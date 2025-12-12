¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤ó¤Æ¤¯¤À¤é¤Í¤¨¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ëÈà»á¤ÎËÜ²»£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÀ»¤Ê¤ëÌë¤â¡¢Èà»á¤¬¾è¤êµ¤¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¹¬¤»¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¡Ö¥¢¥ó¥Á¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÇÉ¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ197Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¡Ø¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤ó¤Æ¤¯¤À¤é¤Í¤¨¡Ù¤È¹ë¸ì¤¹¤ëÈà»á¤ÎËÜ²»£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛÈà½÷¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¤·¤«¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤Æ¶½Ì£¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤
¡ÖÈà½÷¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¡¢¶ËÎÏ´üÂÔ¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÎÁ°¿¶¤ê¤È¤·¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Èà»á¤¬¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ¹â¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç±þ¤¸¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡Û¶â·ç¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤êÂç¤²¤µ¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤
¡ÖÇ¯Ëö¤Ï½ÐÈñ¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢ÀµÄ¾¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÏÄË¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢·ÐÈñºï¸º¤Î¤¿¤á¤ËÈÝÄêÇÉ¤òÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï¹ë²Ú¤Ë¤·¤è¤¦¤Í¡×¤È¡¢¤ä¤ó¤ï¤êÈà»á¤ËÅ£¤ò»É¤·¤Æ¡¢£±Ç¯¸å¤Ë£²Ç¯Ê¬¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¤â¤È¤â¤ÈÅ·¼Ùµ´¤Ê¤Î¤Ç¡¢Éâ¤«¤ì¤ë¿Í¡¹¤ò¸«¤ë¤ÈÀ¸ÍýÅª¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡Ö¿Í¤´¤ß¤ò¸«¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥ß¡¼¥Ï¡¼¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂÎ¼ÁÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Á¥¥ó¤È¥±¡¼¥¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ª¤Ç¤ó¤ÈÏÂ²Û»Ò¤Ç½Ë¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¡©¡×¤Ê¤É¤È¡¢Èà»á¤ÎÈ¿¹ü¿´¤òËþ¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÄÀÅª¤ÊÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£´¡ÛÀ¤´Ö¤ÎÉ÷Ä¬¤Ë·Þ¹ç¤·¤Ê¤¤¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ê²¶¡×¤ò±é½Ð¤·¤¿¤¤
¡ÖÃË¤¬¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï³Ê¹¥°¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ý¡¼¥º¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ»ÄÇ°¤À¤Ê¡×¤È¼ä¤·¤½¤¦¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤Ä¤á¤ì¤Ð¡¢¥³¥í¥Ã¤ÈÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤Ë¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤
¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤¹¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤ËÇ¤¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÊ¼è¤ê¤ò¥µ¥Ü¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ï¤¶¤È¤ä¤ëµ¤¤Î¤Ê¤¤ÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢½Å¤¤Êª¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤òÌ¿¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤ËÏ«ÎÏ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡ÛÇ¯¤ÎÀ¥¤Ç»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¤Î¤Ë»þ´Ö¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤
¡ÖÈè¤ì¤âÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢³Ú¤·¤àÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÃËÀ¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¡Ö¼ÙËâ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡×°·¤¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤¨¤Æ23Æü¤ä26Æü¤Ë¥Ç¡¼¥È¤ÎÍ½Äê¤ò¤º¤é¤¹¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û½¡¶µÅª¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
¡ÖÉáÃÊ¤ÏÌµ¿ÀÏÀ¼Ô¤À¤·¡¢²¿¤ò½Ë¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Íý¶þ¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤ó¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤ÏÌµ´Ø·¸¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤ªÆÀ¤À¤è¡×¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê½÷»ÒÍýÏÀ¤ÇÈà»á¤ÎÆ¬¤ò½À¤é¤«¤¯¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¼Â¤Ï½Å²Ù¤Ç¤¢¤ë
¡Ö¤¢¤ì¤³¤ì¥Í¥¿¤òÃµ¤¹¤Î¤ÏÈè¤ì¤ë¤«¤é¡¢µ¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¡Ö½àÈ÷¤ÎÂçÊÑ¤µ¡×¤òÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£»ÅÀÚ¤ê²¼¼ê¤ÊÈà»á¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¥×¥é¥ó¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û½÷À¤È¤Î¸òºÝ·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¤¦¤Þ¤¯À¹¤ê¾å¤²¤ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ã¤Æ¥Ç¡¼¥È¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¹â¤½¤¦¤Ç¡Ä¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Èà½÷¤È²á¤´¤¹¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÁ°¤Ë¡¢ÉÝµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥¦¥Ö¤ÊÈà»á¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡ÖÆó¿Í¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤À¤è¡×¤Ê¤É¤È²á¾ê¤Ê´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÈÝÄê¤¹¤ëÃËÀ¤â¡¢·è¤·¤ÆÈà½÷¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥±¥ó¥«¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Èà»á¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»¡¤·¤Æ£²¿Í¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥×¥é¥ó¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÀõ¸¶ Áï¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2014Ç¯8·î6Æü¤«¤é13Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×197Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
