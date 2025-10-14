この男性とまた話したい！好感を抱かれる電話越しのセリフ９パターン
顔の見えない電話では、何気ない一言が相手に大きな印象を残します。では、「もう一度この人と電話したい」と思わせる言葉には、どんなものがあるのでしょうか。今回は『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートから、『「この人とまた話したい！」と女性が好感を抱く「電話越しのセリフ」９パターン』をお届けします。
【１】電話では足りない愛情をストレートに伝える「直接会いたくなった」
「ちょっと強引な感じが素敵！」（１０代女性）など、男性の情熱的な発言に、心が揺れる女性も多いようです。実際に会いに行くかどうかは別ですが、話していて気持ちが盛り上がったことが伝わるだけでも、女性に強い印象を与えられそうです。
【２】わざわざ電話する一手間が相手の心に残る「（誕生日などに）○○、おめでとう！」
「メールは想像してたけど、電話はビックリ」（２０代女性）など、ある程度親しい関係性なら、予想外のお祝い電話が胸に刺さるようです。ただ、親しくない女性なら、むしろ気軽なメールの方が好印象につながることもありますから、相手によって使い分けましょう。
【３】相手に心を許していることを示す「話していると落ち着くんだよね」
「頼られている感じで、悩みを聞いてあげたくなる」（２０代女性）など、自分に心を開いてくれたことに、多くの女性が満足感を覚えるようです。女性に仕事のグチを聞いてもらったときは、感謝の言葉と一緒に伝えてみてはいかがでしょうか。
【４】女性の予定を気遣う姿勢が好印象の「明日早いんだから、そろそろ寝なよ」
「私を優先してくれる気持ちが伝わるから」（１０代女性）と、あえて自分から電話を切ることで、好印象を残すこともできるようです。ただし、それで終わっては寂しい印象にもなりかねません。数日後に「あの日は間に合った？」と改めて電話すれば、話が弾みそうです。
【５】いつもの自分と違う一面を見せる「電話じゃなきゃこんなこと話せないけど…」
「ギャップを感じて引き込まれる」（３０代女性）など、よく知っている人が電話でだけ見せる一面に、秘密めいた魅力を感じる女性も多いようです。周囲に隠していた趣味や本音などをありのままに話すことで、相手との距離を縮められそうです。
【６】お互い顔が見えないからこそ一層効果が高い「声がカワイイよね」
「不意に言われるとグッとくる」（２０代女性）と、表情が分からない電話で、突然こう言われると、相手はドキッとするようです。気心知れた女友達との関係を一歩進めたいとき、「今まで気付かなかったけど…」というニュアンスで使うと効果があるかもしれません。
【７】相手との会話が楽しかったことをアピールする「えっ、もうこんな時間なの？ 気付かなかった！」
「長電話の最後に言われると、自分だけじゃなかったんだと安心する」（１０代女性）など、話が盛り上がったことを、お互いに確認し合う効果があるようです。電話を切るのが名残惜しい気持ちを同時に伝えれば、次の電話にも繋がりやすくなるでしょう。
【８】女性の気持ちを敏感に察する「声に元気がないけど、どうしたの？」
「心配りにほっとする」（３０代女性）など、声色から女性の心境を読み取る男性の思いやりに、女性は好印象を抱くようです。女性が疲れていたり悩みがある場合は、無理に話を盛り上げようとせず、グチを聞いてあげるとよいでしょう。
【９】相手を気にかけていることが伝わる「なんだか声が聞きたくなって」
「親しみを持ってくれているんだ、と思うから」（２０代女性）というように、電話をかけた段階ですぐ、好意を表現できるセリフです。ただし、普段あまり話さない相手には不審がられるケースもあるため、注意が必要かもしれません。
いかがでしたか？ 他にも、女性から好感触を得られそうな電話でのセリフがあれば、ぜひ教えてください。（大久保春日Ｏｆｆｉｃｅ Ｔｉ）
