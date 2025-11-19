運転が上手い男性はモテる？女の子がキュンとする運転中の仕草９つ
ドライブデートは、気になる女の子との距離をグッと縮めるチャンス。運転中の姿を見て、女の子が好感を抱くというケースも少なくありません。しかも、運転中の意外な瞬間に女の子がキュンとしていることもあるようです。ということで今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんの声をもとに、女の子は運転中のどんなしぐさにキュンとしているのかをご紹介します！
【１】信号のない横断歩道で、歩行者を優先させるためにクルマを停めたとき
歩行者を配慮した運転も女の子に好印象を抱かせるようです。「いつも周りの人を気遣って運転しているんだろうなぁって思うから。」（２０代女性）、「大人の余裕みたいなものを感じます！」（１０代女性）のように、気持ちのゆとりや周りの人への優しさをアピールすることができそうです。ただし、周りの人への配慮は、デートのときだけできるものではありません。普段から思いやりを欠かさないようにすれば、デート中も女の子に好感を抱かせるような運転ができるでしょう。
【２】カーナビやカーステなどをスムーズに使いこなしているとき
カーナビやカーステなどの車載機器を使いこなす姿にキュンとする女の子もいるようです。「なんというか、こなれた感じがしてドキドキする。」（２０代女性）、「ナビでササッと目的地を設定して、『さ、行こうか！』って言われたとき、スマートだなって思った。」（１０代女性）のように、運転に慣れた感じがしていいようです。ただし、車載機器の操作がうまくても、安全な運転ができなくては女の子を不安にさせてしまうでしょう。まずは、運転技術に磨きをかけた方がよさそうです。
【３】急ブレーキをしたとき、サッと助手席の女の子をかばうように手を差し出したとき
急ブレーキで、助手席の女の子が前のめりにならないように手を差し出された瞬間、キュンとする女の子も多いようです。「守られてる！って感じてうれしい。」（１０代女性）、「とっさのときも、私のことを先に気にしてくれたんだって思う。」（２０代女性）のように、女の子を大切にしたいという想いが伝わるようです。とはいえ、急ブレーキは危険なので、まずは急ブレーキをしなくてもいいような運転を心がけましょう。
【４】カーブが連続している道でスムーズなハンドルさばきをしたとき
カーブするときのハンドルさばきにキュンとする女の子もいます。「片手で操っているところがカッコいいなと思った。」（１０代女性）、「ハンドルをグイッと回す腕がカッコいい。」（２０代女性）のように、操作する腕の動きにドキドキするようです。ただし、ハンドル操作に自信があるからといって、カーブの手前での減速を怠ると女の子に怖い思いをさせてしまう可能性があります。カーブ手前でしっかり減速し、安全に曲がるように意識しましょう。
【５】マニュアル車の運転中、スムーズなギアチェンジをしたとき
ギアチェンジのしぐさにキュンとする女の子もいます。「動かしているときの腕がなんだか男らしい感じがする。」（２０代女性）、「自分がオートマ限定なので、すごいなーって思う。」（２０代女性）のように、そのしぐさで男らしさをアピールできるようです。ただし、マニュアル車を好む人の中には、運転技術の高さに自信を持ち過ぎる人もいるかもしれません。助手席の女の子を気遣い、安全運転を心がけるようにしましょう。
【６】女の子を気遣って、急ブレーキや急発進をせず安全運転をしているとき
急ブレーキや急発進をせず、安全運転をしていると気づき、キュンとする女の子もいます。「安心して乗れるので嬉しい。信頼できる大人って感じがした。」（２０代女性）、「単純に愛情を感じます！」（２０代女性）のように、安全運転によって女の子からの信頼を勝ち取ったり、女の子への想いを伝えたりすることができるようです。安全運転をしているときは、周囲のクルマの運転マナーが気になってしまうもの。マナーの悪いクルマに舌打ちをしたりしないように注意しましょう。
【７】運転中に真剣な表情で真っすぐ前を見据えているとき
運転中の真剣なまなざしにキュンとする女の子もいます。「真剣な表情に、思わず見とれてしまった。」（２０代女性）「普段はハイテンションでふざけてばっかりだから、そのギャップに思わずキュンとした。」（２０代女性）のように、男性の真剣な横顔にドキドキするようです。ただし、運転中とそれ以外で見せる表情のギャップに惹かれる女の子が多いので、マジメが売りの男性の場合はあまり効果がないかもしれません。
【８】バック駐車を切り換えしなしでバシッと決めたとき
バックでの駐車を一発で決める瞬間にキュンとする女の子もいるようです。「私があんまり上手くないので、スマートに停められる人は尊敬します！」（１０代女性）、「さっと停めて、サイドブレーキをグッと引く、一連のしぐさが男っぽくてカッコいい。」（１０代女性）のように、運転技術の高さと男っぽさが理由のようです。ただし、１回で決めようと無理をした結果、クルマをこすったり、降りるスペースが足らなくなったりなどしないように注意しましょう。
【９】助手席の後ろに腕をまわしながらクルマをバックさせているとき
助手席に腕をまわしながらのバックは、運転中のカッコいいしぐさの定番です。「抱き寄せられた錯覚を感じて、グッと距離が縮まる感じがするから。」（２０代女性）、「こちらに向いて体を開くから大きく見えて、体のたくましさを感じてとろけそうになる。」（３０代女性）のように、男性に力強く抱き寄せられるような感覚におちいるという意見が多数集まりました。ただし、肝心のバックに手間取ってしまうと、雰囲気が台無しになる恐れがあるので、デートの時にしっかり決められるように練習しておいた方がいいでしょう。
