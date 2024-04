ダイエットには、筋トレ or 有酸素運動？

「美容体操」や「ジョギングと歩行の組み合わせ」と同等の身体活動に設定されているのですが…



なので、内容や強度次第で多少カロリー消費を大きく出来るかと思います。



■カロリー消費を大きくするには??



結論から言うと、



身体の大きな筋肉を使う種目を中心に行った方が良いです。

〜研究〜

各種目のカロリー消費量を調べた研究。



消費量は、下半身>上半身種目



今回比較した8種目の中で消費量が大きかったのは、



(順に3つだけ紹介します)



1. ハーフスクワット

(下半身や体幹を鍛えるエクササイズ)



2. レッグエクステンション

(もも前を鍛えるマシンエクササイズ)



3. レッグプレス

(下半身を鍛えるマシンエクササイズ)



また、強度が上がると消費量も大きくなります。ある程度、重さもあった方が良いと言えます。

(参考文献「Energy cost of isolated resistance exercises across low- to high-intensities」)

■EPOC

「運動そのものだけで消費されるカロリー」以外にも、運動する事によってカロリー消費は増大します。



それがEPOC(エポック)です。



運動する事により疲労物質が発生したり、筋肉に炎症が生じます。



そういったものから回復する為に身体は多くのエネルギーを必要とします。



有酸素運動では、ほとんどEPOCは発生しません。



しかし、ウェイトトレーニングをしっかり行う事で、多くのEPOCが発生します。