女性が「この人との結婚はないな」と感じる男性の特徴９パターン
結婚相手として男性をチェックするときの女性は、単に「かっこいい」や「おもしろい」といったポイントだけでなく様々な観点を持っています。特に結婚に関しては先を見据えた厳しい視線を向けているようです。では、女性は「結婚」を想定したとき、男性のどのような部分をチェックしているのでしょうか。今回は女性の声を基に、女性が「この人との結婚はないな」と感じる男性の特徴をご紹介します。
【１】結婚観についてのマジメな話をふざけて受け流す。
話し合うべき大事な問題から逃げてしまうパターンです。「大事なことを話し合えないと、結婚しても続かないと思う。」（３０代女性）、「これから先も大事なことから逃げ出すと思う。」（２０代女性）など、向き合って話し合えない男性に不安を感じる女性は多いようです。同じ意見ではないにしろ、きちんと自分の考えを伝えて議論することが大切でしょう。
【２】くちゃくちゃ音をたてたりと、食べ方が汚い。
食事におけるマナーが悪いパターンです。「マナーが悪い人は無理。」（２０代女性）、「毎食見ると思うと我慢できない。」（３０代女性）、「子供の教育に良くないから。」（２０代女性）など、生理的に嫌悪感を抱く女性は少なくないようです。食事のマナーはささいなことかもしれませんが、毎日となるとストレスにつながる恐れがあります。一人暮らしなどで自由に振る舞っている人ほど注意が必要かもしれません。
【３】趣味にお金をかけて貯金しないなど、金銭感覚が甘い。
お金に関して先のことなどを考慮しないパターンです。「収入の問題じゃない。お金に関する考え方が合わないと将来が不安になる。」（２０代女性）など、生活の基本となる金銭の問題に無頓着な人は、パートナーとしての資格を疑われてしまうようです。まずはやりくりしながら貯金を始めることが、結婚を意識させる男の第一歩なのかもしれません。
【４】すぐため息をついたりと、日頃からグチをこぼしがち。
自分の悩みで頭がいっぱいになるパターンです。「一緒にいて楽しめないし、ネガティブさをまき散らすのは周囲に気を使えない人だと思う。」（２０代女性）など、重苦しい家庭環境を想像してしまう女性は多いようです。あまりグチっぽいと親身になって聞いてくれる女性もやがて離れてしまうはず。弱音はほどほどにしたいものです。
【５】「女性は家を守るもの」といった一方的な価値観を押しつけて曲げない。
女性の立場を尊重できないパターンです。「『家事は女のすることでしょ？』と言われ、共働きの時代に女性の負担を考えられない人なんだとがっかりした。」（２０代女性）など、自分の価値観を曲げない男性は女性からの評価が低いようです。結婚相手には専業主婦になってもらいたいという願望を持っていたとしても、女性の意見に耳を傾けて話し合うような態度が必要でしょう。
【６】プレゼントにケチをつけるなど、こだわりが強く自分を曲げない。
とにかく自分の価値基準に合わないものは認めないパターンです。「プレゼントを『他のものに替えてきて』と言われ、好意を踏みにじってまで自分を曲げない人とは添い遂げられないと思った。」（２０代女性）など、他人の意見や好意を尊重できない人に対して女性は結婚を意識できないようです。女性の価値観に全て委ねることもありませんが、ところどころ妥協する寛容さも必要でしょう。
【７】泣く赤ん坊にイラつくなど、子供に冷たいところがある。
子供に対して大らかな態度で接することができないパターンです。「幸せな家庭を築ける気がしない。」（２０代女性）など、結婚した後、子供をもうけることへの不安を抱かせてしまうようです。自分の子供は別だと思っている人も、女性はそういった態度の区別に疑問を抱くと考えたほうが良いでしょう。
【８】歩きたばこをするなど、マナーの意識が低い。
マナーよりも自分の都合を優先するパターンです。「マナーのなっていない人と人生を共にするのはイヤ。」（２０代女性）、「思いやりがないと思うから。」（２０代女性）など、公共空間を家庭に置きかえてイメージする女性は多いようです。小さなマナー違反でも、「これくらいならいいや」が家庭に置きかえられるリスクを考えると、当然ですが避けるべきでしょう。
【９】飲食店の店員などの他人に対して横柄な態度で接する。
知り合いだけを大切にし、他人を尊重しないパターンです。「人間が小さすぎる。」（３０代女性）、「本性を垣間見た気分になる。大切にしてくれなそう。」（２０代女性）など、態度の大きさに嫌悪感を覚える女性は少なくないようです。「消費者としてビシッと主張できる人」といった評価をされることはほとんどないので、どんな人にもあまり上からものを言うべきではないでしょう。
