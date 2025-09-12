季節の変わり目におすすめ！腸内環境を整える、ネバネバ食材でからだの中から元気に

夏の疲れがどっと出てくるこれからの時期。冷たいものの摂り過ぎで胃腸が弱ってしまって……そんな時におすすめなのがネバネバ食材。オクラや長芋などに含まれるネバネバ成分には胃の粘膜を保護し、腸の調子を整える働きがあると言われています。のどごしがよく食欲がない時でも食べやすいネバネバ食材のアレンジレシピをご紹介します。

さっぱりヘルシー！ネバネバ食材のおいしいアレンジ

豆腐のたらことろろがけ

すりおろして冷凍しておいた長芋にパスタソースをあわせて。





冷奴はもちろん、焼き豆腐にのせてもおいしい、たらことろろがけ。思わずお酒が進んでしまいそうね。豆腐とオクラの梅もずく出典：https://www.instagram.com

さっぱりさわやかで栄養満点な、豆腐とオクラの梅もずく。



免疫力を高めたり、むくみ防止、風邪予防や腸活などうれしい効果がいっぱいな一品は、火を使わず混ぜるだけで簡単に作れるのも魅力です。

豆腐とオクラの梅もずく｜Instagram（＠ct__cook）オクラと長芋の梅肉ツナ和え出典：https://www.instagram.com

オクラのネバネバと長芋のシャキシャキ感、梅のほのかな香りとスッキリとした酸味。



食欲がない時でもパクパク食べられそうなオクラと長芋の梅肉ツナ和えは、食感までおいしくて、やみつきになること間違いなしです。



オクラと長芋の梅肉ツナ和え｜Instagram（＠hct__cook ）モロヘイヤのスープ出典：https://www.instagram.com

とろっとしたのどごしがたまらない、モロヘイヤのスープ。



クミンとコリアンダーがほのかに香るトマト香味油を仕上げにかけるのが、おいしさのポイント。



モロヘイヤは包丁で細かく刻むことで、粘りがありながらさらっとしたポタージュのような味わいが楽しめます。



女王クレオパトラが愛した食べ方！ モロヘイヤのスープのレシピ。にんにく、スパイスが食欲増進 | 三越伊勢丹の食メディア | FOODIE（フーディー）鶏むね肉のなめこおろしあんかけ出典：https://www.instagram.com

あっさりとした味わいの鶏むね肉に、腸内環境を整える効果が期待できるなめことたっぷりの大根おろしを合わせて。

⁡

お疲れ気味の体に沁みる、滋味あふれる胃腸にやさしいレシピは、フライパンひとつで手軽に作れるのも魅力です。

鶏むね肉のなめこおろしあんかけ｜Instagram（＠mackey_norimaki）麻婆なめこ丼出典：https://www.instagram.com

調理時間10分！ 暑い日や忙しいときでも、ちゃちゃっとおいしく作れるのがうれしい麻婆なめこ丼。



白ねぎや生姜、にんにくなど香味野菜とともに炒めた鶏ひき肉になめこをプラスして。食感もよく風味豊かな麻婆なめこは、ごはんはもちろん豆腐やそうめんと合わせてもおいしそう。

麻婆なめこ丼｜Instagram（＠d_medicine.co）ねぎ塩オクラの豚しゃぶ蕎麦出典：https://www.instagram.com

ごま油の風味が食欲をそそる、ねぎ塩オクラの豚しゃぶ蕎麦。



茹でた豚しゃぶ肉は水にさらさず、ざるの上で粗熱をとることでやわらかな仕上がりに。



ネバネバ系の旨だれでさっぱりと食べられて、ヘルシーなのもいいですね。

ねぎ塩オクラの豚しゃぶ蕎麦【さっぱり食べられる】 | レシピサイトNadia焼き海苔とキムチの納豆パスタ出典：https://www.instagram.com

ボウルで和えるだけ！ 相性抜群な発酵食品、納豆とキムチを使った栄養たっぷりなパスタレシピ。



茹で汁でふやかした焼き海苔をパスタに纏わせることで、なんともおいしい一皿に。



詳しい作り方は、@binanpastaさんのレシピサイトで紹介されていますので、ぜひチェックしてみてください。

【旨すぎ注意】焼き海苔とキムチの納豆パスタのレシピ/作り方│BINANPASTA

ネバネバパワーで健やかに！

オクラや長芋、モロヘイヤなど今回ご紹介したネバネバ食材は、刻んだり、すりおろしたり、調理法によって食感の違いも楽しめてアレンジ幅も広く、からだにうれしい栄養素が豊富に含まれているのも魅力。



ネバネバパワーで季節の変わり目も健やかに過ごしましょう！