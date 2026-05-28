今日5月28日から防災気象情報が新しくなりました。気象庁が発表する警報・注意報などが大きく見直され、種類や名前が変わるものもあります。何が変わるのか、どう避難行動に結び付けていけばよいのか、大雨・台風シーズンを前に理解しておきたい主なポイントをまとめました。

今日5月28日からスタート「新たな防災気象情報」とは

今日5月28日午後からこれまで運用されてきた防災気象情報が大きく見直され、種類や名前が変更となりました。(※法律上の正式な運用開始は明日5月29日。なお、各サイトやシステムでの対応には時間差が生じる場合があります。)





今回、新しい防災気象情報では、河川氾濫・大雨・土砂災害・高潮の4種類について、5段階の警戒レベルに整理され、レベルの数字が付加されます。これまでの「大雨警報」は「レベル3大雨警報」、「大雨特別警報」は「レベル5大雨特別警報」と発表されるようになります。また、警報と特別警報の間には、情報があるものとないものがありましたが、この間に警戒レベル4として、新しく「危険警報」が新設されます。レベル4は「避難指示」発令の目安となる警戒レベルで、危険な場所から全員避難する目安となります。

「色」または「数字」で認識を

新しい防災情報のポイントとして、各レベルの色を覚えておくと認識しやすくなります。



赤色は警戒レベル3。避難に時間がかかる高齢者や小さなお子さん、体の不自由な方が避難を始める目安です。



紫色は警戒レベル4。この警戒レベル4までに、危険な場所から全員避難を完了させることが大切です。これまでの「土砂災害警戒情報」は、これからは「レベル4土砂災害危険警報」として発表されます。



黒色は警戒レベル5。この段階では、すでに災害が発生しているか、災害が切迫した危険な状況です。レベル5を待たずに避難するようにしましょう。

廃止されたものは?

これまで使われてきた「洪水」のカテゴリーは廃止となり、川の情報は「氾濫」と「大雨」に整理されます。



「氾濫」の注意報や警報などは、指定された大きな河川(洪水予報河川と呼ばれる大河川 全国約400河川)に対して、水位の実測と予測を元に、増水や氾濫のおそれがあるときに情報が発表されます。



一方、その他の中小河川については「大雨」の注意報や警報などで発表されることになります。

中小河川は流域面積が小さく勾配も急な場合が多く、水位上昇の変化が早いため、浸水害と同じようなタイミングで氾濫リスクが高まりやすい傾向があります。気象庁のキキクルなどで最新の危険度を確認しましょう。

これまでと変わらない点も

今回の変更は、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4つのみを対象としたものです。屋外に避難をするより、室内にとどまる方が、身の安全を確保できるケースが多いことから、暴風・波浪・大雪・暴風雪などの特別警報・警報・注意報については、今までと変更ありません。

また、防災気象情報が変わっても、警戒レベル4で危険な場所から全員避難、避難に時間がかかる方はレベル3までに避難ということは変わりません。危険を察知したら、情報を待たずに自ら避難することも大切です。

自分の住んでいる場所ではどんな災害が発生しやすいのか、改めてハザードマップで確認をしておきましょう。