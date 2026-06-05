西日本や東日本では6月に入り、アジサイの開花ラッシュで各地で見頃を迎えています。今日5日(金)は、徳島と福井、銚子で開花の発表がありました。

今日は徳島・福井・銚子でアジサイが開花

今日5日(金)は、徳島と福井、銚子で、アジサイの開花の発表がありました。



徳島:平年より6日早く、昨年と同じ

福井:平年より11日早く、昨年より5日早い

銚子:平年より9日早く、昨年より8日早い





各地とも平年より早く、1週間から2週間ほど早く開花し、見頃を迎えています。今年は今日5日(金)までに、すでに西日本から東日本の広い範囲で開花の発表がありました。

見頃を迎えた各地の天気は?

明日6日(土)は前線や低気圧の影響で、午後から西日本の太平洋側を中心に雨の降りだす所がありそうです。7日(日)から8日(月)にかけては西から雨の範囲が広がり、本降りの雨になるでしょう。大粒の雨にも負けず、アジサイは艶やかな表情を見せてくれそうです。



その先、9日(火)以降は晴れ間の出る所が多く、青空の下、アジサイ鑑賞を楽しめるでしょう。



ジメジメした時期になりましたが、晴れた日でも、曇りの日でも、雨の日でも鮮やかなアジサイが空や大地、そして気分に彩りを添えてくれそうです。