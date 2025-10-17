手持ちのお金じゃ足りない！ワリカンを上手にお願いする方法９パターン
おごるつもりで誘ったのに手持ちでは間に合わないとき、準備不足を反省すべきですが、ひとまずその場では、女の子の気分を損ねずにワリカンをお願いしたいところです。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者の方の意見を参考に、「女の子が予想外に大食いでワリカンにせざるをえなくなったとき、その場を取り繕うための一言」を考えてみました。
【１】「嫌われる覚悟で言うわ。ワリカンでお願い！」と大げさに前置きしてから頼む
「何を言うかと思ったらそんなことか…」（２０代女性）というように、女の子をドキっとさせる一言を挟んでからお願いすれば、「大した話じゃないじゃん」と思ってもらえそうです。できるだけ改まって言うと、申し訳ない気持ちがより女の子に伝わるでしょう。
【２】「わっちゃー！ お金が足りない！！」とレジ前で慌てた様子を見せる
「おっちょこちょいだなーって笑って許した」（３０代女性）というように、所持金不足が予想外であったことが伝われば、女の子は助け舟を出してくれるでしょう。慌てっぷりがハデなほど、女の子を巻き込みやすいかもしれません。
【３】「今度はちゃんとおごります」と次回は全額出すと約束する
「今回はたまたまだと思える」（２０代女性）というように、次は必ずと約束すれば、事情があって全部出せないのだと女の子に察してもらえそうです。ただし、約束を守らないと「口だけの男」というレッテルを貼られてしまうでしょう。
【４】「実は給料前で…」とお金がない理由を説明する
「先に言ってくれれば準備したのに」（２０代女性）というように、ワリカンにせざるをえない理由を説明すれば納得してもらえるでしょう。本当に給料前であるときは、できるだけデート前に「ゴメン、今日は手持ちないよ」と伝えておくと、支払い時に女の子をガッカリさせずにすむでしょう。
【５】「たくさん食べる姿に見とれてたけど、お金が足りなくなっちゃった」と大食いを褒めつつお願いする
「私も遠慮せず食べたし」（２０代女性）というように、食べっぷりを称賛すれば、気分を害すことなくワリカンに持ちこめそうです。ただし、「いっぱい食べる女の子が好き」であることを伝えないと、ただの嫌みだととらえられるかもしれません。
【６】「半分だけ出してもらえる？」とサラッと尋ねる
「反射的に『いいよ』って言っちゃうな…」（２０代女性）というように、最初からワリカンのつもりだったかのようにお願いすれば、女の子も当然のように負担してくれそうです。ただし、「今日はおごるよ」などと明言していなかったときに限ります。
【７】「２０００円だけ出してもらっていい？」と一部負担してもらう
「本当はおごりたかったんだろうな…」（２０代女性）というように、女の子の負担が半分ではなく一部であればまだ許されるでしょう。ただし、「どうしても所持金が足りなくて」などの理由を添えないと、ケチだと思われてしまうかもしれません。
【８】「今回だけワリカンでお願い！」と頼み込む
「私も好きなだけ食べたし、しょうがないかな」（２０代女性）というように、「今回だけ」という限定つきでお願いすれば納得してもらえそうです。ただし、女の子からの信頼を失わないために、同じことを２度は続けないようにしましょう。
【９】「ごめん、お金をおろすの忘れた」と言う
「まあ、すぐにおろせるわけでもないしね」（２０代女性）というように、預金はあるけれども、手持ちがないといえば一応格好はつきそうです。後日、「この前はゴメンね」と言って何か御馳走すれば、本当はおごるつもりだったことも理解してもらえるでしょう。
「女の子が予想外に大食いでワリカンにせざるをえなくなったとき、その場を取り繕うための一言」には、ほかにどんなものがあると思いますか？ ご意見をお待ちしております。（外山武史）
