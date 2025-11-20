女性の「ひそかに自信をもっている個性」を褒める一言９パターン
女性の魅力にはさまざまな側面があり、ただ「かわいいね！」を連呼するだけでは、褒めても説得力に欠けることがあります。そこで、本人が内心自信をもっている個性を上手に褒めれば、素直に喜んでもらえるはずです。今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「女性が『ひそかに自信をもっている個性』をさりげなく褒める一言９パターン」をご紹介します。
【１】「笑うとえくぼが出てかわいいね」など隠れた個性を褒める
「昔からえくぼをよく指摘されるけど、褒めてくれたら自信をもてる」（２０代女性）など、えくぼや八重歯などの個性は、女性の隠れたチャームポイントでもあります。常に見えているものではないだけに、女性から「よく見てくれている」と思ってもらえそうです。
【２】「ずっと聞いていたくなるよ」など声を褒める
「一緒にいて安心できる声質なのかな、と思えて嬉しい」（２０代女性）など、聴覚にうったえる「声」の質は、会話をするうえで重要な要素です。「聞き心地のいい声」と褒めることで、女性も自信をもって話をしてくれそうです。
【３】「ものすごい目力だよね」など目を褒める
「目って顔の雰囲気を決めるから、かわいいって言われた気分になる」（２０代女性）など、目は顔の印象を左右するポイントだけに、女性のこだわりも強いようです。メイクの上手さも含めて、さりげなく褒めてあげるとよいでしょう。
【４】「素直だから話しやすいよ」など性格の良さを褒める
「自慢することじゃないけど、性格は素直な方だと思うから…」（２０代女性）など、外見だけではなく内面的な良さを認められて、嬉しくない女性はいないでしょう。ただし、「威勢がいい」「強い」など男性的な特徴を褒めるのは、嫌がられる可能性が高そうです。
【５】「すごいサラサラで艶があるね」などよく手入れされた髪を褒める
「いつも丁寧にケアしてるから、サラサラって言われるとテンション上がる！」（１０代女性）など、女性の美しい髪は毎日のケアの賜物。髪を褒めることは、日頃の努力を褒めることにつながるようです。ロングヘアは特にケアが大変なので、多少オーバーに褒めてもわざとらしくは思われないでしょう。
【６】「マッチとか乗りそう！」などまつげの長さを褒める
「自前の長いまつげが自慢。つけまつげとは違うのに気づいてくれたら嬉しい」（２０代女性）など、生まれもったまつげの長さは女性の自慢ポイントのようです。自然な美しさを褒めると、素直に喜んでもらえそうです。
【７】「書道やってた？」など字の上手さを褒める
「ひそかに７年やってる書道。気づいてもらえると報われる」（２０代女性）など、美しい字を書ける女性は、自分の字に誇りをもっているケースが多いようです。「知的な印象を受ける」ということを伝えて褒めると効果的でしょう。
【８】「すっぴんでもツルツルだね」など肌を褒める
「飾っていない素の自分を褒められてる気がして嬉しい！」（１０代女性）など、メイクの下にある素肌の美しさは、女性にとって自慢のポイントのようです。ただし、褒めるときは下心を感じさせないように、さわやかな笑顔で伝えるとよいでしょう。
【９】「長くてキレイな指だね」など手を褒める
「まっすぐ伸びた指を褒められると、細かい所をよく見てる繊細な男性だなと思う」（２０代女性）など、「手の美しさ」にこだわりをもっている女性は多いようです。さらに応用として、丁寧なネイルアートの仕上がりを褒めるのも効果的でしょう。
ほかにも、「女性が『ひそかに自信をもっている個性』をさりげなく褒める一言」はあるでしょうか？ みなさんのご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
