男性からのしつこいデートのお誘いLINEの断り方８パターン
「気乗りしない」というオーラを発しているつもりなのに、なかなか引き下がってくれない男性からのお誘いLINE。どんなふうに断ればいいのか、頭を悩ませている女性は少なくないでしょう。そこで今回は、『オトメスゴレン』の女性読者の皆さんの意見を参考に、「男性からのしつこいデートのお誘いLINEの断り方８パターン」をご紹介します。
【１】未読スルーを繰り返すなど、LINE自体をひたすら無視する
「『もう限界！』と判断したら、思い切って未読スルーします」（20代女性）、「何を言っても伝わらない相手は、無視をするのが最終手段」（20代女性）など、LINEそのものをスルーするという意見です。職場や学校でのつながり上、ブロックするわけにはいかない相手の場合は、とにかく「リアクションしない」というのが一番の自衛手段になるでしょう。
【２】彼氏がいてもいなくても、「その日は彼氏との約束があるので」と答える
「もう半年も彼氏なんていないのに、『その日は彼氏と約束してるんで』と嘘をついて諦めてもらった」（20代女性）、「『男の人とLINEしてるのが彼氏にバレちゃって、マズいことになってるんですよー』とLINEそのものをやんわり拒否した」（10代女性）など、彼氏の存在を盾に誘いを断る方法です。すでに「彼氏がいない」とバレている場合は使えませんが、プライベートがそれほど知られていない関係なら、相手が納得しやすいかわし方かもしれません。
【３】「迷惑です」とはっきり伝える
「しつこい男には、『迷惑です』とはっきり伝えるのがいちばんです！」（20代女性）、「どう答えても自分に都合のいいように受け止める男に『もうほんとにムリだからー』と一言だけ返したらやっと黙った」（10代女性）など、不愉快に思っていることを率直にぶつける女性も少なからずいます。ただし、逆恨みされてもまずいので、相手のタイプを見極める必要はあるでしょう。
【４】「行けそうになったら連絡します」と伝え、相手からの連絡を控えさせる
「『時間ができたら連絡します』と伝えて永遠に連絡しない」（20代女性）、「『お断りしてばかりでは心苦しいので、次の連絡はわたしからします』と返信したら、ピタリと止まった」（30代女性）など、女性側が主導権を握ってしまうやり方です。極端に遠慮のない男性の場合は伝わりにくい可能性がありますが、相手の動きを封じる手段としては、試してみる価値がありそうです。
【５】「しばらく予定が埋まっている」と、先約があることを強調する
「『予定がある』と言えば、とりあえず相手は引き下がらざるを得ない」（20代女性）、「『その日は先約があって…』と伝えると、角が立ちにくい」（20代女性）など、「予定がある」という断り文句には、有無を言わせぬ説得力があるようです。「予定って何？」としつこくされるようなら、「ごめん、ちょっといろいろあって…」とワケアリ感をにおわせて、うまく煙に巻いてしまいましょう。
【６】誘われても、別の話題を持ち出して矛先をかわす
「返信しますが、誘いについては一切触れなければ、向こうからフェイドアウトしていくはず」（20代女性）、「当たり障りのないやりとりに終始して、『日程どうする？』みたいな質問には答えない」（20代女性）など、かろうじて返信はするものの、誘いの件には言及しないという方法もあります。性格的にはっきり断れない人は、この手を使うのが現実的かもしれません。
【７】「じゃあみんなも誘おうよ！」と、「ふたりきりはNG」のサインを出す
「下心満々っぽい呼び出しは、『じゃあみんなも誘おうよ！』と無邪気にかわす」（10代女性）、「『○○くんもそこ行きたいって言ってたよ！』と、大勢で出かける前提だと決め付ける」（20代女性）など、ほかの誰かにも声を掛けるように促し、ふたりきりになりたくないことをアピールするパターンです。「取引先の男性からの誘いは、断りづらいので、事情を話して上司や同僚に同行してもらう」（20代女性）というように、周囲の協力を仰いでもいいでしょう。
【８】とにかく「忙しい」と答え続ける
「『いろいろ忙しくて』とやんわり断る」（20代女性）、「具体的な理由を言わずに、『なんかバタバタしてて、ごめん』と謝る」（20代女性）など、とにかく「忙しい」と答える女性は多いようです。「『いつになったらヒマになるの？』と食い下がられるようなら、『今後もたぶん忙しいから、ずーっと無理だよ！』と釘を刺す」（10代女性）というように、未来の誘いまで牽制するしかないでしょう。
参考になりそうなものはありましたか？相手の男性のタイプによって、ほかにも効果的な方法があると思います。皆さんのご意見をお待ちしています。（松田久美子）
