様々なディズニーデザインのジュエリーを販売している「ケイウノ」

今回は、そんな「ケイウノ」から登場している、ディズニープリンセスの物語をジュエリーで表現した「K.UNO“Disney Princess Stories”(ケイウノ ディズニープリンセスストーリーズ)」シリーズの、「シンデレラ」「ベル」「ラプンツェル」「アリエル」「ジャスミン」5種類のネックレスを紹介していきます☆

K.UNO“Disney Princess Stories”(ケイウノ ディズニープリンセスストーリーズ)ネックレス

販売店舗:全国のケイウノ店舗、ケイウノ公式サイト

ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。

今回紹介するのは、そんな「ケイウノ」から登場している、ディズニープリンセスをイメージしたシリーズ「K.UNO“Disney Princess Stories”(ケイウノ ディズニープリンセスストーリーズ)」のネックレス。

「シンデレラ」「ベル」「ラプンツェル」「アリエル」「ジャスミン」の5種類のデザインがラインナップしています!

K.UNO“Disney Princess Stories” Dream シンデレラ/ネックレス

価格:45,100円(税込)

素材:K18イエローゴールド、白蝶貝、Dia0.014ct(オーシャンドロップダイヤモンド)

ディズニーアニメーション映画『シンデレラ』のディズニープリンセス「シンデレラ」のデザインのネックレス。

針が12時すこし前を指している時計がモチーフになっています。

そして白蝶貝のエレガントなきらめきが、美しく気品のある「シンデレラ」を連想させます。

ふとした時に見える裏側も美しい☆

“魔法がなくとも、夢を信じる心がきっと、あなたを幸せへと導いてくれる。”

そんな思いが込められています。

12時の位置には、淡く澄んだライトブルーカラーが美しい“オーシャンドロップダイヤモンド”あしらわれ、キラリと輝きます。

K.UNO“Disney Princess Stories” Heart of Gold ベル/ネックレス

価格:45,100円(税込)

素材: K18イエローゴールド、Dia0.034ct

ディズニーアニメーション映画『美女と野獣』のディズニープリンセス「ベル」デザインのネックレス。

“ボールルームに揺れるドレス。そのとき、きよらかな心が見つけたのは、外面に隠れた真の美しさ。”

「ベル」が着るドレスのドレープがモチーフで、ふわりとした柔らかなアウトラインに心も躍ります。

裏側は肌あたりの良い、すっきりとしたプレーンな作りに!

メレダイヤモンドの裏側部分には、より光を取り込んでダイヤモンドが輝くための穴(光の通り道)があいています。

全体的にフェミニンな印象で、メレダイヤモンドのきらめきが繊細なデザインに華を添えます。

K.UNO“Disney Princess Stories” True Self ラプンツェル/ネックレス

価格:45,100円(税込)

素材:K18イエローゴールド、アメシスト、シトリン、ピンクトルマリン、Dia0.01ct

ディズニーアニメーション映画『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのネックレス。

パープルカラーがメインの上品な配色は可愛くなりすぎず、大人の女性の魅力を引き立てます☆

それから石の留め方や爪の形にまでひとつずつこだわり、見た目の美しさはもちろん、宝石の輝きを損なうことの無いよう仕上げられています。

“夜空に浮かぶランタン。本当の自分につながる道しるべのようなその光を、いつも胸に。”

可愛らしいカラーストーンが胸元を華やかにしてくれます。

K.UNO“Disney Princess Stories” Adventure アリエル/ネックレス

価格:45,100円(税込)

素材: K18イエローゴールド、パール

ディズニーアニメーション映画『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのネックレス。

「アリエル」の住む海の世界をイメージして、人魚の尾ひれと珊瑚がモチーフになっています。

さらに、小ぶりのパールがクリアな印象をプラス◎

細やかな凹凸と動きのあるアウトラインで繊細に表現し、ふとした時に見える裏側も美しいデザインになっています!

“まだ見ぬ美しい世界を求めて、いつだって冒険心を失わずに。”

K.UNO“Disney Princess Stories” Will ジャスミン/ネックレス

価格:45,100円(税込)

素材:K18イエローゴールド、タンザナイト

ディズニーアニメーション映画『アラジン』のディズニープリンセス「ジャスミン」デザインのネックレス。

「ジャスミン」がいつも身につけているイヤリングがモチーフに☆

見る角度や光によって深い青や紫など、色が変わって見える多色性が魅力のタンザナイトがきらめく、どこか神秘的な印象のネックレスです。

また、すこし丸みを帯びた三角形は、凛とした強さと優しさを併せ持ったような形になっています。

“三角形は「矢印」のように進むべき方向を指し示す。”

一歩前進したいとき背中を押してくれそうなアイテムです。

ディズニープリンセスや作品の魅力が詰まったネックレスはプレゼントや自分へのご褒美にもぴったり。

「K.UNO“Disney Princess Stories”(ケイウノ ディズニープリンセスストーリーズ)」のネックレスの紹介でした。

