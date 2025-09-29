「俺、ハゲてるから…」と自虐に走る男性へのリアクション８パターン
男性にとって頭髪の後退は、自信を失う大きな要因となりがちです。人によっては髪が薄くなることで、女性との付き合いが消極的になることもあるでしょう。では実際、男性が「自分自身のハゲ」について口にした場合、どのように対応すればよいのでしょうか。今回は男性に「俺、ハゲているから・・・。」とつぶやかれたときのリアクションをご紹介します。
【１】「え？ 何か言った？」と聞こえなかったふりをする。
男性は女性が想像する以上に頭髪の後退を気にしています。そのため、悩んでいる男性に前向きなアドバイスをしても心に届かないことが少なくないようです。だとしたら、「何を言っても、どうせフォローに聞こえないから。」（３０代女性）という意見があるように、サラッと受け流すのもアリでしょう。きっと、多くの男性が、女性は自分の髪の毛について特に気にしていないことに気づくはずです。
【２】「外国ではセクシーとされるんだよ。」と褒める。
男性を傷つけない社交辞令により、その場のムードを壊さない方法です。この発言は男性に対して、弱点のフォローというより、「ハゲ＝長所」という印象を与えるので、男性の自信を奪わずにすみます。ただし、意中の男性ではない場合、あまり過剰な褒め言葉は禁物。そこで親身になりすぎると、その男性に好意があると勘違いされたり、悩みを常に聞いてもらえるという誤解を与えかねません。理想は、「外国ではセクシーとされるんだよ。」とサラッと褒めた後、別の話題にすぐに切り替えることでしょう。
【３】「髪の毛に恋するんじゃないから、大丈夫よ。」とフォローする。
男性の内面を重視していることをアピールする方法です。薄くなった頭髪を自然な髪型に見せられるかどうかは、人によって程度の差があります。場合によっては、あまり良いスタイリングができないこともあるでしょうが、そんなときこそ男は見た目ではないという点を強調した方がいいかもしれません。男性は頭髪が薄くなることで女性に嫌われてしまうと考える人もいます。そこで、「髪が薄くても恋愛対象となる」ということを女性から直接伝えれば、男性に安心感を与えられるでしょう。
【４】「薄毛好きな女の子って案外いるのよ。」と好意的な意見を伝える。
男性にはない新たな視点を提示することで、頭髪の後退を前向きに捉えてもらう方法です。どうしても「薄毛＝魅力の減退」と思いがちな男性が多いようですから、「私は、はっきり言ってハゲた男性が好きです。」（４０代女性）というような人はどんどんそれをアピールした方がいいでしょう。とりわけ薄毛好きというわけではない人も、男性の頭髪の後退に抵抗がないのであれば、少し大げさですが「薄毛好き」を口にした方が男性を勇気づけられるかもしれません。
【５】「どれどれ、見せてー。」と頭をのぞいて、「なーんだ、たいしたことないじゃん。」と返す。
デリケートな問題をあえて軽いノリで接して、男性の深刻さを和らげる方法です。実際、「気にならない程度で悩んでいる男性も結構いる。」（２０代女性）というように、頭髪の悩みは男性側がデリケートになりすぎている面も少なくないようです。ただし、このノリで接してみて男性が少しでも嫌がる素振りを見せた場合は、すぐに控えた方がいいでしょう。男性の中には、「デリケートな問題なので、女性にも真剣に悩みを聞いてもらいたい」と考える人もいるからです。相手のリアクションによってフォローの言葉を変えるのが、男性に配慮した接し方と言えるでしょう。
【６】「スキンヘッドが似合いそう。」と 坊主頭にすることを勧める。
頭髪の後退が激しく、明らかに短く整えた方が良い場合に、有効なひと言です。頭髪が薄くなってくると、坊主頭という選択肢を考える男性は少なからずいるようですが、実際はその勇気がなかなか出ない人が多いようです。そんな男性の背中を押すには、やはりメリットを提示することが大切でしょう。やむなく坊主頭にするのと、似合うからするのでは、坊主頭にした後の男性の心持ちは大きく異なるでしょう。
【７】「自然が一番だよ。」と現状を肯定する。
頭髪の薄さをカバーしようと、何か対策を打とうとしている男性には、こんなひと言が効果的でしょう。なぜなら、頭髪が後退することで、自分が不自然な姿になっているような感覚を抱く男性が少なからずいるからです。何もしないことを勧める場合は、ただ「何もしない方がいい。」と言うより、「自然が一番だよ。」と現状を肯定してあげる方が説得力も増すでしょう。
【８】「別に関係ないじゃん。」と励ます。
男性の頭髪の薄さを特に気にしていないことを強調し、励ますパターンです。多くの女性は好意を持っている男性に対し、「見た目より中身重視なので、ハゲていても気にならない。」（３０代女性）という共通の見解を持っているようです。それを男性にハッキリ意識させることで、彼らの悩みを軽減させられるでしょう。男性によっては「見た目より、中身重視」ということも言ってもらえれば、さらに安心するという人もいるかもしれません。
今回は薄毛の男性に対するフォローの方法をご紹介しました。基本的には、サラッと受け流すか、相手を肯定するというフォローに二分されました。そのほかにどんなフォローの言葉が考えられるでしょうか？ みなさんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
