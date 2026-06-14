18日(木)頃から梅雨前線が本州の南岸沿いに停滞するでしょう。九州から関東で雨の降る日が増えそうです。北陸や東北南部、東北北部も次第にぐずついた天気となり、梅雨入りとなるでしょう。一方、沖縄は梅雨明けの可能性があります。

18日(木)頃から九州〜関東で雨の日が多くなる 沖縄は梅雨明けか

15日(月)も梅雨前線上の低気圧が本州の南を進むでしょう。九州から関東の太平洋側では午前中は雨の降る所がありそうです。東北や北海道は昼頃から雨や雷雨の所があるでしょう。沖縄は梅雨前線の影響で、雨や雷雨で激しい雨の降る所がありそうです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒が必要です。





16日(火)から17日(水)は本州付近ではおおむね晴れるでしょう。広く洗濯チャンスとなりそうです。沖縄は梅雨前線の影響で、梅雨空が続くでしょう。18日(木)以降は梅雨前線が本州南岸沿いに停滞しやすくなる見込みです。九州から関東では雨の降る日が増えるでしょう。北陸や東北南部、東北北部も梅雨入りが近づきそうです。一方、沖縄では晴れて、梅雨明けの一つのタイミングとなるでしょう。

本州付近で梅雨が本格化

22日(月)以降は本州付近に梅雨前線が停滞しやすく、広く雨が降るでしょう。沖縄は晴れる日が多く、厳しい暑さが続きそうです。熱中症に注意が必要です。関東から西では最高気温は28℃前後の日が多く、35℃を超すような極端な暑さはないものの、湿度が高く、ムシムシするでしょう。食品の管理にお気をつけください。



なお、昨日13日までは発達すると予想されていた熱帯擾乱は、あまり発達しないとする予測が増えてきました。ただ、予測に幅があるような状況です。