スベってしまったときの対処方法９パターン
自信満々で披露したトーク。しかし、予想を反して、スベったことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんなスベり上手な！？皆様のために、「スベってしまったときの対処法９パターン」を紹介いたします。
【１】「あ。スベった。」と状況解説する。
スベったことを受け入れ、状況を解説するパターンです。周囲の人も共感し、自然と笑ってもらえるかもしれません。
【２】「いやー、いつもはもっと面白いのですよ。」と言い訳する。
言い訳をするパターンです。まったく説得力がないので、白い眼で見られるリスクがあります。
【３】「静かに聞いてくれて、ありがとう。」と静寂に対してお礼を述べる。
お礼を述べ、笑ってもらうパターンです。なお、このお礼によって、さらに静かになった場合、手に負えない事態となります。
【４】「すみません。」と小さくつぶやき、謝る。
「ちょっとかわいそう。」と周囲に同情してもらうパターンです。子犬のようにつぶやきましょう。
【５】「スベったので、ダメ出しをしてください。」とお願いする。
ダメ出しをお願いすることで、その場の空気を和ませるパターンです。ダメ出しをしてくれる人がいない場合、さらに空気は凍りつくので注意が必要です。
【６】とりあえず、ひとりで笑う。
ひとりで笑い、その場を乗り切るパターンです。周囲の人が引いてしまうリスクがあります。
【７】「やっちまったぁぁ！」と叫び、勢いでごまかす。
勢いでごまかし、場の空気を変えるパターンです。しかし、場合によっては、さらに寒い空気となるリスクがあるので、注意が必要でしょう。
【８】スベってしまったにも関わらず、「スベりそうになった？」とボケる。
スベったことを認めず、ボケるパターンです。突っ込んでくれる仲間がいれば、場は和むでしょう。
【９】「残念！ ウケなかった。」と残念な気持ちを伝える。
周囲の人の同情を誘うパターンです。反省した表情を見せつけ、笑いを誘いましょう。
スベってしまったとき、どのように対処しているでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。
【１】「あ。スベった。」と状況解説する。
スベったことを受け入れ、状況を解説するパターンです。周囲の人も共感し、自然と笑ってもらえるかもしれません。
【２】「いやー、いつもはもっと面白いのですよ。」と言い訳する。
言い訳をするパターンです。まったく説得力がないので、白い眼で見られるリスクがあります。
お礼を述べ、笑ってもらうパターンです。なお、このお礼によって、さらに静かになった場合、手に負えない事態となります。
【４】「すみません。」と小さくつぶやき、謝る。
「ちょっとかわいそう。」と周囲に同情してもらうパターンです。子犬のようにつぶやきましょう。
【５】「スベったので、ダメ出しをしてください。」とお願いする。
ダメ出しをお願いすることで、その場の空気を和ませるパターンです。ダメ出しをしてくれる人がいない場合、さらに空気は凍りつくので注意が必要です。
【６】とりあえず、ひとりで笑う。
ひとりで笑い、その場を乗り切るパターンです。周囲の人が引いてしまうリスクがあります。
【７】「やっちまったぁぁ！」と叫び、勢いでごまかす。
勢いでごまかし、場の空気を変えるパターンです。しかし、場合によっては、さらに寒い空気となるリスクがあるので、注意が必要でしょう。
【８】スベってしまったにも関わらず、「スベりそうになった？」とボケる。
スベったことを認めず、ボケるパターンです。突っ込んでくれる仲間がいれば、場は和むでしょう。
【９】「残念！ ウケなかった。」と残念な気持ちを伝える。
周囲の人の同情を誘うパターンです。反省した表情を見せつけ、笑いを誘いましょう。
スベってしまったとき、どのように対処しているでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。