ÃËÀ¤Î¿´¤Ë¡Ö·ëº§¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¤Á¤é¤Ä¤¤¤¿¡¢¡ÖÈà½÷¤¬¥è¥á¤Ë¸«¤¨¤¿½Ö´Ö¡×£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
ÃËÀ¤ÏÈà½÷¤ò¸«¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÌ¤Íè¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤¿¤È¤¡¢·ëº§¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¤É¤ó¤Ê»Ñ¤¬ÃËÀ¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é30Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ183Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡ÖÃËÀ¤Î¿´¤Ë¡Ø·ëº§¡Ù¤ÎÊ¸»ú¤¬¤Á¤é¤Ä¤¤¤¿¡¢¡ØÈà½÷¤¬¥è¥á¤Ë¸«¤¨¤¿½Ö´Ö¡Ù¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î´é¤ò¡¢¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¤Î¤¾¤¤³¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤
¡Ö¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Û¤É¡¢Èà½÷¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¯¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà½÷¤ò¸«¤Æ¡¢°¦¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤é¤«¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ä¹ÔÆ°¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÉÔÄ´¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¡¢¡Ö²¶¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤ÈÃËÀ¤Ï´¶·ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£²¡Û¼Ö¤Î±¿Å¾Ãæ¡¢°û¤ßÊª¤ä¾®Á¬¤ÎÍÑ°Õ¤Ê¤É¤ò¤¦¤Þ¤¯¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤
¡Ö¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤Î´Ø·¸¤ÏÂç»ö¤«¤â¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¼ÖÆâ¤È¤¤¤¦¶¹¤¤¶õ´Ö¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯²á¤´¤»¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤ÏÈà½÷¤È¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÄ¹¤¤±¿Å¾¤ÇÈà»á¤ËÈè¤ì¤ä¥¤¥é¥¤¥é¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤¿¤È¤¤Û¤É¡¢¤Í¤®¤é¤¤¤Î¿´¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡ÛÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÇÅÜ¤Ã¤¿¤ê¡¢´î¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤
¡ÖÉ×ÉØ¤Ï»÷¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤È²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¡¢ÃËÀ¤Ï·ëº§¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÃËÀ¤Î°Õ¸«¤Ë¼«Ê¬¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Èà»á¤ÏµÕ¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¤Ä¤¤°ìÊýÅª¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¾Ð´é¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤
¡Ö°ì½Öµ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÂç¤é¤«¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë°Â¿´´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤âÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÍÈ¤²Â¤ò¤È¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¤¹¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£µ¡ÛÉô²°¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Éþ¤ò¤¿¤¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤È¤
¡Ö¤³¤ì¸«¤è¤¬¤·¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤è¤ê¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤µ¤¸¯¤¤¤Ë¡¢ÃËÀ¤ÏÈà½÷¤Î²ÈÄíÅª¤ÊÌÌ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼êÎÁÍý¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢ÃËÀ¤ÏÆü¾ï¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤äÊÒÉÕ¤±¤Î¤Û¤¦¤â²¿µ¤¤Ë½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡ÛÇº¤ß¤ò°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤È¤
¡Ö¤º¤Ã¤È¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤Î¼å¤¤ÉôÊ¬¤òÃÎ¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ëÃËÀ¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÌµÍý¤ËÇº¤ß¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤À¤±¤òÈà»á¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¡ÖÌÌÅÝ¤Ê¥ä¥Ä¡Ä¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡ÛÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸å¤í»Ñ¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤
¡Ö¥Ù¥¿¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤è¤Í¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦Èà½÷¤Î»Ñ¤Ë¡¢²¹¤«¤Ê²ÈÄí¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤»Å»ö¤Ê¤É¤ËË»¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¼êÎÁÍý¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¼ºÇÔ¤·¤Æ¾ð¤±¤Ê¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤
¡ÖÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ã¤³°¤¤¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà½÷¤ËÂÐ¤·¡¢ÃËÀ¤ÏÂç¤¤Ê¿®Íê¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¤Ä¤Ã¤³¤ß¤ä¥À¥á½Ð¤·¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï°à½Ì¤·¤ÆÂç¤¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¹¡Û²ñÏÃ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âµ¤¤Þ¤º¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤
¡Ö¤º¤Ã¤È¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢½÷À¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤¬¤ó¤Ð¤ëÃËÀ¤Û¤É¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤ÎÈ´¤±¤¿´Ø·¸¤Ë°Â¤é¤®¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¤Ë¤Ï¡¢²È¤Ç¤Ü¡¼¤Ã¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æó¿Í¤ÇÌµÂÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤âÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À¤ò¡¢·ëº§¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤¹¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Èà»á¤ËÂÐ¤¹¤ëÂº·É¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤òËº¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´Ø·¸¤¬È¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤Þ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊBLOCKBUSTER¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2013Ç¯8·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é8·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×183Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¡¢30Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡Ú£±¡ÛÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î´é¤ò¡¢¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¤Î¤¾¤¤³¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤
