「だから彼氏ができないんだよ」と言う男性をスマートにあしらう一言９パターン
仲のよい男性でも「だから彼氏ができないんだよ」と言われるとカチンと来てしまうこともあります。かといってストレートに反論すると、女の価値を下げてしまう恐れがあります。ここは、相手の一歩上を見据えて応戦するのが賢い方法でしょう。『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に、失礼な男性のあしらい方をご紹介しましょう。
【１】「あなたには弱い部分を見せてないだけだから」とはっきり言う
「間髪入れずに、目を見て言い放ちます」（２０代女性）というように、さらりと対応する方法です。「あなたには、女っぽい部分を見せていないだけ」というメッセージにもなり、自分を落とすことなく、相手に「男性として見られていない」と自覚させることができるでしょう。
【２】「アナタが彼女にしてくれないからじゃない♪」と相手をドキドキさせる
「失礼なことを言う人ほど、色目言葉を使うとドッキリする」（２０代女性）というように、小悪魔的に迫られたら、そっけない男性も十中八九あなたを意識してしまうはずです。相手が「何言ってんだよー」と乗ってきたら、「なんちゃって♪」と言って逃げましょう。
【３】じっと顔を見て、ニヤニヤしながら「鼻くそついてるよ」と言う
「やっぱり少しやり返したい」（１０代女性）という方は、関係ないことを言って相手を焦らせましょう。ただし、相手がお子様の場合、「お前だってヒゲ生えてるぞ」などと言い返してくる可能性もあります。冗談が通じる関係なら、笑って流せる方法でしょう。
【４】「そんなこと知ってますー。余計なお世話ーっ！！」とかわいくおどける
「きつい言葉で言い返しても言い合いが続くだけなので、ちょっとふくれっ面して、相手の反応を確かめちゃう（笑）」（２０代女性）というように、いじられキャラや妹キャラの女性なら、すねたようなかわいらしい態度もアリかもしれません。男性を手の平で転がしてしまいましょう。
【５】「恋人は私が選ぶんだけど？」と笑顔で開き直る
「普段からアネゴキャラなので。冗談っぽく返します」（２０代女性）というように、自立した凛々しい女性ならサマになるセリフです。高圧的な態度で嫌な女にならないように、笑顔を添えるのがポイントです。
【６】「じゃあ、どうしたらいいか教えて？」と逆に頼ってみる
「男性は頼られると弱いから」（２０代女性）というように、好きな相手なら、上目遣いで甘えながら言うと効果的です。素直な対応にキュンとしてしまう男性もいるかもしれません。好きになられたら困る相手には、さっぱりとした態度で頼りましょう。
【７】「なんだ…イイ男だと思ってたのに、評価がグンと下がったよ…」と冷たく言い放つ
「相手の思いやりのなさを指摘できます」（２０代女性）というように、男性をハッとさせる方法です。自分が男として見られていて、しかもそれなりの評価だったのかもしれないと思い、けなしたことを後悔するでしょう。自分の評価を戻そうと食事をごちそうしてくるかもしれません。
【８】「これでも今月告白２回されたんだぞ（笑）」とモテることをアピールする
「最近口説かれていることを伝えます」（３０歳女性）というように、恋愛からは離れていないことをアピールするのも手です。「これでも元彼とは３年続いていたんだよ」と過去の男性経験を語るなど、「その気になれば彼氏ができる」という事実を出して黙らせましょう。
【９】あえて反撃はせず、「そうかもね…」と悲しげにほほえむ
「ちょっと間をおいてから力なく笑います」（４０代女性）というように、男性に「しまった！」と罪悪感を持たせる方法です。悲しむだけだとうっとうしく、笑い飛ばすと男前すぎる印象を与えますが、「悲しげに」「ほほえむ」と、男性は守ってあげたくなってしまうようです。
ほかにはどんな「『だから彼氏ができないんだよ』と言う男性をスマートにあしらう一言」が考えられるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしています。（高清愛子）
