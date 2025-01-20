²¶¤Î¤³¤È¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤â¡ª¤È°û¤ß²ñ¤Ç´ª°ã¤¤¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¹ÔÆ°£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
°û¤ß²ñÃæ¤Ë¡¢¡Ö²¶¤Î¤³¤È¹¥¤¡©¡×¤È¡¢ÃËÀ¤Ë´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö°û¤ß²ñ¤Ç¡Ø²¶¤Î¤³¤È¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤â¡©¡Ù¤È¡¢ÃËÀ¤ò´ª°ã¤¤¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤Î¹ÔÆ°¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛÏÓ¤äÂÀ¤â¤â¤Ø¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤¬Â¿¤¤¡£
¡ÖÂÀ¤â¤â¤È¤«¿¨¤é¤ì¤¿¤é¡¢¡Ø²¶¤Î¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Ê¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¶½Ê³¤¹¤ë¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤ËÉÒ´¶¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£·Ú¤¯¸ª¤òÃ¡¤¯¤¯¤é¤¤¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÓ¤äÂÀ¤â¤â¤ò¥Ù¥¿¥Ù¥¿¿¨¤ë¤È¡¢´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡ÛÃËÀ¤ÎÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡£
¡Ö°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤¤¿¶¤ê¤ò¤¹¤ë¤±¤É¡¢Æâ¿´¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢½÷À¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤ÆÎÙ¤ËºÂ¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö½÷À¤¬¼«Ê¬¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¤È»×¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£³¡Û¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ¡¢ÃËÀ¤Î¸ª¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤ë¡£
¡Ö´ó¤ê¤«¤«¤ë¤Ã¤Æ¡¢¹¥°Õ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¹ÔÆ°¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢´ó¤ê¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤«¤é¹¥°Õ¤òÆÉ¤ß¼è¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿ì¤Ã¤ÆÌ²¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤òÉÕ¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤ÈÃËÀ¤Î¤ª¼ò¤ò°û¤à¡£
°û¤ß²ñ¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö´ÖÀÜ¥¥¹¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê²°¤Ç¥¦¥Ö¤ÊÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½÷ÀÂ¦¤ÏÌµ°Õ¼±¤Ç¤â¡¢ÃËÀ¤Ï¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤à¤ä¤ß¤ËÆ±¤¸¥³¥Ã¥×¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¹µ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û¥È¥¤¥ì¤ÎÁ°¤Ê¤É¤ÇÃËÀ¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢À¼¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡ÖÂ¾¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤Ã¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÁê¼ê¤À¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Æó¿Í¤Ã¤¤ê¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Àä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡ÛÃËÀ¤ÎÏÃ¤ÎÊ¹¤Ìò¤ËÅ°¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÏÃÂê¤Ç¤â¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Ç¾Ð¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À¤Î»ÑÀª¤«¤é¡¢¹¥°Õ¤ò´¶¤¸¼è¤ëÃËÀ¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¡×¤ä¡ÖÊ¹¤Ìò¤ËÅ°¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¡¢ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¡£
°û¤ß²ñ¤Ç¤ÏÎø¥Ð¥Ê¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÎø°¦ÂÐ¾Ý¤À¤«¤é¡¢¹¥¤ß¤äÎø°¦´Ñ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¡¢½÷À¤«¤é¤Î¼ÁÌäÆâÍÆ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢Îø¥Ð¥Ê¤Ï¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¸þ¤«¤¤¤ÎÀÊ¤Ç¡¢¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤¦¤Ä¤í¤ÊÆ·¤ÇÃËÀ¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ë¡£
¡Ö¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Ë¸«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢½÷À¤«¤é¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¼å¤¤ÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥Ã¤È¤·¤¿½÷À¤Î»ëÀþ¤Ë¡¢ÃËÀ¤Ï¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Ç´ª°ã¤¤¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¼¡¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¤ªÅ¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤È¡¢ÃËÀ¤òÍ¶¤¦¡£
