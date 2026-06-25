梅雨前線や低気圧の影響で九州や四国で記録的大雨となっていて、長崎県では72時間降水量が500ミリを超えた所があります。27日にかけて台風7号が南西諸島や西日本、東日本に接近するおそれがあり、九州・沖縄から関東では土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫などに警戒・注意が必要です。

九州・四国で記録的大雨 長崎県では降水量が500ミリを超える

梅雨前線や低気圧の影響で、昨日24日から今日25日にかけては、九州北部や四国を中心に大雨となっています。

24時間降水量は、室戸岬(高知県)で今日25日午前9時10分までに276.0ミリに達し、6月として最も多くなりました。

また、正午までの72時間降水量は、福江(長崎県五島市)で544.5ミリを観測し、6月として最も多い降水量となっています。上大津(長崎県五島市)でも500ミリを超え、72時間降水量は508.5ミリと、2003年の統計開始以来、最も多くなりました。

大雨により、土砂災害の危険が高まっていて、今日25日正午現在、長崎県、佐賀県、福岡県、大分県には「レベル4土砂災害危険警報」の発表されている地域があります。明日26日(金)の昼前にかけて土砂災害に厳重な警戒が必要です。

27日(土)にかけて台風7号接近のおそれ 土砂災害や低い土地の浸水などに警戒・注意

明後日27日(土)にかけて、日本付近には梅雨前線が停滞し、台風7号が南西諸島や西日本、東日本に接近するおそれがあります。

沖縄、九州から関東では局地的に非常に激しい雨が降り、大雨となるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒・注意してください。沖縄や奄美では暴風に厳重に警戒してください。



今日25日正午から明日26日(金)正午までに予想される24時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 120ミリ

東海地方 180ミリ

近畿地方 200ミリ

中国地方 120ミリ

四国地方 200ミリ

九州北部地方 200ミリ

九州南部地方 120ミリ

奄美地方 80ミリ

沖縄地方 120ミリ



その後、明日26日(金)正午から明後日27日(土)正午までに予想される24時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 150ミリ

東海地方 300ミリ

近畿地方 200ミリ

四国地方 200ミリ

九州南部地方 150ミリ

奄美地方 100ミリ



その後、明後日27日(土)正午から28日(日)正午までに予想される24時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 150ミリ

東海地方 150ミリ となっています。

台風の大雨 土砂災害の前触れは

台風が接近すると、大雨の恐れがありますが、大雨によって土砂災害が発生する時には、前触れとなる現象があります。いざという時のために、ぜひ覚えておいてください。



1つめは、がけや地面にひび割れができることです。

2つめは、木が裂ける音や石がぶつかり合う音が聞こえたり、土のにおいがしたりすることです。

3つめは、井戸や川の水、湧き水が濁ることです。湧き水が止まる場合も、前触れの一つです。

4つめは、がけや斜面から水が湧き出たりすることです。



そのほか、小石がバラバラと落ちてくる、地鳴りや山鳴りがする、雨が降り続いているのに川の水位が下がる、樹木が傾く、などがあります。このような時は、土砂災害の危険が高まっています。すぐに周りの人に声をかけて、安全な所へ避難してください。