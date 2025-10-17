東海地方は、秋晴れは続かず、明日18日(土)は天気が下り坂でしょう。はじめ晴れ間がある所も、次第に雲が広がり、午後は岐阜県から雨が降る見込みです。来週は、秋が深まり、この時期らしい気温に落ち着くでしょう。ようやく秋服を着られる日が多くなりそうです。

今日17日は晴れて暑い

今日17日は、爽やかな秋晴れになっています。午後も安定して晴れて、洗濯物がよく乾くでしょう。ただ、最高気温は、名古屋や岐阜で29℃など、真夏日にせまる所が多く、昼間は汗ばむ陽気になりそうです。熱中症は油断せずに、対策を続けましょう。また、夕方以降は、すぐにひんやりしてきそうです。寒暖差にもご注意ください。

土日は再び曇りや雨に 雨具の準備を

明日18日は、天気は下り坂です。高気圧は東の海上へ移動し、西からは前線や低気圧が近づく見込みです。東海地方は、午前中から雲が多くなりますが、まだ晴れ間はありそうです。午後は、次第に雲が厚くなり、早い所では、昼過ぎから雨が降りだすでしょう。夜は、前線が東海地方を通過するため、広い範囲で一時的にザっと雨が降る見込みです。ただ、雨の降る時間は短く、雨量もそれほど多くないでしょう。



19日(日)は、前線が南の海上に停滞する見込みです。前線に伴う帯状の雲がかかるため、夜にかけて雲の多い天気となりそうです。夕方から夜は、沿岸部を中心に雨の降る所がありますが、にわか雨程度でしょう。

徐々に気温低下 来週は秋が深まる

来週も、短い周期で天気が変わるでしょう。晴れ間が出る日が多くなりますが、すぐに雲が広がったり、一時的に雨が降ったりする日もある見込みです。秋の涼しい空気が入ってくるため、この時期らしい気温の日が多くなりそうです。ただ、朝晩はぐっと気温が下がり、名古屋市など平野部でも最低気温が15℃を下回る日が出てきそうです。

気温と服装の目安

上の図は気温と服装の目安です。15℃を下回るとセーター、10℃くらいでトレンチコートなど薄手のコートが活躍します。ようやく季節が前進し、秋服の出番が増えそうです。この土日のうちに衣替えを進めておきましょう。