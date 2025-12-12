条件はパーフェクトなのになぜか結婚していない男性の特徴９パターン
「イケメン」「高収入」「高身長」など、結婚できる要素を兼ね備えた男性なのに、いざ付き合ってみると「これだから独身なのか」とガッカリさせられた経験がある女性は多いようです。では、好条件をフォローできないほどの男性とはどのような人なのでしょうか。今回は『オトメスゴレン』の女性読者の意見を参考に、「条件はパーフェクトなのになぜか結婚していない男性の特徴９パターン」を紹介します。
【１】高収入や高学歴を鼻にかけて、女性を見下しているところがある
「『だから女は』が口グセ」（２０代女性）など、何かと女性をバカにしたような発言をする男性も、彼女に愛想を尽かされやすいようです。仕事の悩みなどに「女なんだから辞めれば？」など性別を持ち出すような男性には気をつけたほうがよいかもしれません。
【２】奥手過ぎて、自分から積極的に女性を口説かない
「気持ちが分かりづらい」（３０代女性）など、恋愛になかなか結論が出せない優柔不断な男性は多いようです。男性の出方を待つばかりでなく、「付き合えないなら諦めるね」などはっきりした態度に出てみることも必要かもしれません。
【３】まじめすぎて、一緒にいても面白みがない
「ギャグが通じない！」（３０代女性）など、冗談にいちいち正論で返してくるようなまじめすぎる男性も結婚相手にはならないようです。高スペックだからとすぐに飛びつかず、いろんな会話を重ねたほうが、付き合ってから失望せずに済むかもしれません。
【４】理想が高く、女性に求める条件が厳しい
「『何様？』ってくらい、髪型、服、料理といろんなことに注文を付けられた」（２０代女性）など、彼女を自分の理想に無理矢理押し込めようとする男性から逃げた経験のある女性もいるようです。男性があまりにも厳しく要求してくるときは「本当に私のこと好きなの？」とストレートに聞いてみてもよいかもしれません。
【５】部屋の家具が１ｃｍでもズレたらイヤがるなど異様に神経質
「鍵をガラステーブルの上に置いただけで睨まれた」（２０代女性）など、男性が「細かいルール」を押し付けてくるのにウンザリというパターンです。一緒に暮らしたとき、彼の細かさが許容範囲かどうかを一度想像してみると、彼氏選びに失敗せずに済みそうです。
【６】マザコンで、母親以上の女性はいないと思っている
「何かと母親と比べる」（２０代女性）など、「自分の母親が一番正しい」かのように、彼女に母親のやり方を強要してくるケースです。あまりにも比較してきたら、「私はあなたのお母さんじゃない」など伝えると、これまでの勝手な強要を反省するかもしれません。
【７】モテるがゆえ、まだ結婚に興味がない
「彼女がいても合コンに行きたがる」（２０代女性）など、女性から引く手あまたであるため、家庭に落ち着く気がない男性もいるようです。長年付き合っているのに、彼に結婚の意識がないと感じたら「私と結婚する気ある？」と一度確認してみてもよいかもしれません。
【８】女性に頼らなくても家事が自分でできてしまう
「料理のダメだしをされて凹んだ」（３０代女性）など、彼が女性の家事のやり方を厳しくチェックするケースです。彼との関係を維持したい場合は「それぞれ得意なことを分担しよう」など、お互いが不快にならない方法を話し合うことから始めてはいかがでしょうか。
【９】とにかく自分のことが一番大事で、協調性がない
「予定がすべて彼中心」（２０代女性）など、「自分のペースを乱したくない」という男性の傲慢さに振り回されるパターンです。たまには「私も忙しいからその日は無理」など、すべてが男性の思い通りにはいかないことを主張するとよいかもしれません。
ほかにも、「条件はパーフェクトなのになぜか結婚していない男性の特徴」はありますでしょうか。みなさまのご意見をお待ちしております。（富岡由郁子）
