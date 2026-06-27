27日(土)の関東地方は梅雨前線が停滞する中、二つの台風の接近に伴い、大雨となる所があるでしょう。いったん雨がやんでも再び降りだして、急に強まることが考えられます。局地的には非常に激しい雨が降るでしょう。夜遅くにかけて土砂災害に厳重に警戒し、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

朝は千葉県で非常に激しい雨を観測 ダブル台風はどこ

今日27日(土)の関東甲信地方は、明け方にかけて広く雨が降り、所々で雨脚が強まりました。千葉県の坂畑(君津市)では、1時間に55.5ミリの非常に激しい雨を観測し、神奈川県の三浦でも1時間に35.5ミリの激しい雨が降りました。午前6時半現在は、茨城県や千葉県の一部で雨が降っているものの、発達した雨雲は海上に抜けています。





関東地方には梅雨前線が停滞しており、二つの台風が接近しています。関東に最も接近しているのが台風8号で、午前6時現在は鴨川市付近にあるとみられます。1時間に95キロと、かなり足早に北東へ進んでおり、次第に関東から離れるでしょう。一方、台風7号は種子島の南東を東北東へ進んでおり、次第に速度を速めて、夕方には近畿から東海に、夜には関東にかなり接近するでしょう。

雨やんでも要注意 夜にかけて台風7号が接近し再び雨強まる

関東甲信は、昼前にかけていったん雨のやむ所が多いでしょう。ただ、昼過ぎからは再び降りだして、台風7号の接近に伴って夕方から夜は急に雨が強まることが考えられます。局地的には非常に激しい雨が降るでしょう。



梅雨前線や台風の影響により、すでに降り始めからの降水量が多くなっている所があります。さらに台風本体の雨雲の影響により、総降水量が多くなるおそれがあります。



27日6時から28日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、

関東地方北部 150ミリ

関東地方南部 200ミリ

甲信地方 120ミリ

となっています。



夜遅くにかけて、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

土砂災害の前触れは

なお、昨夜遅くには山梨県東部・富士五湖を震源とする地震が発生し、山梨県富士河口湖町で震度6弱、大月市で5強、甲府市で5弱、東京23区でも震度3を観測しました。この地震により地盤が緩んでいる可能性があり、土砂災害の危険度が通常より高まることが考えられます。崖など急な斜面の近くには近づかないようにしてください。



土砂災害が発生する時には、前触れとなる現象があります。いざという時のために、ぜひ覚えておいてください。



1つめは、がけや地面にひび割れができることです。

2つめは、木が裂ける音や石がぶつかり合う音が聞こえたり、土のにおいがしたりすることです。

3つめは、井戸や川の水、湧き水が濁ることです。湧き水が止まる場合も、前触れの一つです。

4つめは、がけや斜面から水が湧き出たりすることです。



そのほか、小石がバラバラと落ちてくる、地鳴りや山鳴りがする、雨が降り続いているのに川の水位が下がる、樹木が傾く、などがあります。このような時は、土砂災害の危険が高まっています。すぐに周りの人に声をかけて、安全な所へ避難してください。