女性がドン引きするオトコ部屋９パターン
女性をはじめて自分の部屋に招くときは、どんな男性もドキドキするもの。「また遊びに来たいな」と思ってもらえるよう、掃除したり、ちょっとした模様替えをしたり…と、試行錯誤する人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、女性へのアンケートから「女性がドン引きするオトコ部屋」を検証。間違った部屋作りをしないよう、じっくりご紹介します。
【１】アイドルのポスターがベタベタ貼られている。
アイドルのポスターがベタベタ貼られた部屋は、大抵の女子からのウケが悪いようです。「特に水着姿のポスターがイヤ。自分のこともいやらしい目で見られているんじゃないかと思っちゃう」（２０代女性）などの声も。どうやら女性は露出度の高いアイドルのポスターにいやらしさを感じ、拒否反応を示すようです。女性アニメキャラのポスターにも同じような印象を抱く女性が多いようなので、女性を部屋に招く前に怪しいポスターはすべてはがしておいたほうがいいでしょう。
【２】室内に下着などが干してある。
室内に下着などが干してある部屋では、居心地の悪い思いをする女性が多いようです。「下着が干してあると、目のやり場に困る。女性を部屋に呼ぶなら、マナーとして片づけてほしい」（２０代女性）という、もっともなご意見も。洗濯物は、生活感の塊のような存在。若い男性の部屋があまりに生活感たっぷりなのも考えものです。格好をつける必要はありませんが、せめて女性にとって居心地がいいよう、下着などの洗濯物は片づけたほうがいいでしょう。
【３】自分の写真を飾っている。
部屋に自分の写真を飾っていると、女性にドン引きされる可能性があります。「自分一人で写っている写真はヤバい。絶対にナルシストでしょ？」（１０代女性）というご意見からもわかるように、ナルシストだと判断されてしまうようです。ナルシストの男性を生理的に受け付けない女性は多いので、女性を部屋に招くときだけは、自分の写真を片づけてみてはどうでしょうか。また、鏡があまりに多い部屋も誤解を招きやすいので、片づけたほうがいいでしょう。
【４】髪の毛の一本も落ちていないほどキレイで、まったく生活感がない。
髪の毛の一本も落ちていないほどキレイで、まったく生活感がない部屋は、女性に居心地の悪い思いをさせるかもしれません。「男の人の部屋が自分の部屋よりキレイだと、神経質な人なのかなと思ってしまう。汚したら怒られそうで緊張するから、あまり長居したくない」（２０代女性）というご意見も。難しいところではありますが、不潔でない程度に散らかった部屋のほうが、女性が気兼ねせずに過ごせるようです。多少神経質なところがある人は「張り切って掃除しすぎちゃった」など、一言フォローを入れるといいかもしれません。
【５】枕やシーツがキャラクター柄でダサい。
枕やシーツがキャラクター柄だったりすると、センスのなさにドン引きする女性もいるようです。「モデルルームみたいにお洒落な部屋を期待するわけじゃないけど、ベッドまわりが子どもっぽいのはちょっと…弟の部屋みたい」（２０代女性）という声も。ベッドまわりは面積が広いぶん、目が行く場所。友達以上彼女未満の女性であれば、自然と気になる場所でもあるので、そこだけでも大人っぽく、清潔感のあるスタイルでまとめる努力をしてはどうでしょうか。
【６】明らかに女物の化粧品やぬいぐるみがある。
明らかに女物の化粧品やぬいぐるみがある部屋は、女性ウケ以前の問題と言えるかもしれません。「女物のアイテムは、女子なら絶対にわかります。『部屋に泊まるほど親しい女子がほかにいるのかな』と思うから、恋愛感情はなくなる」（２０代女性）という見逃せないコメントもあるほど。そのため、もし部屋に招くのが意中の女性であれば、一番隠したほうがいいアイテムと言ってもいいでしょう。別れた彼女の持ち物だとしても「心の切り替えができていない」と判断されかねないので、しっかり処分しましょう。
【７】フィギュアなどオタクっぽいモノが並んでいる。
フィギュアなどオタクっぽいモノが並んでいる部屋は、あまり女性に歓迎されないようです。「フィギュアやマンガ、ゲーム類が多い部屋は、オタクっぽくて生理的にイヤ。いい大人なんだから…」（２０代女性）という声も。アニメなどに詳しくない女性にとっては、どこからがオタクで、どこからが趣味の範囲なのか、境界線が微妙な様子。そのため、少しでもオタク要素が感じられるアイテムに拒否反応を示すのだと考えられます。キレイにレイアウトされていればいいというわけではないので注意しましょう。
【８】ひ弱そうなのに筋トレアイテムがたくさんある。
ひ弱そうな男性の部屋に筋トレアイテムがたくさんあると、ドン引きする女性もいるようです。「全然成果出てないじゃん！と思って引くかも（苦笑）」（１０代女性）など厳しいコメントも…。たくましい体になりたいというのは、男性なら当然の思い。でも、努力が痛々しく見える可能性もあるので、筋トレアイテムは隠しておいたほうがよさそうです。
【９】部屋全体が汗や食べかすのニオイで臭い。
部屋全体が汗や食べかすのニオイで臭いと、げんなりする女性も多いようです。「部屋が汚くなくても、汗や食べかすのニオイがすると不潔な感じがしてしまう」（２０代女性）などのご意見が集まりました。女性は香水などのお洒落を楽しむぶん、ニオイに敏感な人が多いもの。お酒やタバコのニオイも本人は気づきにくいポイントなので、心当たりのある人は消臭剤などでニオイ対策をしたほうがいいでしょう。
せっかく女性が部屋に遊びに来ても「もう二度と来たくない」と思われてはあまりに残念。ほかにも「こんなオトコ部屋にドン引きした」というご意見があれば、ぜひ教えてください。みなさんからのご意見をお待ちしています。（大高志帆）
