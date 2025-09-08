既読スルーさせない！ツッコミを誘うLINEメッセージ９パターン
LINEで気になる女の子との距離を縮めたいけど、無視されるのが怖い…。そこで二の足を踏むくらいなら、いっそ「既読スルーさせないようなアプローチ」を心掛けてみてはいかがでしょうか。そこで今回は10代から20代の独身女性264名に聞いたアンケートを参考に「既読スルーさせない！ツッコミを誘うLINEメッセージ」をご紹介します。
【１】スベっても努力は伝わる「本人なりに渾身のギャグを発射したとわかるメッセージ」
「一応、（笑）って返してあげます」（20代女性）というように、ダダすべりのギャグも一定の効果が期待できるようです。普段から「寒い」と言われている人こそ、「これはイケる」と思ったら力作を届けてみてはいかがでしょうか。
【２】「なになに？」というリアクションを誘う「チラッとこちらの様子をうかがうスタンプ付きメッセージ」
「『なんか言いたいことあるの？』って聞きたくなる」（20代女性）というように、相手によってはチラ見スタンプで釣ることもできるようです。女の子の気持ちをくすぐるために、なんだか放っておけないようなカワイイキャラを選ぶといいでしょう。
【３】ドヤ顔になっているのが透けて見える「うまいこと言った風のメッセージ」
「なぞかけの『その心は！』みたいなやつ。『はい、おもしろい』って返しましたけど」（20代女性）というように、わざと「ドヤァ」風のメッセージを放ってツッコんでもらう手もあります。ノリのいいタイプの女の子に送れば、もれなく返信がくるでしょう。
【４】「空って厳密にいうと青くないよね」など、「やたらシュールなメッセージ」
「ちょっとどうしたの？って聞きたくなる」（20代女性）というように、唐突に不思議系のコメントを送って相手を混乱させるパターンです。ただのおかしな人と思われたらおしまいなので、普段はしっかり者のイメージを保っておくのが前提になりそうです。
【５】「パサパサした性格が好き」など、「まぬけな誤字脱字を含むメッセージ」
「『それ、サバサバだしー！ウケるー！』みたいに返したけど、もしかして計算だったのかな？」（20代女性）というように、いわゆる「言いまつがい」を仕掛けるのもアリかもしれません。ただし、一文に二つも三つも入れると見透かされるので、効果的に一つかます程度にしましょう。
【６】話題のゆるキャラなど、女子の食いつきがよさそうな「キャラスタンプ付きメッセージ」
「オカザえもんのスタンプには『おおっ！』ってなりました」（10代女性）というように、旬のキャラで攻めるのも、女の子の心をつかむようです。ベタなものより、「知る人ぞ知るキャラ」を選ぶと、そのセレクト眼に一目置かれるでしょう。
【７】どう見ても美味しそうな「料理の写真付きメッセージ」
「食べ物系のものには反応しちゃいます」（20代女性）というように、絶品料理の画像でも、女の子のリアクションを期待できるかもしれません。食べかけは汚く見えることもあるので、箸をつける前に記録しておきましょう。
【８】「ここはどこ？」と質問を引き出す「風景写真付きメッセージ」
「もんのすごい綺麗な場所や珍スポが送られてきたら気になります」（10代女性）というように、珍しい光景を紹介するメッセージも返信率が高くなりそうです。普段から美しいもの、面白いものへのアンテナを張っておき、「コレ！」というものを見つけたら即座に撮影しましょう。
【９】コワモテ男性が使うとギャップがすごい「かわいいスタンプ付きメッセージ」
「ゴツイ人が乙女なものを使ってたりすると、『プッ（笑）』ってなりますね」（20代女性）というように、キャラに似合わない絵文字やスタンプを使ってツッコませるパターンです。まずは自分のイメージとギャップがあるスタンプを厳選するところから始めてみましょう。
既読スルーを回避しつつ、女の子と仲良くなりたいという人は、自分のキャラを見定めたうえで作戦を立てるといいかもしれません。（外山武史）
【調査概要】
期間：2015年3月14日から21日まで
対象：合計264名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
