Åß¤Î¥Ç¡¼¥È¤ÇÃËÀ¤¬Ë¨¤¨¤ë½÷¤Î»Ò¤Î»ÅÁð£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
Îä¤¿¤¤É÷¤¬¿á¤¤¹¤µ¤ÖÆü¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶¥Ç¡¼¥È¤Ë½Ð³Ý¤±¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢´¨¤µ¤òÌ£Êý¤ËÉÕ¤±¤ÆÃËÀ¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡ÖÅß¤Î¥Ç¡¼¥È¤ÇÃËÀ¤¬Ë¨¤¨¤ë½÷¤Î»Ò¤Î»ÅÁð¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Ûµ¢¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡ÖÊÌ¤ìºÝ¡¢ÃËÀ¤Î¥³¡¼¥È¤ÎÂµ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¦¤Ä¤à¤¯¡×
¡Ö¡Ø¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡Ù¤ÈÆÍ¤Êü¤¹¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤º¡¢¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Éþ¤Î¿þ¤ä¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò¥Ä¥ó¥Ä¥ó°ú¤ÃÄ¥¤ë¡Öµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×¤Ç¡¢¹¥¤¤ÊÃËÀ¤òº¤¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÎÏ¶¯¤¯¤Ä¤«¤à¤ÈË½ÎÏÅª¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢²Ã¸º¤Ï¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û½÷¤Î»Ò¤é¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¡Ö´¥Áç¤·¤¿¿°¤Ë¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅÉ¤ë¡×
¡Ö¥¥¹¤Î½àÈ÷¤«¤Ê¡¢¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¿°¤ÎÊÝ¼¾¤ò¿´³Ý¤±¤ë½÷¤Î»Ò¤Î»Ñ¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÎÌÑÁÛ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Î¿°¤¬¥¬¥µ¥¬¥µ¤Ê¤é¡¢¡Ö»È¤¦¡©¡×¤È¥ê¥Ã¥×¤òÂß¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤ë°Ê¾å¤Ë¹¥°Õ¤ò»¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡ÛÀã¤ÇÂ¤ò³ê¤é¤»¤Æ¡Ö¡Ø¥¥ã¥Ã¡ª¡Ù¤È¤¤¤¤¤Ê¤¬¤éÃËÀ¤ÎÂÎ¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¡×
¡Ö¡Ø¤½¤ó¤Ê¥Ò¡¼¥ë¤Î¹â¤¤·¤Íú¤¤¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡Ä¡Ù¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢Íê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Â¤ò³ê¤é¤»¤Æ¤È¤Ã¤µ¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢Ì¯¤ËÃË¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÀãÆ»¤Ç¤Ï¡Ö³ê¤ê¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¤È±óÎ¸¤Ê¤¯ÃËÀ¤ÎÏÓ¤ò¥¢¥Æ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£´¡Û¥Ô¥å¥¢¤ÊÃË»Ò¤òÌåÀä¤µ¤»¤ë¡ÖÏÓ¤ËÊú¤ÉÕ¤¯¡×
¡Ö¿®¹æÂÔ¤Á¤ÇÆÍÁ³¥à¥®¥å¥Ã¤È¡£É¡·ì½Ð¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤ÎÏÓ¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÊú¤ÉÕ¤¤¤Æ¡¢¶Ã¤«¤»¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö´¨¤¤¤«¤é¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÍýÍ³¤Å¤±¤¹¤ì¤Ð¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¾È¤ì±£¤·¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡ÛÅâÆÍ¤À¤È¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¡ÖÃËÀ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤ò²¡¤·¹þ¤à
¡ÖËÜÅö¤Ë´¨¤¹¤®¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â·×»»¤Ê¤Î¤«¡Ä¤É¤Ã¤Á¤Ë¤·¤Æ¤â¥É¥¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤Ê¤é¤Ç¤¤Ê¤¤ÂçÃÀ¤Ê¹Ô°Ù¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤Î¤â¡¢´¨¤¤Æü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤³¤È¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Ð¡¢£²ÇÜ²¹¤«¤¯¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û¼é¤ê¤¿¤¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬²¡¤µ¤ì¤ë¡ÖÇØÃæ¤ò´Ý¤á¤Æ½Ì¤³¤Þ¤ë¡×
¡Ö¸å¤í¤«¤éÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢´¨¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¥®¥å¥Ã¤È¿È¤ò¤¹¤¯¤á¤¿Î©¤Á»Ñ¤â¡¢ÃËÀ¤ÎÈß¸îÍß¤ò¤ª¤ª¤¤¤ËÁß¤Î©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾®ÊÁ¤Ê½÷À¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤«¤è¤ï¤¤°õ¾Ý¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¡¢¸ú²Ì¤ÏÀäÂç¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¥Ï¡¼¥Ï¡¼¤¹¤ë»Ñ¤ËË¨¤¨¤ë¡ÖÂ©¤ò¿á¤¤«¤±¤Æ¼ê¤ò²¹¤á¤ë¡×
¡Ö¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤ß¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Îä¤¨ÀÚ¤Ã¤¿¼ê¤òÉ¬»à¤Ç²¹¤á¤ë»Ñ¤â¡¢ÃËÀ¤ò¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¥É¥¥É¥¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¤¿¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤«¤é¸À¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Âç¤²¤µ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¾®Æ°Êª¤Î¤è¤¦¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ë´é¤ò¤¦¤º¤á¤ë¡×
¡Ö´¨¤µ¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë»ÒÇ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ä¥»¡¼¥¿¡¼¤Î¥Í¥Ã¥¯¤Ë´é¤ò¤¦¤º¤á¤ëÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Æ¡¢ÃËÀ¤¬¡Ö¥¥å¥ó¡Ä¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£É¡¤«¤é²¼¤ò±£¤·¤¿¤È¤¤ËÌÜÎÏ¤Ç¥È¥ê¥³¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÃúÇ«¤Ê¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ò¿´³Ý¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡¢¤â¤³¤â¤³¤ÎÉþ¤òÃå¤³¤Ê¤¹¡×
¡Ö¤â¤Õ¤â¤Õ¤Î¾®Æ°Êª¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËË¨¤¨¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Á´¿È¤ò¤â¤³¤â¤³¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃËÀ¤Î»ëÀþ¤¬ÆÏ¤¤ä¤¹¤¤¼ó¸µ¤Ë¡¢²¿¤«°ì¤Ä¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼«Á³¤Ê¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤Ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Åß¤ÏÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤¬¥·¥ã¥¤¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤ò¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´¨¤µ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë
