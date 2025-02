ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、つみき遊びもできる木のおひなさま「Disney/KIDEA&BLOCK ひなまつり」と「おひなさまディスプレイケース」の紹介をします☆

ベルメゾン「Disney/KIDEA&BLOCK ひなまつり」

©Disney

価格:16,500円 (税込)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

サイズ:パッケージ:幅約32×奥行約25×高さ約5cm、台座:幅約23×奥行約15.8×高さ約13.5cm

素材:木

対象年齢:1.5歳から

節句飾りとしてはもちろん、つみき遊びやごっこ遊びもできるDisney|KIDEAの雛人形です。

最上段では、「ミニーマウス」と「ミニーマウス」がそれぞれ“お内裏様”と“お雛様”に。

両端には「ミッキーマウス」の耳の付いた“ぼんぼり”が並んでいます。

2段目には、“三人官女”となった「ドナルドダック」の恋人「デイジーダック」の姪である3つ子「 エイプリル」、「メイ」、「ジューン」。

両端に置かれている菱餅に挟まれながらちょこんと座っています。

最下段には、「グーフィー」、「プルート」、「ドナルドダック」、「チップ」と「デール」が“五人囃子”に扮して、太鼓や笛を演奏している、楽しい雛飾りです。

©Disney

「Disney/KIDEAお雛様限定セット」は、木の風合いがかわいらしくおしゃれなひな人形。

優しい雰囲気で作られたひな人形はリビングや玄関など、いろんな場所にマッチします。

©Disney

「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「エイプリル」、「メイ」、「ジューン」、「グーフィー」、「プルート」、「ドナルドダック」、「チップ」、「デール」、台座、ぼんぼり(2個)、菱餅(2個)、BLOCK(2個)がセットになっています。

©Disney

うしろ姿もそれぞれディティールが細かく再現されていて、とてもキュート!

ほんわかとした和装姿にほっこり癒やされます。

©Disney

ひな壇もつみきで表現できます。

一段目には、「ミッキー」と「ミニー」の内裏雛、2段目には、「デイジーダック」の姪っこの「エイプリル」、「メイ」、「ジューン」の三人官女、そして、3段目には「グーフィー」、「プルート」、「ドナルドダック」、「チップ」、「デール」の五人囃子を並べて、ひな飾りの完成!

©Disney

成長にあわせた遊び方の変化を促すことも特徴です。

工夫することに取り組む「つみき遊び」、成長するにつれて想像力を膨らませる「ごっこ遊び」、そして大人になるとインテリアや雑貨として、家族の思い出とともにライフスタイルを彩る大切なアイテムに変わっていきます。

©Disney

ひな壇を使わず、重ねてディスプレイしてもおしゃれです☆

おひなさまディズプレイケース

© Disney

価格:14,900円(税込)

サイズ:幅31、奥行24.5、高さ31.5cm

「Disney|KIDEA&BLOCK ひなまつり」にぴったりサイズのケース。

アクリル面に桜模様をあしらい、ホコリから守るだけでなく、より可愛く・華やかに飾ることができます!

天然木パイン材を使用しているので、温かみのある雰囲気に。

© Disney

さらに、上からかぶせるタイプで出し入れもラクチンに。

簡単に装着ができます。

女の子のあこがれのお雛様の、かわいらしいDisney/KIDEA!

「Disney/KIDEA&BLOCK ひなまつり」と「おひなさまディスプレイケース」の紹介でした。

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です☆