¡Ö¡ØÆó¿Í¤Ç°û¤ß¤¿¤¤¡ÙÅª¤ÊÍ¶¤¤¤Ï¡¢º£¸åÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÅöÁ³¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Öº£ÅÙÆó¿Í¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÎÍ¶¤¤¤ò¡¢ÃËÀ¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ë¤Ï¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½÷À¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¹ÔÆ°¤Ë¡¢ÃËÀ¤Ï¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö°û¤ß²ñ¤Ç¡Ø²¶¤Î¤³¤È¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤â¡©¡Ù¤È¡¢ÃËÀ¤ò´ª°ã¤¤¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤Î¹ÔÆ°¡×¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÍÃÝÎ¼²ð¡¿£ö£å£ò£â¡Ë
¡Ú£±¡ÛÏÓ¤äÂÀ¤â¤â¤Ø¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤¬Â¿¤¤¡£
¡ÖÂÀ¤â¤â¤È¤«¿¨¤é¤ì¤¿¤é¡¢¡Ø²¶¤Î¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Ê¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¶½Ê³¤¹¤ë¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤ËÉÒ´¶¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£·Ú¤¯¸ª¤òÃ¡¤¯¤¯¤é¤¤¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÓ¤äÂÀ¤â¤â¤ò¥Ù¥¿¥Ù¥¿¿¨¤ë¤È¡¢´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤¤¿¶¤ê¤ò¤¹¤ë¤±¤É¡¢Æâ¿´¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢½÷À¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤ÆÎÙ¤ËºÂ¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö½÷À¤¬¼«Ê¬¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¤È»×¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£³¡Û¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ¡¢ÃËÀ¤Î¸ª¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤ë¡£
¡Ö´ó¤ê¤«¤«¤ë¤Ã¤Æ¡¢¹¥°Õ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¹ÔÆ°¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢´ó¤ê¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤«¤é¹¥°Õ¤òÆÉ¤ß¼è¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿ì¤Ã¤ÆÌ²¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤òÉÕ¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤ÈÃËÀ¤Î¤ª¼ò¤ò°û¤à¡£
°û¤ß²ñ¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö´ÖÀÜ¥¥¹¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê²°¤Ç¥¦¥Ö¤ÊÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½÷ÀÂ¦¤ÏÌµ°Õ¼±¤Ç¤â¡¢ÃËÀ¤Ï¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤à¤ä¤ß¤ËÆ±¤¸¥³¥Ã¥×¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¹µ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û¥È¥¤¥ì¤ÎÁ°¤Ê¤É¤ÇÃËÀ¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢À¼¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡ÖÂ¾¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤Ã¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÁê¼ê¤À¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Æó¿Í¤Ã¤¤ê¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Àä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡ÛÃËÀ¤ÎÏÃ¤ÎÊ¹¤Ìò¤ËÅ°¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÏÃÂê¤Ç¤â¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Ç¾Ð¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À¤Î»ÑÀª¤«¤é¡¢¹¥°Õ¤ò´¶¤¸¼è¤ëÃËÀ¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¡×¤ä¡ÖÊ¹¤Ìò¤ËÅ°¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¡¢ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¡£
°û¤ß²ñ¤Ç¤ÏÎø¥Ð¥Ê¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÎø°¦ÂÐ¾Ý¤À¤«¤é¡¢¹¥¤ß¤äÎø°¦´Ñ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¡¢½÷À¤«¤é¤Î¼ÁÌäÆâÍÆ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢Îø¥Ð¥Ê¤Ï¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¸þ¤«¤¤¤ÎÀÊ¤Ç¡¢¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤¦¤Ä¤í¤ÊÆ·¤ÇÃËÀ¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ë¡£
¡Ö¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Ë¸«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢½÷À¤«¤é¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¼å¤¤ÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥Ã¤È¤·¤¿½÷À¤Î»ëÀþ¤Ë¡¢ÃËÀ¤Ï¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Ç´ª°ã¤¤¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¼¡¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¤ªÅ¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤È¡¢ÃËÀ¤òÍ¶¤¦¡£
¡Ö¡ØÆó¿Í¤Ç°û¤ß¤¿¤¤¡ÙÅª¤ÊÍ¶¤¤¤Ï¡¢º£¸åÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÅöÁ³¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Öº£ÅÙÆó¿Í¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÎÍ¶¤¤¤ò¡¢ÃËÀ¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ë¤Ï¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½÷À¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¹ÔÆ°¤Ë¡¢ÃËÀ¤Ï¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö°û¤ß²ñ¤Ç¡Ø²¶¤Î¤³¤È¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤â¡©¡Ù¤È¡¢ÃËÀ¤ò´ª°ã¤¤¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤Î¹ÔÆ°¡×¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÍÃÝÎ¼²ð¡¿£ö£å£ò£â¡Ë