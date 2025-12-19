女性から「女好き」とレッテルを貼られてしまう行動９パターン
多くの女性は自分だけに一途な男性を求めるものです。「女好きだなぁ」と思われたら、真剣な彼氏候補から漏れてしまう可能性もあります。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「女性から『女好き』とレッテルを貼られてしまう行動」をご紹介します。
【１】ＳＮＳの友達が女性ばかりである。
「友達の欄を見て女ばかりだと信用できない」（２０代女性）など、女性の名前ばかりがズラリと並んだＳＮＳは、一目で「女好き！」と判断されてしまうようです。女友達が多いのは構いませんが、まわりの反応を気にするのであれば、男友達の数とのバランスを見たほうがいいかもしれません。
【２】悩みごとはだいたい女性に相談する。
「女好きだから、相談できる男友達がいないんでしょ」（２０代女性）など、異性にばかり悩み事を相談する男性は、わけあって男友達がいないと判断されてしまうようです。女友達に相談するのは「女心が知りたい」など、特別な理由がある場合に限ったほうがいいかもしれません。
【３】彼女募集中をやたらとアピールする。
「アピールしすぎると、『遊びたい』って言ってるみたい」（２０代女性）など、彼女がいないアピールも度を超すと、真剣に相手探しをしていないように見えてしまうようです。必死になる気持ちはわかりますが、誰にでも「彼女募集中」というのはやめたほうがいいでしょう。
【４】飲み会の帰り、強引に女性を送ろうとする。
「見え見えの下心がイヤ」（２０代女性）など、酔った女性を送りたがるのは、あまり印象がよくないようです。親切心で送るのであれば、「心配だから送ろうか？」など、女性に提案する形で声をかけるようにしましょう。
【５】どんな女性とでもアドレス交換をする。
「女なら誰でもいいわけ？ どうしようもないなぁ」（２０代女性）など、どんな女性のアドレスも知りたがると、ただの女たらしだと思われてしまうようです。出会いを大切にするのは構いませんが、自分の好みの女性とだけアドレス交換をしたほうが、真剣味が伝わるかもしれません。
【６】誰にでも「かわいいね」と言う。
「軽いなー。言われても全然嬉しくないし」（２０代女性）など、誰に対しても褒め言葉をかけていると、言葉に真実味がなくなってしまうようです。全員に「かわいいね」と言うのではなく、「髪がキレイ」「○○が似合っている」など、それぞれの長所をよく見て褒めるよう心がけましょう。
【７】出会って間もないのに下の名前で呼び捨てにする。
「なんだかチャラい感じがする」（２０代女性）など、軽々しく女性の名前を呼ぶと、女慣れした男だと思われてしまうようです。女性は女慣れした男性に警戒心を抱きがちなので、何度かふたりきりで会うなど、ある程度親しくなるまで呼び捨ては避けましょう。
【８】彼女がいても女友達と遊ぶ。
「自分の彼氏じゃなくてもイヤ」（２０代女性）というように、彼女がいるのに女友達との関係を楽しんでいると、「気が多い男」と思われ、女性からあまり好意的に見てもらえないようです。「二人きりでお酒を飲まない」など、せめてまわりから誤解されないよう努めましょう。
【９】女性に対するボディタッチが多い。
「女子に簡単にさわる人は女好き決定！」（２０代女性）など、女性に対するボディタッチが激しいと、女好きの判定を下されてしまうようです。男性が女性の体にふれるのは、ある種特別なこと。彼女以外の女性へのボディタッチは極力控えたほうが無難でしょう。
ほかにも「こんなポイントで女好きだと思われてしまった」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（大高志帆）