今回ご紹介した中に、みなさんも実践できそうな項目はありましたか？ また他には運転中のどんなしぐさに女の子はキュンとするのでしょうか。みなさんからのご意見をお待ちしております。（外山武史）
【１】信号のない横断歩道で、歩行者を優先させるためにクルマを停めたとき
歩行者を配慮した運転も女の子に好印象を抱かせるようです。「いつも周りの人を気遣って運転しているんだろうなぁって思うから。」（２０代女性）、「大人の余裕みたいなものを感じます！」（１０代女性）のように、気持ちのゆとりや周りの人への優しさをアピールすることができそうです。ただし、周りの人への配慮は、デートのときだけできるものではありません。普段から思いやりを欠かさないようにすれば、デート中も女の子に好感を抱かせるような運転ができるでしょう。
カーナビやカーステなどの車載機器を使いこなす姿にキュンとする女の子もいるようです。「なんというか、こなれた感じがしてドキドキする。」（２０代女性）、「ナビでササッと目的地を設定して、『さ、行こうか！』って言われたとき、スマートだなって思った。」（１０代女性）のように、運転に慣れた感じがしていいようです。ただし、車載機器の操作がうまくても、安全な運転ができなくては女の子を不安にさせてしまうでしょう。まずは、運転技術に磨きをかけた方がよさそうです。
【３】急ブレーキをしたとき、サッと助手席の女の子をかばうように手を差し出したとき
急ブレーキで、助手席の女の子が前のめりにならないように手を差し出された瞬間、キュンとする女の子も多いようです。「守られてる！って感じてうれしい。」（１０代女性）、「とっさのときも、私のことを先に気にしてくれたんだって思う。」（２０代女性）のように、女の子を大切にしたいという想いが伝わるようです。とはいえ、急ブレーキは危険なので、まずは急ブレーキをしなくてもいいような運転を心がけましょう。
【４】カーブが連続している道でスムーズなハンドルさばきをしたとき
カーブするときのハンドルさばきにキュンとする女の子もいます。「片手で操っているところがカッコいいなと思った。」（１０代女性）、「ハンドルをグイッと回す腕がカッコいい。」（２０代女性）のように、操作する腕の動きにドキドキするようです。ただし、ハンドル操作に自信があるからといって、カーブの手前での減速を怠ると女の子に怖い思いをさせてしまう可能性があります。カーブ手前でしっかり減速し、安全に曲がるように意識しましょう。
【５】マニュアル車の運転中、スムーズなギアチェンジをしたとき
ギアチェンジのしぐさにキュンとする女の子もいます。「動かしているときの腕がなんだか男らしい感じがする。」（２０代女性）、「自分がオートマ限定なので、すごいなーって思う。」（２０代女性）のように、そのしぐさで男らしさをアピールできるようです。ただし、マニュアル車を好む人の中には、運転技術の高さに自信を持ち過ぎる人もいるかもしれません。助手席の女の子を気遣い、安全運転を心がけるようにしましょう。
【６】女の子を気遣って、急ブレーキや急発進をせず安全運転をしているとき
急ブレーキや急発進をせず、安全運転をしていると気づき、キュンとする女の子もいます。「安心して乗れるので嬉しい。信頼できる大人って感じがした。」（２０代女性）、「単純に愛情を感じます！」（２０代女性）のように、安全運転によって女の子からの信頼を勝ち取ったり、女の子への想いを伝えたりすることができるようです。安全運転をしているときは、周囲のクルマの運転マナーが気になってしまうもの。マナーの悪いクルマに舌打ちをしたりしないように注意しましょう。
【７】運転中に真剣な表情で真っすぐ前を見据えているとき
運転中の真剣なまなざしにキュンとする女の子もいます。「真剣な表情に、思わず見とれてしまった。」（２０代女性）「普段はハイテンションでふざけてばっかりだから、そのギャップに思わずキュンとした。」（２０代女性）のように、男性の真剣な横顔にドキドキするようです。ただし、運転中とそれ以外で見せる表情のギャップに惹かれる女の子が多いので、マジメが売りの男性の場合はあまり効果がないかもしれません。
【８】バック駐車を切り換えしなしでバシッと決めたとき
バックでの駐車を一発で決める瞬間にキュンとする女の子もいるようです。「私があんまり上手くないので、スマートに停められる人は尊敬します！」（１０代女性）、「さっと停めて、サイドブレーキをグッと引く、一連のしぐさが男っぽくてカッコいい。」（１０代女性）のように、運転技術の高さと男っぽさが理由のようです。ただし、１回で決めようと無理をした結果、クルマをこすったり、降りるスペースが足らなくなったりなどしないように注意しましょう。
【９】助手席の後ろに腕をまわしながらクルマをバックさせているとき
助手席に腕をまわしながらのバックは、運転中のカッコいいしぐさの定番です。「抱き寄せられた錯覚を感じて、グッと距離が縮まる感じがするから。」（２０代女性）、「こちらに向いて体を開くから大きく見えて、体のたくましさを感じてとろけそうになる。」（３０代女性）のように、男性に力強く抱き寄せられるような感覚におちいるという意見が多数集まりました。ただし、肝心のバックに手間取ってしまうと、雰囲気が台無しになる恐れがあるので、デートの時にしっかり決められるように練習しておいた方がいいでしょう。
今回ご紹介した中に、みなさんも実践できそうな項目はありましたか？ また他には運転中のどんなしぐさに女の子はキュンとするのでしょうか。みなさんからのご意見をお待ちしております。（外山武史）