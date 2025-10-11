気に病む必要ナシ！「魅力」と思われているコンプレックス９パターン
体型や容姿のコンプレックスは誰にでもありますが、女性の考える美しさの基準と、男性が考える女性の魅力には微妙な食い違いがあるようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「男性が『別に気にすることないのに…』と感じる女性のコンプレックス９パターン」をご紹介します。
【１】薄着の季節がゆううつになる「太もも、二の腕の太さ」
「柔らかそうな二の腕に惹かれるのは男の性（さが）」（２０代男性）など、多少お肉のついた二の腕や太ももは、女性が考える以上に男性を惹きつけているようです。むしろチャームポイントと捉えて、堂々と見せつけてみる価値はありそうです。
【２】正確な数字は絶対に言いたがらない「体重」
「体重よりも体脂肪率やＢＭＩのほうがよっぽど重要」（２０代男性）など、骨格や筋肉量は人によって違うもの。体重だけでは正しい体型は判断できない以上、こだわるのはあまり意味がないでしょう。正しい知識を身につけて、健康的な体型管理をしたいものです。
【３】幼く見られることに過敏になる「童顔」
「からかっちゃうのは可愛いから」（２０代男性）など、童顔は男性にからかわれやすい特徴ですが、本音では魅力的に感じているからこそ「いじってしまう」ケースが多いようです。無理に大人っぽく振る舞うより、自然体でいたほうが人気が出そうです。
【４】すっぴんになることを過剰に恐れる「薄い顔」
「かわいいからもっと見せてほしい」（２０代男性）という男性もいる一方で、薄い顔の女性はすっぴんを必要以上に恐れているようです。男性は「素を見せてくれた」と化粧っけのない顔に親しみを感じるもの。メイクが心の壁にならないよう、素の自分を晒してみる勇気も必要でしょう。
【５】ハッキリした大きな瞳に憧れる「一重の目」
「切れ長の一重は涼しげで美しい」（２０代男性）など、パッチリした二重まぶた全盛の現代においては、クールビューティな一重まぶたは逆に貴重な存在のようです。まぶた用のノリを使って二重にするのは簡単。まずは一重の魅力を追求してからでも遅くなさそうです。
【６】ゆったりしたスカートで隠したりする「大きなお尻」
「それは魅力以外の何物でもない」（２０代男性）など、女性の常識では「小尻」がよいとされていますが、実際には多くの男性が「大きなお尻」に魅了されるようです。ウエストを細くして美しい「くびれ」のラインを作れば、向かうところ敵なしでしょう。
【７】男性の平均よりも高くてよく目立つ「高身長」
「スタイルがいいのは魅力だし、笑顔が可愛いとギャップで萌える」（２０代男性）など、その存在感が逆にコンプレックスになりがちな女性の高身長も、愛嬌をプラスすると魅力が光るようです。腰が引けている男性には、笑顔で話しかけてみてはいかがでしょう。
【８】必ずしも大きいことが正義ではない「小さい胸」
「『男は胸ばかり見ている』というのは誤解」（２０代男性）など、一部のマニア男性を別として、女性の胸のサイズは恋愛においてさほど重要ではないようです。大きい胸にも小さい胸にもそれぞれの魅力があると考え、あまり悩まないほうがよいでしょう。
【９】常にダイエット中と言い続ける「ぽっちゃりした体型」
「多くの男はムチムチしてるくらいが好き」（２０代男性）など、ほっそりした体型が魅力的と考えているのは、むしろ女性に多い傾向のようです。ただし、「ぽっちゃり」と「肥満」は明らかに違うので、本音で話せる男性に意見を聞いてもよさそうです。
ほかにも、「男性が『別に気にすることないのに…』と感じる女性のコンプレックス」があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
【１】薄着の季節がゆううつになる「太もも、二の腕の太さ」
「柔らかそうな二の腕に惹かれるのは男の性（さが）」（２０代男性）など、多少お肉のついた二の腕や太ももは、女性が考える以上に男性を惹きつけているようです。むしろチャームポイントと捉えて、堂々と見せつけてみる価値はありそうです。
「体重よりも体脂肪率やＢＭＩのほうがよっぽど重要」（２０代男性）など、骨格や筋肉量は人によって違うもの。体重だけでは正しい体型は判断できない以上、こだわるのはあまり意味がないでしょう。正しい知識を身につけて、健康的な体型管理をしたいものです。
【３】幼く見られることに過敏になる「童顔」
「からかっちゃうのは可愛いから」（２０代男性）など、童顔は男性にからかわれやすい特徴ですが、本音では魅力的に感じているからこそ「いじってしまう」ケースが多いようです。無理に大人っぽく振る舞うより、自然体でいたほうが人気が出そうです。
【４】すっぴんになることを過剰に恐れる「薄い顔」
「かわいいからもっと見せてほしい」（２０代男性）という男性もいる一方で、薄い顔の女性はすっぴんを必要以上に恐れているようです。男性は「素を見せてくれた」と化粧っけのない顔に親しみを感じるもの。メイクが心の壁にならないよう、素の自分を晒してみる勇気も必要でしょう。
【５】ハッキリした大きな瞳に憧れる「一重の目」
「切れ長の一重は涼しげで美しい」（２０代男性）など、パッチリした二重まぶた全盛の現代においては、クールビューティな一重まぶたは逆に貴重な存在のようです。まぶた用のノリを使って二重にするのは簡単。まずは一重の魅力を追求してからでも遅くなさそうです。
【６】ゆったりしたスカートで隠したりする「大きなお尻」
「それは魅力以外の何物でもない」（２０代男性）など、女性の常識では「小尻」がよいとされていますが、実際には多くの男性が「大きなお尻」に魅了されるようです。ウエストを細くして美しい「くびれ」のラインを作れば、向かうところ敵なしでしょう。
【７】男性の平均よりも高くてよく目立つ「高身長」
「スタイルがいいのは魅力だし、笑顔が可愛いとギャップで萌える」（２０代男性）など、その存在感が逆にコンプレックスになりがちな女性の高身長も、愛嬌をプラスすると魅力が光るようです。腰が引けている男性には、笑顔で話しかけてみてはいかがでしょう。
【８】必ずしも大きいことが正義ではない「小さい胸」
「『男は胸ばかり見ている』というのは誤解」（２０代男性）など、一部のマニア男性を別として、女性の胸のサイズは恋愛においてさほど重要ではないようです。大きい胸にも小さい胸にもそれぞれの魅力があると考え、あまり悩まないほうがよいでしょう。
【９】常にダイエット中と言い続ける「ぽっちゃりした体型」
「多くの男はムチムチしてるくらいが好き」（２０代男性）など、ほっそりした体型が魅力的と考えているのは、むしろ女性に多い傾向のようです。ただし、「ぽっちゃり」と「肥満」は明らかに違うので、本音で話せる男性に意見を聞いてもよさそうです。
ほかにも、「男性が『別に気にすることないのに…』と感じる女性のコンプレックス」があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）