女性）など、映画はエンドロールが終わるまで楽しみたいと考える女性が少なくないようです。また、エンドロールが流れた途端に立ち上がるのはマナー違反と考える女性もいるようです。確かに、エンドロールを楽しんでいる観客もいるので、その人たちの邪魔をしないためにも、すべて終了してから席を立ったほうが良いかもしれません。
【２】太ももや胸を触るなど、必要以上にイチャイチャしてくる。
「暗くても人前であることを自覚してほしい」（２０代女性）、「“映画を観に来たのに何してんの！？”と、興ざめする」（１０代女性）との意見があり、むやみに体を触るなど、映画館でのイチャつき行為に否定的な女性が多いようです。いくら暗くても、公衆の面前であるということを自覚したほうが良いかもしれません。上映中は、手をつなぐくらいにとどめておいたほうが良さそうです。
【３】途中で頻繁にトイレに立つ。
途中でトイレに立つ行為は「落ち着きがない」と見なされ、好ましくないようです。１回ならまだしも、何度もトイレに立たれると、「退屈なんじゃないかな・・・？」と、女性を不安にさせてしまうことがあるかもしれません。急にお腹の調子が悪くなったときなどは仕方がないかもしれませんが、トイレは上映前に済ませ、上映中はなるべく席を立たないように注意を払いましょう。
【４】ウンチクや感想など、映画の途中で話しかけてくる。
「せっかく集中したいのに、横から話しかけられるとイライラする」（３０代女性）など、上映中のおしゃべりを不快に思う女性がほとんどのようです。また、彼女にだけでなく、周りの観客にも迷惑がかかるので、控えたほうが良さそうです。たとえカップルで観に行っていたとしても、上映中は独りの世界で楽しみたいものです。映画の感想や疑問点などは、上映後にカフェに立ち寄るなどして語り合ったほうが良いでしょう。
【５】やたら脚を組み替えたり、体を掻いたり、落ち着きがない。
彼氏の落ち着きのない行為が気になって、映画に集中できない女性が多いようです。また、「頻繁に脚や腕を組み替えているのを見ると、退屈なのかな・・・と心配になる」（１０代女性）との意見があり、女性を不安にさせてしまうこともあるようです。たとえ映画がつまらなかったとしても、落ち着きのない行動をとるなどの態度には出さず、上映中は映画に集中したほうが良さそうです。
【６】携帯電話の電源をＯＦＦにしておらず、上映中に着信音が鳴る。
上映中、携帯電話の電源を切っていないのは、完全にマナー違反です。うっかり切り忘れていて上映中に着信してしまったとしたら、彼女の彼氏に対する印象が最悪になるのは否めないでしょう。マナーモードにしていたとしても画面が光りますし、映画館ではバイブの音が響きます。彼女のためだけでなく、周りの人に迷惑をかけないためにも、上映中は携帯電話の電源は切りましょう。
【７】上映中にイビキをかきながら寝る。
「イビキは騒音同然なので、迷惑！」（２０代女性）の意見があるなど、上映中にイビキをかいて寝ることを迷惑行為と捉える女性が多いようです。また、「同じ感動を味わいたいのに、寝られてしまったら悲しい・・・」（１０代女性）、「観た後に一緒に映画の話がしたいのに、できなくなる」（２０代女性）など、一緒に映画を楽しめないことに寂しさを覚える女性も多い様子。彼女を悲しませないために、映画を観る日には十分な睡眠をとってのぞみましょう。
【８】音を立ててポップコーンを食べる。
「ガサガサ音を立てられると、映画に集中できない」（１０代女性）、「音がうっとうしい。周りへの迷惑を考えられないなら、レンタルで独りで観てほしい」（３０代女性）などの意見があり、上映中の飲食の音を嫌う女性が大半のようです。“映画館といえばポップコーンを食べる”というイメージが強いので、食べたくなる気持ちはわかりますが、上映中に食べるのは控えたほうが良さそうです。食べたいのであれば、予告編の上映までに済ませるよう、心がけましょう。
【９】足を前の座席にかけたり、貧乏ゆすりをしたりする。
足癖の悪さは、マナー違反と考える女性が多いようです。前に座っている人がいるにもかかわらず足を前の座席にかける行為に、「前の席の人への思いやりがないのか！」と、幻滅してしまう場合もあるようです。貧乏ゆすりは無意識にやってしまうのかもしれませんが、上映中は、彼女との時間を心地良く共有できるよう、何とか我慢しましょう。
映画は集中してじっくり楽しみたいもの。集中を妨げる行為や、気が散ってしまうようなマナーの悪い行為に、女性はイライラするようです。これらの行為は男女問わず迷惑だと感じる確率が高いので、気をつけたほうが良いでしょう。皆さんのご意見もお待ちしております。（遠藤麻衣／ｖｅｒｂ）