やはり結婚となると将来や日々の生活まで考える女性は多いようです。結婚を意識している男性は是非参考にしてみてください。また、他にも結婚を考えられなくなるような男性の特徴はあるのでしょうか。ご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
【１】結婚観についてのマジメな話をふざけて受け流す。
話し合うべき大事な問題から逃げてしまうパターンです。「大事なことを話し合えないと、結婚しても続かないと思う。」（３０代女性）、「これから先も大事なことから逃げ出すと思う。」（２０代女性）など、向き合って話し合えない男性に不安を感じる女性は多いようです。同じ意見ではないにしろ、きちんと自分の考えを伝えて議論することが大切でしょう。
食事におけるマナーが悪いパターンです。「マナーが悪い人は無理。」（２０代女性）、「毎食見ると思うと我慢できない。」（３０代女性）、「子供の教育に良くないから。」（２０代女性）など、生理的に嫌悪感を抱く女性は少なくないようです。食事のマナーはささいなことかもしれませんが、毎日となるとストレスにつながる恐れがあります。一人暮らしなどで自由に振る舞っている人ほど注意が必要かもしれません。
【３】趣味にお金をかけて貯金しないなど、金銭感覚が甘い。
お金に関して先のことなどを考慮しないパターンです。「収入の問題じゃない。お金に関する考え方が合わないと将来が不安になる。」（２０代女性）など、生活の基本となる金銭の問題に無頓着な人は、パートナーとしての資格を疑われてしまうようです。まずはやりくりしながら貯金を始めることが、結婚を意識させる男の第一歩なのかもしれません。
【４】すぐため息をついたりと、日頃からグチをこぼしがち。
自分の悩みで頭がいっぱいになるパターンです。「一緒にいて楽しめないし、ネガティブさをまき散らすのは周囲に気を使えない人だと思う。」（２０代女性）など、重苦しい家庭環境を想像してしまう女性は多いようです。あまりグチっぽいと親身になって聞いてくれる女性もやがて離れてしまうはず。弱音はほどほどにしたいものです。
【５】「女性は家を守るもの」といった一方的な価値観を押しつけて曲げない。
女性の立場を尊重できないパターンです。「『家事は女のすることでしょ？』と言われ、共働きの時代に女性の負担を考えられない人なんだとがっかりした。」（２０代女性）など、自分の価値観を曲げない男性は女性からの評価が低いようです。結婚相手には専業主婦になってもらいたいという願望を持っていたとしても、女性の意見に耳を傾けて話し合うような態度が必要でしょう。
【６】プレゼントにケチをつけるなど、こだわりが強く自分を曲げない。
とにかく自分の価値基準に合わないものは認めないパターンです。「プレゼントを『他のものに替えてきて』と言われ、好意を踏みにじってまで自分を曲げない人とは添い遂げられないと思った。」（２０代女性）など、他人の意見や好意を尊重できない人に対して女性は結婚を意識できないようです。女性の価値観に全て委ねることもありませんが、ところどころ妥協する寛容さも必要でしょう。
【７】泣く赤ん坊にイラつくなど、子供に冷たいところがある。
子供に対して大らかな態度で接することができないパターンです。「幸せな家庭を築ける気がしない。」（２０代女性）など、結婚した後、子供をもうけることへの不安を抱かせてしまうようです。自分の子供は別だと思っている人も、女性はそういった態度の区別に疑問を抱くと考えたほうが良いでしょう。
【８】歩きたばこをするなど、マナーの意識が低い。
マナーよりも自分の都合を優先するパターンです。「マナーのなっていない人と人生を共にするのはイヤ。」（２０代女性）、「思いやりがないと思うから。」（２０代女性）など、公共空間を家庭に置きかえてイメージする女性は多いようです。小さなマナー違反でも、「これくらいならいいや」が家庭に置きかえられるリスクを考えると、当然ですが避けるべきでしょう。
【９】飲食店の店員などの他人に対して横柄な態度で接する。
知り合いだけを大切にし、他人を尊重しないパターンです。「人間が小さすぎる。」（３０代女性）、「本性を垣間見た気分になる。大切にしてくれなそう。」（２０代女性）など、態度の大きさに嫌悪感を覚える女性は少なくないようです。「消費者としてビシッと主張できる人」といった評価をされることはほとんどないので、どんな人にもあまり上からものを言うべきではないでしょう。
やはり結婚となると将来や日々の生活まで考える女性は多いようです。結婚を意識している男性は是非参考にしてみてください。また、他にも結婚を考えられなくなるような男性の特徴はあるのでしょうか。ご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）