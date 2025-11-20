男性がドン引きしてしまう「女性からの猛烈アピール」９パターン
意中の男性を落とすためには、ときに女性からアピールする必要もあります。しかし、あまり押しすぎると逆効果になることも少なくありません。そこで、今回は『スゴレン』男性読者に聞いた「男性がドン引きしてしまう『女性からの猛烈アピール』」を紹介します。
【１】男性の仕事場の近くまで来て、帰りを待ち伏せする
「さすがにちょっと怖いかな…」（３０代男性）と、ずっと待っている女性に、ストーカー的な怖さを感じる男性は多いようです。メールなどで「今日ご飯でも行かない？」と聞き、男性からＯＫが出てから行けば、印象も悪くないかもしれません。
【２】「私、２番目の女でもいいよ」と、涙を見せて懇願する
「振ったら呪われそうで怖いし、付き合っても束縛がすごそう」（２０代男性）と、女性の深すぎる思いを男性は受け止めきれず、恐れおののいてしまうようです。好意を伝えても脈がなさそうなときは、押さずにあえて引くのもひとつのアピール法と言えるでしょう。
【３】付き合ってもいないのに、「私にはあなたしかいないの！」と断言する
「彼女じゃないのに、そんな重いこと言われても困る」（２０代男性）と、意識していなかった女性から「あなたしかいない」と言われると、男性は困惑してしまうようです。ここまで言うのであれば、「好きです」とまっすぐ告白したほうがいいでしょう。
【４】露出度が激しい服で、胸の谷間や脚を意図的に見せつける
「見せればいいわけじゃない。遊んでるんだろうなぁって思っちゃう」（２０代男性）と、露出度の高い服を着ているだけで、男性は「軽い子なのかな」と感じるようです。清潔感のあるワンピースなどを着たほうが、男性からの好感度は高くなりそうです。
【５】男性の腕に胸を押しつけるなど、大胆すぎるスキンシップをする
「好きじゃない子からされると、身の危険を感じる」（１０代男性）と、女性発信の激しめのスキンシップに、恐怖感を覚える男性もいるようです。軽く手が触れるくらいのさりげないスキンシップのほうが、男性はドキドキするでしょう。
【６】飲み会などで「送ってくれない？」としつこくねだる
「『展開早くね？』って思うし、積極的すぎて引く」（３０代男性）と、一緒に帰ることをしつこくねだると、男性は女性の強引さに驚いて引いてしまうようです。「帰り道、１人だと怖いな」のように言えば、男性から「送ろうか？」と申し出てくれるかもしれません。
【７】発言・行動のすべてを不自然なほど褒めちぎる
「何でも褒められると、こっちもリアクションしづらい」（１０代男性）と、賞賛の言葉も過剰になると、男性の負担になってしまうようです。常に褒めるのではなく、男性が得意なことの話をしているときに「すごいね」と褒めれば、男性のテンションがぐっと上がるでしょう。
【８】ほかの男性に対するときに比べて、あからさまにブリっ子な態度で接する
「なんかキモい。バレバレだから笑えてくるし」（１０代男性）と、あからさまな猫なで声や上目遣いに、かわいさよりも哀れみを感じる男性もいます。女の子らしさを極端に演出せず、ありのままの自分で勝負したほうがいいかもしれません。
【９】メールや電話で、一日に何度も連絡をする
「恋愛は駆け引きが大事。あんまりしつこいとウザい」（２０代男性）と、頻繁に女性から送られてくるメールに、うんざりしてしまう男性は多いようです。一方的に送るのではなく、男性からの返信が来たら送るようにして、コミュニケーションがとれるといいでしょう。
「男性がドン引きしてしまう『女性からの猛烈アピール』」には、ほかにどんなものがあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（有竹亮介／ｖｅｒｂ）
