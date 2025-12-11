女性とのLINEにおいて、ありがちな「男の勘違い」８パターン
女性からもらったLINEを読んで、「もしかして、俺のこと好き？」と感じたことはありませんか？ しかしそれが、一方的な思い込みだったら、なんともみじめな話です。そこで今回は、『オトメスゴレン』読者の女性に聞いた「LINEでありがちな『男の勘違い』」について、まとめてご紹介します！
【１】アドレス交換しただけで、「俺に気がある？」と期待する。
「ノリでID交換しただけの男性から、『LINE待ってたよ。もしかして緊張して送れなかったの？』というLINEが来た。気持ち悪い」（１０代女性）など、LINEのIDを教えあっただけで「気がある」と勘違いされた体験談が多く寄せられました。「『女の子とLINEできる』ってだけで舞い上がっちゃう男は、みっともない」（２０代女性）というように、あからさまにウキウキしている様子を見透かされないよう、少しは気を引き締めましょう。
【２】ハートマークを「明らかな好意」と受け止める。
「ハートマークを入れると、男はすぐに勘違いする！ 女の子は普通に飾りとして使うのに」（１０代女性）、「友達に使うノリでハートマークを散りばめたLINEを先輩に送ったら、即告白された」（２０代女性）など、「ハートマーク＝好意」と認識する男性は非常に多いようです。しかし深い意味はなく使われることも少なくないので、行き違いを避けるためにも、とりあえず「女性のLINEのハートマークは、ただの装飾」と肝に銘じておきましょう。
【３】「今度飲みに行きましょう」という社交辞令を真に受ける。
「取引先の男性に『そのうち飲みに行きたいですね』と送ったら、かなり高級なレストランに誘われて、まずいと思った」（３０代女性）、「『本場のお好み焼きって憧れなんです！』と調子を合わせただけなのに、大阪出身の男の人から『自分が作ってあげる』としつこく迫られた」（２０代女性）などの発言からわかるように、会話をスムーズに運ぶため、「社交辞令」を駆使する女性は多いものです。「本音と建前」を見極める冷静さを心がけましょう。
【４】「遊びに行こう」という誘いを、「二人きりでのデート」だと早とちりする。
「『明日、海行くよ』というLINEにノリノリで返信してきた男友達が、待ち合わせ場所に大勢いるのを見てがっかりしていた」（１０代女性）、など、誘いのLINEを頭から「デートだ」と確信してしまう男性は少なくありません。「いつものメンバーで行くつもりで『晩ご飯どう？』と誘ったら、『二人で？』と即レスしてきた男。彼女いるくせに！」（２０代女性）というように、露骨にガツガツする男性は、いい印象を与えないので注意しましょう。
【５】親身になって励ましてくれたのを「俺に対する愛情だ」と解釈する。
「体育祭の前日に『リレーがんばってね！』とLINEした相手が、『あいつ、俺のことを好きらしい』と周囲に相談していたと知った。最悪！」（１０代女性）、「就職活動がうまくいかない後輩を励ましたら、『そんなに優しいのは、自分を好きだから？』と言われた」（２０代女性）など、純粋な応援に対していい気になってしまう例です。親身になってくれた女性を不愉快な気持ちにさせては失礼なので、謙虚な気持ちを忘れずにいたいものです。
【６】褒め言葉を「好きという気持ちの強いアピール」だと認識する。
「話の流れで『すごい』と褒めたら、脈があると感じたのか、突然、告白された」（１０代女性）、「『かわいいね』というLINEが来たので、お返しに『そっちこそセンスいいよね』と送ったら、『簡単な女』みたいに思われた」（１０代女性）など、ただの褒め言葉を、男性がものすごくポジティブに解釈してしまうパターンです。プラス思考は悪いことではありませんが、度が過ぎると人に迷惑をかけるおそれがあるので、ほどほどにしておきましょう。
【７】丁寧に書かれたお礼LINEに「特別な感情が込められている」と誤解する。
「会社の人から旅行のお土産をいただいたので『今度パリの土産話を聞かせてくださいね』とお礼のLINEを送ったら、延々とフランスのすばらしさを語り、『次回は君を連れて行きたい』と締めくくる返事が来た。重い…」（２０代女性）など、単なる「お礼」を「自分への興味の表れ」だと思い込む男性は、意外と多いようです。礼儀正しい女性ほど、丁寧なお礼LINEを送ってくるものだと割り切り、過度の期待を抱くのはやめておきましょう。
【８】体調を気遣ってもらい、「自分だけに特別に優しい」と思い込む。
「風邪で欠勤した同僚に『大丈夫？ 早く元気になって』とLINEしたら、次に会ったときにわざとらしい態度を取られた」（２０代女性）など、真心から体調を気遣っただけなのに、男性が深読みしてしまうケースです。「あとから『そういうつもりじゃなかった』なんて弁解するのも変だし…」（２０代女性）と女性を困惑させてしまっては、その後の関係に支障を来しかねないので、自意識過剰に反応しがちな人は気をつけたほうがよさそうです。
身に覚えのあるエピソードはありましたか？ 女性のタイプによって、ほかにもさまざまな「勘違いしてしまいそうなポイント」があると思います。皆さんのご意見をお待ちしています。 （松田 久美子）
