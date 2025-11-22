初旅行で「そんなダメ男だったの？」と幻滅される行動９パターン
カップルでの初旅行は、普段のデート以上に二人の関係を深める大チャンスです。しかし、長時間を一緒に過ごすからこそ、彼女への配慮不足が目立ってしまう危険があるかもしれません。そこで今回は、『オトメスゴレン』読者の独身女性に聞いたアンケートを参考に、「初旅行で『そんなダメ男だったの？』と幻滅される行動９パターン」をご紹介します。
【１】せっかくの旅行なのに、寝起きが悪すぎて時間を無駄にする
「８時に起きようって約束したのにグダグダ。付き合いきれない」（20代女性）というように、旅先で朝寝坊してしまうのも、彼女の逆鱗に触れるようです。旅の疲れで眠いのは彼女も同じ。充実した旅の思い出を作るために、朝はキッチリ目を覚ましましょう。
【２】夜、寝る前に歯を磨かない
「そのくせキスを迫ってくるとか、ありえない！」（20代女性）というように、彼女と一緒に眠る夜に歯磨きをしないズボラさは、嫌悪感さえ抱かせてしまうようです。日頃の習慣がどうであれ、彼女の前では「歯を磨くのがルール」だと肝に銘じましょう。
【３】彼女も使うトイレの便座を上げっぱなしで出る
「無神経でイヤになる」（20代女性）というように、宿でトイレを使うときに「便座の下げ忘れ」をして、不快感を与えてしまうパターンです。女性と同じ部屋で寝起きするときは、きめ細かな配慮が必要なことを忘れないようにしましょう。
【４】丸一日歩き回ったのに、お風呂に入るのを面倒がる
「どう考えても汚いでしょ」（20代女性）というように、旅先でお風呂に入るのを嫌がると、彼女に「不潔な男」だと敬遠されてしまうようです。どんなに疲れていても、ベッドに入る前はシャワーで汗を流すようにしましょう。
【５】服を脱ぎっぱなしにするなど、宿の部屋をやたらと散らかす
「身の回りの整頓もできない幼稚さに驚く」（20代女性）というように、二人で使う部屋をグチャグチャにして、ひんしゅくを買うケースです。脱いだ服はキチンと畳んでおく、朝起きたら簡単にベッドメイクするなど、少しは人目を意識しましょう。
【６】目当てのレストランが満席で不機嫌になる
「だったら最初から予約しておけば…」（20代女性）というように、旅先で予定していた行動ができずに不機嫌になるのも、「わがままな男」だと嫌われてしまいそうです。予約をとる、第二候補を調べておくなど、スマートに行動できるよう事前に準備しておきましょう。
【７】「人混みが嫌い」といって観光をさっさと切り上げようとする
「わざわざ遠くまで何しに来たの？」（20代女性）というように、旅先で「並びたくない」「疲れた」などのネガティブワードを連発すると、彼女のテンションを下げてしまうようです。せっかく旅に出たなら、彼女に楽しい思い出を提供するのが男の務めだと心得ましょう。
【８】観光地でゴミをポイ捨てするなど、マナーが悪い
「撮影禁止の場所にカメラを向けまくるとか、非常識！」（20代女性）というように、旅先でマナーの悪い行動を取ると、彼女に幻滅されてしまうようです。どんなに気分が高揚しても、他人に迷惑をかけるような行動は控えましょう。
【９】「ナビがあるから大丈夫」と、行き当たりばったりで運転して迷子になる
「計画性がなさすぎて今後が不安…」（20代女性）というように、土地勘のない旅先で気分まかせに行動すると、彼女をハラハラさせてしまうようです。すべて計画通りにする必要はないにせよ、おおまかなプランとタイムスケジュールを組んでおくと、安心して旅を楽しんでもらえるでしょう。
普段はさほど目立たない「些細なだらしなさ」が、旅先では悪目立ちしやすいようです。最後まで楽しい旅を続けるためにも、彼女に見られている意識を忘れないようにしましょう。（呉 琢磨）
