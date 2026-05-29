今日5月29日(金)は、北海道から北陸は午前を中心に雨が降りますが、午後は天気が回復するで見込みです。関東から九州は強い日差しで最高気温30℃以上の真夏日となる所が多いでしょう。沖縄は午前を中心に雨や雷雨の所がありそうです。

北海道〜北陸は朝まで雨

今日29日(金)は、北海道から北陸にかけて低気圧や前線の影響を受けますが、次第に高気圧に覆われる見込みです。北海道から北陸にかけては、午前中を中心に雨が降りやすいでしょう。通勤・通学の時間帯は、札幌や新潟、金沢など広い範囲で道路の滑りや視界不良に注意が必要です。雨は次第にやみますが、地面が濡れているため、車のスリップや歩行時の転倒に十分気をつけてください。

関東〜九州は真夏日 午後はにわか雨注意

関東から九州では強い日差しが照りつけ、各地で真夏日となる見込みです。東京は32℃、名古屋は30℃、高知は33℃、鹿児島は30℃の予想です。こまめな水分補給と休憩を心がけ、屋外活動やスポーツの際は帽子や日傘を活用して熱中症対策を徹底してください。午後は関東や東海では、にわか雨の所がありそうです。空模様の変化に注意して、念のため折り畳み傘をお持ちになると安心です。沖縄は午前中を中心に雨や雷雨の所があるでしょう。落雷や突風にご注意ください。

北海道は前日より大幅に気温低下

北海道から北陸にかけては、昨日28日(木)より気温が5℃〜10℃前後低くなり、空気がひんやり感じられるでしょう。札幌や旭川などでは、日中でも上着があると安心です。風も強まりやすいため、体感温度はさらに下がります。外出の際は風を通しにくい服装を選び、冷えやすい方は特に体調管理に注意してください。