²Æ¤ÎÈè¤ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤À¸³è¤Î»ÅÊý¤È¤Ï

¡¡ËÜÆü¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤ò¸µµ¤¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤ÎÀ¸³è¤Î»ÅÊý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡»ÈèÏ«¤òËýÀ²½¤µ¤»¤Ê¤¤
Èè¤ì¤òÊüÃÖ¤·¤Ê¤¤»ö¤¬ÂçÀÚ¡ª
¿çÌ²¤Ç²óÉü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÈèÏ«¡×¤Ï¿´ÇÛ¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä¹¤¯Â³¤¯ÈèÏ«¤Î¾ì¹ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤Ç¤¹¡ª¡ª
²Æ¤ÎÈèÏ«¤ÏÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈËýÀ²½¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Èè¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¤é¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔÌ²¤òÁá¤á¤Ë²ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£À¸³è¥ê¥º¥à¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ºÀ¸¤ò¹â¤á¤ë¥Ó¥¿¥ß¥ó£Â·²¤ä¿Ý¡¢¶ÚÆùÈèÏ«¤Ë¤è¤¤¥¢¥ß¥Î»À¡¢ËýÀÈèÏ«¤Ë¤Ï¹âÎï¿Íèõ¤¬¤è¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡»²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤ÎÍÜÀ¸¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦Â¤ò²¹¤á¤ë¡¦´À¤ò¤«¤¯¡¢ÆþÍá¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸
²Æ¤Î¸åÈ¾¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¦µ¡²ñ¤ò¸º¤é¤·¡¢´À¤ò¤«¤¯¤³¤È¤ÇÂÎ¤òÎä¤ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥é¥¤¥é¤Ï·ì±Õ¤òÆ¬¤Ë½¸¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¹á¤ê¤Î¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¤Ê¤É¤òÊ²¤¤¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆþÍá¤ÇÂ¤ò¤è¤¯²¹¤á¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤äÂ¼ó¤ò¤â¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛÆ¬ÄË¡¢¤á¤Þ¤¤¡¦¡¦¡¦²Æ¾ì¤ÎÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤Ï¿©»öË¡¤Ë¤¢¤ê¡©ÌôºÞ»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö²Æ¾ì¤Î¿©»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¤Ï
¡¦°ßÄ²¤Ï¤¤¤Ä¤â·Ú¤¯¡¢²¹¤«¤¯
²¹¤«¤¤¿©»ö¤ÈÊ£¼°¸ÆµÛ¤¬¤è¤¤
°ßÄ²¤¬Îä¤¨¤Æ½Å¤¿¤¤¤È¡¢ËýÀÈèÏ«¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½ë¤¯¤Æ¤â¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¤½¤¦¤á¤ó¤Ê¤É¤ÎÎä¤ä¤¹¤â¤Î¤Ï¹µ¤¨¡¢²¹¤«¤¤¤â¤Î¡ÊÇòÅò¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ê¤·¤Î¤ªÃã¡Ë¤òÀÝ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ê¢Éô¤òÃæ¿´¤ËËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¤ê¡¢¤Ø¤³¤Þ¤»¤¿¤ê¤¹¤ëÊ¢¼°¸ÆµÛ¤Î½¬´·¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¡¢°ßÄ²¤ÎÎä¤¨¤Ë¤ÏÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¡»»À²½Í½ËÉ¡¦»¬¤Ó¤Ê¤¤ÂÎ¤òºî¤ë
Ãæ¤«¤é¤â»À²½Í½ËÉ¤ò¤·¤è¤¦¡ª
¥·¥ß¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Ï¡¢»ç³°Àþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë³èÀ»ÀÁÇ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤Ê¤É¡¢¹³»À²½À®Ê¬¤ÎÂ¿¤¤¿©ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥·¥ßÍ½ËÉ¤Î±ÉÍÜÁÇ¤È¤¤¤¨¤Ð¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÃÌ×¤µ¤ì¤¹¤¤À¼Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆ¯¤¤ò¹â¤á¤ë¿Ý¤ä¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤ò°ì½ï¤ËÀÝ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
meilong¡¡±¡Ä¹¡¦ÀÐÀîÈþ³¨¡Ê¤¤¤·¤«¤ï¡¦¤ß¤¨¡Ë
Âç³Ø¤Ç¤Ï±ÉÍÜ³Ø¤ò³Ø¤Ó¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¢IT´ë¶È¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ê¤É¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢20Âå¸åÈ¾»þ¤ÎÂç¤¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎºÃÀÞ¤«¤éÅìÍÎ°å³Ø¤ÎÀ¤³¦¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£ïªµä¤È´ÁÊý¤Î±ü¿¼¤µ¤ËÌ¥¤«¤ìïªµä³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¹ñ²È»ñ³Êïªµä»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï40±¡¤Î·Ð±Ä·ó½ÀÆ»À°Éü»Õ¡¦ïªµä¤¢¤óËà»Ø°µ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸»Õ¤Ç¤â¤¢¤ëÀèÀ¸¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¤·¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¼èÆÀ¸å¡¢ËÌµþÃæ°åÌôÂç³ØÂ´¤Ç¤â¤¢¤ëïªµä30Ç¯¤ÎÀèÀ¸¤«¤éµ»½Ñ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÈþÍÆïªµä¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ë»Õ»ö¤·¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜïªµä¤Îµ»½Ñ¤Ë»É·ã¤µ¤ì¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤ë¡£¤µ¤é¤Ë200·ï°Ê¾å¤Î¼£ÎÅ±¡¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ñ¡¦¥¨¥¹¥Æ¤Ê¤É¤ò¼þ¤ë¡£¥Û¥Æ¥ëÄØ»³Áñ¤Îïªµä¼£ÎÅ»ÜÀß¡ÖKENBITOKYO¡×¡¢¡ÖÅìÊý·òÈþ¡×¤Ø¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¡¢2014Ç¯¡¢»ÍÃ«¤Ë¾Ò²ðÀ©¼£ÎÅ±¡Meilong¤ò³«¶È¡£
À¤¤Ëïªµä¤ò¹¤á¤¿¤¯2015Ç¯meilong·ÃÈæ¼÷±¡¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢Â³¤±¤Æ2017Ç¯meilong·ÃÈæ¼÷mana±¡¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£2019Ç¯meilong¶äºÂ±¡¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡£
ÀéÍÕÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¤ÎÏÂ´Á¿ÇÎÅ²Ê¤Ç¤Î¸¦½¤¡¢´ÁÊý°å¡¢³ÆÀìÌçÊ¬Ìî¤Î°å»Õ¤È¤ÎÏ¢·È¤â¤·Æü¡¹¡¢¾ðÊó¸ò´¹¡¢³Ø²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤âÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¤·ïªµä¤È´ÁÊý¤âÊ»ÍÑ¤·»Ò¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤¬ÅÓÃæ¡¢»à»ºÊ¬ÊÚ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¡¢¤µ¤é¤ËÉÔ°é¾É¤«¤é¤ÎÇ¥¿±¤ò°Ý»ý¤¹¤ë°Ù¤ÎÂÎ¸³¡¢ÃÎ¼±¤â¤¢¤êÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¶¯¤¤¡£À¤¤Î´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Î°ìÈÖ¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£