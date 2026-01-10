温室育ちだな…男性に冷ややかな目線を向けられる行動９パターン
大切に育てられてきたことは決して悪いことではありません。しかしながら、過保護に育てられた結果、「世間知らず」や「甘ったれ」というレベルになると、気持ちが冷めてしまう男性もいるようです。そこで今回は、10代から30代の独身男性174名に聞いたアンケートを参考に、「『親に甘やかされて育ったんだろうな…』と男性に冷ややかな目線を向けられる女性の行動」をご紹介いたします。
【１】飲み会やデートなど、個人的な用事で親に送迎を頼む
「女の子だから許されるのかもしれないけど、自立できてない感じ」（20代男性）というように、自分で帰宅できる時間帯でも家族に迎えを頼むのは、甘えて育った証拠とみられる場合もあります。親の送迎をわざわざ大っぴらにするのは控えましょう。
【２】困っている人を見ても、自分から手伝おうとはしない
「どんだけ女王様気質なんだよと思う」（30代男性）というように、他人に「してもらう」のが当たり前で自分は何もしない女性は、男性から冷たい視線を送られてしまいます。今まで人にしてもらったことを思い出して感謝すると、自分も助ける気になれるかもしれません。
【３】すぐに「えー、わかんなーい」などと言って人に頼る
「家でも面倒なことは、全部やってもらってるんでしょ」（10代男性）というように、他力本願すぎる言い草も、周囲の男性をイラッとさせてしまいそうです。ただし、頼られると嬉しいという男性もいるので、相手のリアクションを見て接し方を考えるのがよいでしょう。
【４】食べ物の好き嫌いが多く、外食先でも平気で残す
「俺なんか子どものころむっちゃ怒られたけど」（20代男性）というように、偏食がひどい女の子をみて散々甘やかされてきたことを察する男性もいます。食べられずに残すくらいなら、嫌いなモノが入っているメニューは頼まないようにするのが無難かもしれません。
【５】自分の思い通りにならないことがあるとすぐに泣く
「ウソ泣きで何でも自分の主張をゴリ押ししてきた感じ」（20代男性）というように、気に入らないとき涙で訴えるのは、子どもっぽい行為だと呆れられてしまうでしょう。些細なことは笑顔でスルーできる「大人力」を身につけたいものです。
【６】「新幹線のチケットを買う」などといった、簡単なことができない
「きっと全部、親に頼りきりだったんだろうね」（20代男性）というように、社会人生活で当たり前のことができずに、男性に過保護認定されてしまうこともあります。「他人任せ」の自覚がある人は、今日から何でも自分でやるように心がけてはいかがでしょうか。
【７】飲食店の店員さんに、やたらと上から目線で話す
「ワガママ放題で育ってきたからでしょ」（30代男性）というように、「お客さん」だからといってお店の人に横柄な態度をとるのは、周りにチヤホヤされて育ったせいだと思われてしまうようです。自分がおもてなしをされる立場のときも敬語くらいは使いましょう。
【８】「私って○○だから…」など、キャラを理由に許しを乞おうとする
「そんなの社会じゃ通用しない」（20代男性）というように、「迷惑をかけるのも自分の個性」と開き直ると、男性にイラッとされてしまいます。大人としての礼節を問われるシーンでは、「天然だから」「妹キャラだから」などの言い訳が通用しないと心得ましょう。
【９】いい大人なのに、自分のことを下の名前で呼ぶ
「幼くみせようとしているのかもしれないけど…もう厳しいです（笑）」（20代男性）というように、自分を名前で呼ぶ女性は、小さいころから散々甘やかされてきたと思われやすいようです。直したつもりの人も、相手に気を許したときに出てしまいがちなので注意しましょう。
甘えを卒業して自立するのはそう簡単にはいかないもの。まずは、同じ女性として憧れられる人を見つけて、その真似をしてみてはいかがでしょうか。自立した素敵な女性に近づけるかもしれません。（外山武史）
【調査概要】
期間：2013年9月16日（月）から9月23日（月）まで
対象：合計174名（10代、20代、30代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
