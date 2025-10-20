カップルなら断然こっち！ディズニーシーに行く９つのメリット
好きな人と行くのであれば、ディズニーランドとディズニーシー、どちらを選ぶのでしょうか。そこで、みなさんの動向が明らかにすべく、ライブドアニュースネットリサーチで実施しました。「カップルで行くのはディズニーランドとディズニーシーのどちらにいきたいですか？」と訪ねたところ、５１．１％の人がディズニーシーを選び、２８．９％の人がディズニーランドを選びました。この結果を見る限り、カップルデートにおいては、東京ディズニーシーが支持されているようです。では、なぜカップルでのデートで、ディズニーシーが選ばれるのでしょうか。その理由を探るべく、「カップルでディズニーシーに行く９コのメリット」を紹介させて頂きます。
【１】町並みを楽しめる。
外国の港町を見ることで、旅行気分を味わうことができます。アトラクションを乗らなくても楽しめることが特徴です。
【２】坂が多いので、優しくされるチャンスがある。
ディズニーシーは坂が多いので、疲れる可能性があります。疲れたときに優してもらえるチャンスがあるかもしれません。
【３】ジャングルクルーズのクルーがいないので、男性やきもちを焼くことがない。
ディズニーリゾートで頼れる男（女性もいますが）と言えば、ジャングルクルーズのクルー。ジャングルで生き抜く彼らは、頼りがいのある存在。そんな彼らにウットリする彼女を見てしまい、やきもちを焼く男性もいるでしょう。しかし、ディズニーシーであれば、ジャングルクルーズはないので、頼れる男性がやきもちを焼くことはないでしょう。
【４】海底２万マイルで貸し切りの可能性も。
開演直後であれば、二人っきりで貸し切りできる可能性もあるそうです。
【５】歩行距離は短くて済む。
ディズニーシーは移動手段が充実しているため、歩き疲れることを防止することができます。
【６】タワーオブテラーで手をつなぐチャンスがある。
人間の脳は、高所でのドキドキは、恋愛のドキドキと勘違いすると言われています。付き合う前のカップルであれば、高所でのドキドキを利用して気持ちを高め、さらには手をつなぎ、急接近できるチャンスかもしれません。
【７】室内でのショーが充実している。
ディズニーランドは「乗る」、ディズニーシーは「見る」要素が強いようです。乗り物が苦手な人であっても、喜ばれるでしょう。
【８】お酒を飲める。
リストランテ・ディ・カナレットやテディ・ルーズベルトラウンジなどでお酒を飲むことができます。 ただし、公式ガイドブックにはない存在ですが、ディズニーランドにおいても「クラブ３３」というＶＩＰだけが利用できる場所では、お酒を飲めそうです。主な利用層は法人会員（主に公式スポンサー）であり接待等に利用されているそうです。
【９】水で癒やされる。
海をテーマにしたディズニーシーでは、目の前に海が広がります。水で癒やされる女性も多いのでは？
みなさんは、好きな人と行くのであれば、ディズニーシーですか？それとも、ディズニーランドですか？みなさんの意見をお待ちしております。