¡Ö¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Û¤É¡¢Èà½÷¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¯¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà½÷¤ò¸«¤Æ¡¢°¦¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤é¤«¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ä¹ÔÆ°¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÉÔÄ´¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¡¢¡Ö²¶¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤ÈÃËÀ¤Ï´¶·ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤Î´Ø·¸¤ÏÂç»ö¤«¤â¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¼ÖÆâ¤È¤¤¤¦¶¹¤¤¶õ´Ö¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯²á¤´¤»¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤ÏÈà½÷¤È¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÄ¹¤¤±¿Å¾¤ÇÈà»á¤ËÈè¤ì¤ä¥¤¥é¥¤¥é¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤¿¤È¤¤Û¤É¡¢¤Í¤®¤é¤¤¤Î¿´¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡ÛÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÇÅÜ¤Ã¤¿¤ê¡¢´î¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤
¡ÖÉ×ÉØ¤Ï»÷¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤È²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¡¢ÃËÀ¤Ï·ëº§¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÃËÀ¤Î°Õ¸«¤Ë¼«Ê¬¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Èà»á¤ÏµÕ¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¤Ä¤¤°ìÊýÅª¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¾Ð´é¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤
¡Ö°ì½Öµ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÂç¤é¤«¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë°Â¿´´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤âÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÍÈ¤²Â¤ò¤È¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¤¹¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£µ¡ÛÉô²°¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Éþ¤ò¤¿¤¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤È¤
¡Ö¤³¤ì¸«¤è¤¬¤·¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤è¤ê¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤µ¤¸¯¤¤¤Ë¡¢ÃËÀ¤ÏÈà½÷¤Î²ÈÄíÅª¤ÊÌÌ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼êÎÁÍý¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢ÃËÀ¤ÏÆü¾ï¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤äÊÒÉÕ¤±¤Î¤Û¤¦¤â²¿µ¤¤Ë½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡ÛÇº¤ß¤ò°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤È¤
¡Ö¤º¤Ã¤È¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤Î¼å¤¤ÉôÊ¬¤òÃÎ¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ëÃËÀ¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÌµÍý¤ËÇº¤ß¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤À¤±¤òÈà»á¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¡ÖÌÌÅÝ¤Ê¥ä¥Ä¡Ä¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡ÛÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸å¤í»Ñ¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤
¡Ö¥Ù¥¿¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤è¤Í¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦Èà½÷¤Î»Ñ¤Ë¡¢²¹¤«¤Ê²ÈÄí¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤»Å»ö¤Ê¤É¤ËË»¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¼êÎÁÍý¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¼ºÇÔ¤·¤Æ¾ð¤±¤Ê¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤
¡ÖÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ã¤³°¤¤¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà½÷¤ËÂÐ¤·¡¢ÃËÀ¤ÏÂç¤¤Ê¿®Íê¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¤Ä¤Ã¤³¤ß¤ä¥À¥á½Ð¤·¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï°à½Ì¤·¤ÆÂç¤¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¹¡Û²ñÏÃ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âµ¤¤Þ¤º¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤
¡Ö¤º¤Ã¤È¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢½÷À¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤¬¤ó¤Ð¤ëÃËÀ¤Û¤É¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤ÎÈ´¤±¤¿´Ø·¸¤Ë°Â¤é¤®¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¤Ë¤Ï¡¢²È¤Ç¤Ü¡¼¤Ã¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æó¿Í¤ÇÌµÂÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤âÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À¤ò¡¢·ëº§¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤¹¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Èà»á¤ËÂÐ¤¹¤ëÂº·É¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤òËº¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´Ø·¸¤¬È¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤Þ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊBLOCKBUSTER¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2013Ç¯8·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é8·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×183Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¡¢30Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº