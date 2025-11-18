意外に男性ウケがいい「ぽっちゃり」部位９パターン
ダイエットは女性の永遠のテーマ。痩せること＝美しいと考える女性も多いので、他人から「ぽっちゃりしてるね」なんて言われるとショックを受けるひともいるはず。でも、女性らしい丸みはチャームポイントにもなりえるって、ご存知でしたか？ 今回は男性へのアンケートから、「意外に男性ウケがいい『ぽっちゃり』部位」を探ります。
【１】上着を脱いだときに露出するプニプニと柔らかい二の腕
上着を脱いだときに露出するプニプニと柔らかい二の腕は、意外と男性ウケが良いようです。「白くて柔らかそうな二の腕は、つい触りたくなっちゃう。太めだからって隠さずに見せてほしい！」（２０代男性）というご意見も。二の腕のあの柔らかさは男性にはないものなので、かわいらしく感じられるようです。思い切って二の腕を露出してみると、意外と良い反応が返ってくるかもしれません。
【２】寒いときに赤くなるふっくらしたほっぺ
寒い冬の日に赤くなるふっくらしたほっぺは、チャームポイントにもなりうえるようです。「ほっぺに肉がついていると、思わずツンッてつっつきたくなる」（２０代男性）「ほっぺが赤くなると子どもっぽくてかわいい」（１０代男性）などの声が集まりました。ふっくらした赤いほっぺからは、小さな女の子が持つ種類の無邪気なかわいらしさを感じる人が多いようです。ニコニコしていると、ほっぺの魅力がより引き立つかもしれません。
【３】パンツスーツなどで形が強調されるプリンとしたお尻
女性はモデルのような小さなお尻に憧れるものですが、多少大きめのお尻が男性にとっては魅力的、ということもあるようです。「ピッタリした服を着たとき、お尻が大きいと『ダイナマイトボディー』って感じ。セクシーでドキッとする」（２０代男性）というご意見も。お尻が大きい人は、お尻の大きさや形が強調される服を着ると、セクシーさが引き立つようです。お尻の目立たないゆったりしたラインの服よりも、「攻め」の方向で服選びをするといいかもしれません。
【４】ビキニのときだけお目見えする軽く脂肪の乗ったおなか
ビキニを着たときに軽く脂肪の乗ったおなかが見えると、キュンとする男性もいるようです。「くびれたウエストもいいけど、ちょっと油断した感じのおなかの方が僕好み」（２０代男性）などの声が集まりました。完璧ではないボディーラインの「スキ」の部分に、ちょっとマニアックな魅力を感じるのかもしれません。おなかが気になると、ワンピースタイプの水着を選んだりして隠そうとしますが、あえてビキニを選んでみると男性ウケする可能性もありそうです。
【５】スカートから見え隠れするムチムチした太もも
スカートから見え隠れする太もものムチムチ感は、ときとして男性をドキドキさせるようです。「スカートが揺れるたびに太ももがチラチラ見えると、エロかわいい（笑）。太めくらいがちょうどいいと思う」（１０代男性）という意外な本音も。脚へのコンプレックスがあると、パンツや長いスカートで隠しがちですが、脚は見せた方がキレイになるとも言われます。思い切ってミニスカートに挑戦してみると、自分の新しい魅力が発見できるかもしれません。
【６】机の上にふと置かれた柔らかそうな指
机の上にさりげなく置かれた女性の手がムッチリしていると、かわいく感じる男性もいるようです。「指がムチムチしている女の子は、なんだか優しそうなイメージ。手を握りたくなります」（１０代男性）というご意見も。どうやら男性は、女性の肉付きのいい指に、母のような温かみを感じるようです。指先で母性をアピールするなら、マニキュアなどの色味も控えめにしたほうがいいでしょう。
【７】話すたび感情豊かに動く厚ぼったい唇
話すたびに感情豊かに動く厚ぼったい唇は、意外と男性ウケがいいようです。なかには、「プルンとした厚い唇の女の子が好き。キスしてみたくなる」（１０代男性）という大胆な声も。厚い唇からは柔らかい肉感が連想されるため、思わず触れたくなる男性がいるのだと考えられます。セクシーさを強調したい場合は、グロスなどでツヤツヤに仕上げるといいでしょう。
【８】後姿がかわいい丸みのある背中
丸みのある女性の背中は、後姿がチャームポイントになるようです。「背中がムクムクと丸い女子の後姿に弱いです。小さく見えるから、守ってあげたくなる」（２０代男性）という声も。どうやら、丸みのある女性の後姿には、男性の「男らしさ」を刺激するような魅力が隠されているようです。
【９】パンプスから伸びるちょっと太めのふくらはぎ
パンプスから伸びるちょっと太めのふくらはぎに、魅力を感じる男性もいるようです。「ちょっと太めのふくらはぎに女性らしさを感じます。歩くたびにプルンと震えるくらいがベスト」（３０代男性）という興味深いご意見も。女性はスラッと伸びた細い脚に憧れるものですが、女性的な魅力を求める男性にとっては、少々物足りないのかもしれません。曲線的なボディラインは、女性ならではのもの。高めのヒールや黒いタイツなど、足元を女性らしいアイテムで固めると、さらに女らしさがアップするかもしれません。
男性は、女性以上に「ぽっちゃり部位」を評価していることがわかりました。女性がコンプレックスを感じている部分が、男性にとってはチャームポイントに映ることもあるなんて、驚きですね。「こんな『ぽっちゃり部位』もかわいい！」というご意見があれば、ぜひ教えてください。みなさんからのご意見をお待ちしています。（大高志帆）
