男性が喜ぶ！？ 女性のギャップ９タイプ
人は異性の意外な一面に心惹かれ、恋におちることも多いもの．．．。身近にいる男性も、いつもと違うあなたの一面を見つけたとき、ドキドキしているかもしれません。そこで今回は、恋愛に活用して頂くために、「男性が喜ぶ！？ 女性のギャップ９タイプ」を紹介させていただきます。
【１】料理できなさそうな女の子→実はすごく料理が得意である。
料理が下手そうに見えて、実はすごく上手であれば、そのギャップに惚れる男性も多いでしょう。男の胃袋を掴みましょう。
【２】冷たそうな女の子→二人っきりのときにだけ笑顔を見せる。
男性は、「自分の前だけで見せる表情」に高い価値を感じます。冷たそうな女の子が、二人っきりのときにだけ笑顔を見せることで、男性を夢中にさせるでしょう。
【３】甘えてくる女の子→肝心なときに叱ってくれる。
男性を叱ってあげることで、頼れる存在であることをアピールします。
【４】みんなでバカ騒ぎする女の子→二人のときは落ち着いてしゃべる。
二人のとき、いつもと違ったムードで接して、ギャップを見せるパターンです。落ち着いた雰囲気の中だと、話題も大きく変わるでしょう。いつもは伝えることができない「本来の性格や考え方」をアピールできます。
【５】タフな女の子→弱音を吐く。
弱音を吐くことで、男性は「自分にだけ心を開いている」と感じ、親近感がわきます。
【６】毒舌な女の子→涙もろい。
ドラマや映画を観ているときに、女性が涙もろいことを発見した瞬間、男性は「純粋な子だな」「優しい子だな」という印象をもつでしょう。
【７】パンツスタイルの女の子→デートではスカートを着る。
普段は見られない「女の子っぽさ」を演出することで、男性に「女性」として意識される可能性があります。
【８】メガネをかけている女の子→コンタクトをつける。
普段とは違う表情を見せると、男性は大喜びします。「普段はコンタクトをつけている女の子→メガネをかける」パターンも有効でしょう。
【９】普段は髪をおろしている女の子→髪の毛をアップにする。
見た目の変化によって、男性はドキっとします。うなじを見せて、セクシーさを演出してはいかがでしょうか。ラーメンなどを食べるときは、大きなチャンスでしょう。
他にはどのような「女性のギャップ」が喜ばれるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（山場ヤスヒロ）
