「どこからが浮気？」と彼女に聞かれたときの模範解答９パターン
勘のいい女性は、「浮気の芽」をいち早く見抜く可能性が高いもの。交際中の彼女から「浮気の境界線」を聞かれたら、どう答えるのがベストなのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「『どこからが浮気？』と彼女に聞かれたときの模範解答」をご紹介します。
【１】「ハグはするかもだけど、キスはね…」と守るべき一線を明らかにする
「親しみを込めたハグはすることもあるけど、キスは違うでしょ、と伝えています」（10代男性）など、彼女が気にしそうなポイントを事前に解消しておく人もいます。細かいボーダーラインにナーバスになる彼女には、「キスの聖域」を強調するのが効果的かもしれません。
【２】「相手や自分の誕生日にレストランに行ったら、それはもうデートだよ」とわかりやすい例を示す
「『特別な日を過ごす相手は彼女だけ』と確認し合うのが信用につながる」（20代男性）というように、カップルならではのイベントを重視する姿勢も評価されそうです。クリスマス、バレンタインなども同様の例として説明しましょう。
【３】「食事はいいけど、終電がなくなるまで飲むのはマズい」と夜の付き合いに敏感になる
「『終電なくなったから休もうか』みたいなことは絶対ないから…と安心させます」（20代男性）など、密会ムードが漂う深夜に女性との飲食を避けるのも、信頼を得られるようです。終電前の帰宅からおやすみLINEまでをセットで約束するのもよいでしょう。
【４】「彼女に内緒で二人っきりで会うのは、やましい証拠」とデートの境界線を示
「飲みの相手を必ずオープンにすれば、逆に自由にしてもらえるかもしれない（苦笑）」（20代男性）など、「彼女に内緒なら×」というボーダーもわかりやすくてよさそうです。同席者を「見える化」するルールを設ければ、風通しのいい関係を築けるでしょう。
【５】「彼女に見せられない写真は撮ったらダメ」とアウトの基準を引く
「冗談で撮ったキスプリがバレて揉めたことがあるので…」（20代男性）というように、「別の女性との写真」を自制するのも、彼女を納得させられそうです。いかなる言い訳も無効と心得て、軽いノリでもやめておきましょう。
【６】「手をつないだり、腕を組んだりは浮気になるよね」と密すぎるスキンシップを否定する
「カラダの密着は、客観的にもまずいと思うので」（10代男性）というように、ほかの女性とのスキンシップをNGとするパターンです。あとで誰に密告されるかわからないので、お酒の席などでもハメを外しすぎないよう気を付けたいものです。
【７】「ハートマーク入りのメッセージを送るのはNGかな」とLINEのマナーにたとえる
「『彼女以外とはLINEをしない』のは無理なので、ある程度の線を引きますね」（10代男性）など、ほかの女性に送るLINEのマナーについてわかりやすい方針を定める人もいます。とりあえず、ハートマークやラブリーなスタンプを自粛するのが妥当ではないでしょうか。
【８】「下心を持った時点で浮気だと思う」と性欲に真摯に向き合う
「雰囲気に流されたことがあるから、それ以来気をつけてる」（20代男性）というように、自分の性欲を冷静に考える視点は、浮気防止に直結しそうです。特に前科がある人は、あらためて「下心の封印」を誓いたいところです。
【９】「彼女がいるのに心が揺れたときじゃないかな」と真面目に精神論を語る
「『ほかに気になる子でもできた？』と聞きたがる子なので、一途な愛を誓うしかない（苦笑）」（10代男性）というように、心配性の彼女はとにかく安心させてあげるのがよさそうです。このタイプには、「気持ちの問題」に触れて誠意を示すのが正解でしょう。
性欲に負けがちなのは、悲しい男のサガ。グラッとくるシチュエーションは多いかもしれませんが、浮気クライシスを防ぎたいなら、「君子危うきに近寄らず」を肝に銘じておきましょう。（佐々木正孝）
