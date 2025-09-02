女性が経験した「ありえないデート」９パターン
デートに失敗はつきものです。多少のミスをしても相手の女性は許してくれるでしょう。しかし、女性の許容範囲を超える大失敗を犯したら、一発で「さようなら」です。二度とデートの誘いに応じてくれないかもしれません。そこで今回は「女性が経験した『ありえないデート』 ９パターン」をご紹介いたします。
【１】デートなのに、キャバクラとゲイバーをハシゴした。
セクシャルなお店に連れて行くことで、女性にドン引きされてしまうパターンです。女性が行ったことのない場所に連れて行って楽しませるつもりでも、品のない男だと思われる可能性があります。女性を繁華街へ連れ出すときは、遊び人だと勘違いされないような店に案内してあげると良いでしょう。
【２】初デートで、苦手なホラー映画を観ることにった。
残酷なシーンを見せられて女性が気分を害してしまうパターンです。女性の意表を突くつもりでも、わざわざ初デートの日にホラー映画を選択するとセンスを疑われかねません。相手が映画通ではない限り、デートではベタな恋愛モノを提案する方が良いでしょう。
【３】ダイエットしているのに食べ放題に連れて行かれた。
ダイエットをしている女性にとっては、?食べ放題?のレストランはいちばん嬉しくない場所のようです。お腹いっぱいにして喜ばせるつもりが、「分かってないな」と思われてしまう可能性があります。女性を食事に誘うときは?量より質?を心がけると良いでしょう。
【４】ドライブデートで相手が道に迷い、軽く遭難した。
「迷うなら誘うな！」と、目的地にたどり着けないストレスで女性を爆発させてしまうパターンです。遠出をする場合はカーナビやガイドブックを複数用意するなど、道に迷ってムダな時間を過ごさないための対策をしておきましょう。
【５】完全にノープランで、一日中だらだらと過ごした。
何もしなくても「会うだけで嬉しい」のは、初めて付き合った相手くらいなのかもしれません。デートでノープランのダラダラ状態を強いられた後に、「時間を返せ！」と思う女性もいるようです。大人の男たるもの、忙しくてもデートの前には綿密な計画を立てておきましょう。
【６】事前告知ナシでハイキングに連れて行かれた。
サプライズが裏目に出るパターンです。評判のパワースポットに連れて行ってビックリさせるつもりでも、「明日はアウトドアだよ」と予告して服装や持ち物のアドバイスをしてあげた方が良いでしょう。ちゃんと女性に準備をさせてあげないと、ムダにパワーを消費させてしまう可能性があります。
【７】相手の両親との面会を強要された。
両親と仲良くなってもらうために４人での食事会を企画する男性もいるようですが、彼女から「結婚を焦ってる？」と難色を示される場合があるようです。彼女のリクエストがない限りは、両親の紹介は控えておくのが良いかもしれません。
【８】まだ付き合ってもないのに、相手の家のお墓参りに参加した。
「家族の一員」気分を味わってもらうつもりでも、よく知らない人のお墓参りを強いると彼女を戸惑わせてしまうようです。まして、ハッピーな気持ちになりたいデートの日に、墓地に行っても彼女は清々しい気分にはなれないはずです。デートで行くなら、「坂本龍馬の墓」など観光を楽しめそうな場所を選びたいところです。
【９】「軍資金を増やそう」と、パチンコ屋に連れて行かれた。
デート代は前日までに増やしておくべきで、それ自体を目的にすると「これってデート？」とシラケてしまう女性が多いようです。近所のパチンコ屋ではデートの特別感を味わえないことも不評の理由です。彼女にスリルを味わってもらいたいならば、ギャンブルよりも遊園地に連れて行く方が良いでしょう。
まさか、やってしまったことがある項目はありましたか？ ギリギリセーフだった人も、お気をつけください。女性が「ありえない」と思ったことがあるデートは、まだまだたくさんあるはず。皆さんのご意見をお待ちしております。（浅原 聡）
