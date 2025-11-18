この秋、チャレンジしてみない？女性を誘いやすいスポーツ９パターン
気候も爽やかで、女性を連れ出すには最適な行楽シーズン。二人で一緒に汗を流せれば距離もグッと縮まりそうですが、どんなスポーツを口実にすると、誘いに乗ってもらえるのでしょうか。そこで今回は10代から30代の独身女性176名に聞いたアンケートを参考に「『この秋、チャレンジしてみない？』と女性を誘う口実になりそうなスポーツ」をご紹介します。
【１】ムリなく会話しながら運動できそうな「ウォーキング」
「ガツガツ必死にならなくてもよさそうなところがいい」（30代女性）というように、ウォーキングなら、デートとスポーツの中間くらいで楽しめそうなイメージを抱く女性は多そうです。景色のきれいなルートをプレゼンしてみましょう。
【２】興味があっても女性は挑戦する機会が少ない「ゴルフ」
「何から始めればいいのかわからない」（20代女性）というように、ゴルフに関心を持ったことはあっても、一歩踏み出せないという女性は多いようです。「独特のルールがありそう」と不安がっているようなら、自分の体験をまじえて面白さをアピールしてみてはいかがでしょうか。
【３】優雅な振る舞いでセレブなイメージのある「乗馬」
「子どものころからやってみたかった！」（30代女性）というように、乗馬に憧れを抱いていたものの、機会に恵まれなかったという女性は意外に多いようです。こればかりはどこでもできるものではないので、専門施設の「一日体験」などを利用してみるといいでしょう。
【４】爽やかな汗を流すことができそうな「テニス」
「スポーツデートといえば定番だから」（20代女性）というように、経験の有無を問わずに楽しめそうなテニスなら、身構えずにOKしてくれる女性も多そうです。気軽に始められるように、コートと併せて用具も借りられる場所を探してみましょう。
【５】岩壁をよじ登ると達成感が得られる「ボルダリング」
「やったことないから面白そう！」（20代女性）など、低めの岩を体一つで登るボルダリングは、ロッククライミングの中でも初心者向けで、女性にも挑戦しやすいようです。とはいえ、まずは一緒に専門のジムに行ってみるなど、最初はプロの指導を受けたほうがいいでしょう。
【６】遊び感覚で楽しめる「アスレチック」
「童心に返れそう」（20代女性）というように、森の中にあるアトラクションで、遊びながら体を動かせるアスレチックに興味をひかれる女性もいるようです。「シャワーも浴びられる施設だよ」などと、女性が心配しそうな点もフォローできるといいでしょう。
【７】誰でも気軽に楽しめそうな「バドミントン」
「遊びの延長でできそう」（10代女性）というように、スポーツに苦手意識はあっても、バドミントンならハードルが低く感じられる女性は多いようです。ラケットだけでなく、お弁当を持って公園へ出かけたら、ピクニック気分を満喫できそうです。
【８】新鮮な空気の中を疾走したい「サイクリング」
「秋晴れの下を走り抜けたら絶対気持ちいいはず！」（30代女性）というように、暑くも寒くもない季節ならではの爽快感を味わえそうなサイクリングなら、気乗りする女性は多いでしょう。本格的な自転車をレンタルできたら、ちょっと遠出してみるのもいいかもしれません。
【９】紅葉を思いっきり満喫できる「登山」
「自然の中を歩いていれば、話題にも困らないと思う」（20代女性）というように、色づいた木々を眺めながら一歩一歩進んでいく登山は、それほど親しい間柄でなくても、同じ時間を共有しやすいかもしれません。女性が不慣れな場合、基本装備や持ち物などを丁寧に案内してあげられるといいでしょう。
女性をスポーツに誘うときは、「楽しそう」に加えて「自分でもできそう」と思ってもらうのがカギとなりそうです。「手ぶらでおいでよ」と誘えるぐらい準備を整えてあげましょう。（BLOCKBUSTER）
【調査概要】
期間：2013年8月20日（火）から8月27日（火）まで
対象：合計176名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
