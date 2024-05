ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、IHクッキングヒーターの傷と汚れを防止してくれるディズニーデザイン「IH用焼け焦げ防止マット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「IH用焼け焦げ防止マット」

©Disney

1枚サイズ:径約24cm、厚さ約0.04cm

耐熱温度:約250℃

主材:シリコーン樹脂、グラスファイバー

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

IHクッキングヒーターの汚れ防止、焼け焦げ防止、傷を防止するシリコーン製のマット。

調理中のふきこぼれや焼け焦げ、鍋やフライパンと天板が擦れることでガラスのトッププレートに傷が入ってしまうのを防止してくれます。

また約0.4mmの厚みなので、マットを敷いたまま調理してOK!

直径約24cmの保護カバーで、1口用のIHコンロ、2口用のIHコンロに使えます。

さらに3口コンロでも、手前の大きなIHヒーターで使うことができます◎

デザインは「ミッキーマウス&ドナルドダック」セットと、「くまのプーさん&イーヨー」セットの2種類がラインナップ。

ミッキーマウス&ドナルドダックセット

© Disney

価格:2,490円(税込)

時計がモチーフになった「ミッキーマウス」と「ドナルドダック」デザインのマット。

コック帽をかぶった姿が可愛く、「ミッキーマウス」は8時を前に朝ごはんの準備、「ドナルドダック」は3時を少し過ぎた時計でおやつの準備中☆

どちらもキッチンにぴったりのアートになっています。

くまのプーさん&イーヨーセット

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:2,990円(税込)

横からひょっこりと顔を出している姿がキュートな「くまのプーさん」と「イーヨー」デザインのマット。

「くまのプーさん」にはハニーポットが、「イーヨー」にはアザミ、それぞれの大好物が中央に!

そして、優しいタッチのアートに癒されます。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

<お手入れ方法>

汚れても、水洗いや汚れをふき取るだけで簡単にお手入れができます。

シンプルなIHクッキングヒーターも可愛くデコレーション。

IHクッキングヒーターの傷と汚れを防止してくれるディズニーデザイン「IH用焼け焦げ防止マット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキー&ドナルドとプー&イーヨーで傷と汚れをガード!ベルメゾン ディズニー「IH用焼け焦げ防止マット」 appeared first on Dtimes.