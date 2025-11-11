女性が胸キュンするデート中の笑顔９パターン
昔から「笑う門には福来る」と言われているように、笑顔が魅力的な人は好かれやすい傾向があるようです。表情は誰でもお金をかけずに磨けるのですから、ぜひとも女性好みの笑顔をマスターしておきたいところ。そこで今回は、「オトメスゴレン」の女性読者にアンケートを実施。「女性が胸キュンする男性の笑顔」について、調査した結果をご紹介いたします。
【１】「ありがとう」と言うときの笑顔
男性が「ありがとう」と言うときの笑顔が好きな女性も多いようです。「コンビニの店員さんの『ありがとうございました』と言うときの笑顔を見ると、また行こうと思う」（２０代女性）という意見もあるくらいなので、たとえ社交辞令的な局面でも女性にお礼を言うときは笑顔を作った方が良いでしょう。
【２】動物や子供を見つめているときの素の笑顔
動物や子供と接しているときの笑顔で、男性の素顔を垣間見れると感じる女性もいるようです。「普段はクールな人が動物とじゃれているときに、顔がクシャッとゆるむとキュンとする」（１０代女性）というように、「本当はやさしい・純粋な人」という印象を持つ女性は多いようです。子供や動物が苦手でも、決して冷たくせずに笑顔を向けられるようになりたいところです。
【３】女性がドジをしたときの優しい微笑み
ドジをしたときに「優しい微笑み」を向けてくれる男性に、女性は包容力を感じるようです。「笑いながら『大丈夫！？』と微笑みかけてくれると、普通の男でも神に見えることがある」（２０代女性）というように、ドジをしたときに笑いかけてあげることで、女性は救われた気分になるようです。しかし、大笑いすると「バカにされた」と思われることがあるので、あくまでも優しい笑顔を心がけましょう。
【４】イタズラに成功したときの無邪気な笑顔
「無邪気な笑顔」ができる男性は、「少年の心を忘れない人」として女性には魅力的に映るようです。「イタズラに成功したときのニヤッとした笑顔を見ると癒やされる」（１０代女性）など、笑顔の理由がピュアであれば女性は好意的に受け止めてくれるでしょう。いくら無邪気な笑顔を向けても、セクハラは許してもらえないので調子に乗らないように注意したいところです。
【５】勝負に勝ったときの歓喜の笑顔
スポーツやゲームなどの勝負に勝ったときの「歓喜の笑顔」に胸キュンする女性もいるようです。「普段の表情と試合中の真剣な表情とのギャップにやられる」（１０代女性）というように、表情のギャップで女性はドキッとすることも多いようです。普段はかたい表情で仕事をしている人こそ、大きな仕事で成功したときにハイテンションで喜べば「意外と熱い人」という好印象を与えられるはずです。
【６】おいしいものを食べているときの幸せそうな笑顔
「笑顔でご飯を食べてくれると、一緒に食べてて美味しくなる」（２０代女性）というように、ご飯を食べているときの「幸せそうな笑顔」には、相手も幸せな気分にさせる効果があるようです。彼女に料理の腕を磨いてもらいたいなら、自分の笑顔を磨いておきましょう。
【７】デートの待ち合わせ場所で会った瞬間の嬉しそうな笑顔
デートで「嬉しそうな笑顔」をされると、相手のことを惚れ直すという女性もいるようです。「待ち合わせ場所で会った瞬間に笑ってくれると安心する」（１０代女性）というように、出会いがしらに笑顔を見せればデートの緊張感をほぐせるはずです。女性が遅刻してきたときこそ、満面の笑顔で迎えてホッとさせてあげたいところです。
【８】小さな失敗をしてしまったときの照れ笑い
仕事やバイトなどで失敗をしたときの「照れ隠しの笑顔」にも、女性をドキッとさせる要素が含まれているようです。「『やっちゃった』という表情がカワイイ」（２０代女性）など、ミスをごまかさずに明るく受け止める素直さに好感を抱いてもらえる可能性があります。ただし、いつまでもヘラヘラ笑っていると無責任な印象を持たれるので、あくまでも失敗の対応はマジメに行った方が良いでしょう。
【９】何気なく目が合った瞬間の爽やかな笑顔
少女マンガの世界で王道的に描かれているように、女性は男性に「爽やかな笑顔」を向けられると胸キュンしてしまうようです。「授業中とか、ふと目が合ったときに優しく微笑まれると相手を恋愛対象として意識してしまう」（１０代女性）というように、０．５秒のチャンスをものにすれば一撃で女性の心を揺さぶることができるかもしれません。好きな女性の近くでは、いつでも笑顔でいられるようにしておきたいところです。
すぐに実践できそうな項目はありましたか？ 魅力的な笑顔は、女性を幸せな気分にさせることができるはずです。他には、どんな笑顔に女性は胸キュンするのでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（浅原 聡）
